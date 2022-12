Fußball WM heute * heute keine WM Spiele * Ausblick auf WM Halbfinale * Turnierbaum * WM Spielplan

Als erste Fußballmannschaft aus Afrika überhaupt steht Marokko als WM-Halbfinal Teilnehmer fest. Am letzten Samstag Nachmittag schrieb das Team von Trainer Walid Regragui Geschichte – man besiegte Portugal mit 1:0 und steht nun im WM Halbfinale. Deren Gegner wurde ab 20 Uhr am Samstag Abend ermittelt. Frankreich gegen England gab es noch nie in einem K.o.Pflichtspiel, die Franzosen setzten sich mit 2:1 in einem unterhaltsamen Spiel durch und treffen nun auf Marokko. Heute am Sonntag und morgen am Montag finden somit keine WM Spiele statt, sondern sind spielfrei. Am Dienstag um 20 Uhr dann das 1.Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien, am Mittwoch um 20 Uhr gibt es dann das 1.Halbfinale zwischen Frankreich und dem Überraschungsgegner Marokko.

Diese Fußballweltmeisterschaft wird dramatisch und schreibt dennoch Geschichte in Katar. England ist ausgeschieden nach einem zweiten verschossenen Elfmeter von Harry Kane. England trauert und wartet seit 66 Jahren auf einen WM-Titel. Portugal ebenso, Christiano Ronaldo geht wohl in Rente und stand bei den letzten zwei Spielen nicht in der Startaufstellung. Argentiniens Lionel Messi träumt weiterhin von seiner Weltmeisterschaft. Und Brasilien weint um den 30jährigen Neymar, der vielleicht nie wieder für seine Selecao spielen wird, nach der Niederlage gegen Kroatien kündigte er im ersten Interview sein Abschied “durch die Blume” an.

“Wenn eine afrikanische Mannschaft ins Halbfinale kommt, warum nicht auch ins Finale?” Marokkos Trainer Walid Regragui nach dem 1:0 Sieg gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen

Am Mittwoch 20 Uhr ZDF/MagentaTV: Frankreich gegen Marokko Spiel um Platz am Samstag 16 Uhr (MagentaTV), Finale am Sonntag, 16 Uhr (ARD)

Das war das WM Viertelfinale

Dramatik pur bei der Katar Fußballweltmeisterschaft – wer hätte es gedacht? Die K.o.Phase zeigt, dass die Wüsten-WM doch noch spannend werden wird! Angefangen hatte das WM Viertelfinale am Freitag um 16 Uhr, als Kroatien eher überraschend den großen WM Favoriten Brasilien nach Elfmeterschießen aus dem Turnier kegelte. Die Brasilianer verschossen zuviele Elfmter, Kroatien vier Mal eiskalt! Der Vize-Weltmeister von 2018 wurde von der ganzen Welt unterschätzt!

Am Abend dann das zweite Spiel, welches durch die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gehen musste. Es wurde das schmutzigste WM-Spiel überhaupt, es hagelte 15 Gelbe Karten für Spieler, zwei für die Trainer und Gelb-Rot für den Holländer Dumfries – WM-Rekord. Am Ende gewann Argentinien mit “La Pulga” Lionel Messi gegen die Niederlande mit 4:3 im Elfmeterschießen.

Weiterhin ging es am Samstag, als um 16 Uhr die Sensation dieser WM stattfand: das kleine afrikanische Land Marokko gewann mit 1:0 gegen Portugal! CR7 fährt nach Hause, sein Traum der Weltmeisterschaft ist zu Ende, der 37jährige wird wohl nie wieder im Portugal-Trikot auflaufen. Marokko und die ganze nordafrikanische und arabische Welt feiert den Fußballzwerg, der es als erstes afrikanisches Team überhaupt in ein WM-Halbfinale schaffte! Ein ganzer Kontinent jubelt: Marokko schreibt als erster afrikanischer WM-Halbfinalist Geschichte – und diese soll längst nicht zu Ende sein.

Am Samstag Abend dann zru Prime Time ein europäischer Fußballklassiker: Frankreich gewinnt gegen England mit 2:1 in einem der besten Fußballspieler dieser Fußball-WM. Dramatik pur

! Tchouameni bringt mit einem Fernschuß-Knaller die Franzosen in Führung, schon ab der 17.Minute standen die Three Lions unter Druck. Ein schnelles Spiel mit vielen Torchancen, doch es dauerte bis zu 54.Minute, als Harry Kane den ersten Foulelfmeter schießen durfte! 1:1, dabei traf er auf seinen Teamkollegen von Tottenham, den nun französischen Rekordnationalspieler Hugo Lloris (143. Länderspiel). Und er traf! Der Franzose Giroud machte eigentlich ein schlechtes Spiel und stand kurz vor seiner Auswechselung, doch dann ein lichter Moment: 2:1 in der 77.Spielminute! England wieder hinter, doch acht Minute vor Schluß wieder Foulelfmeter. Harry Kane tritt an – und verschießt! England raus!

Das wird das WM Halbfinale

Das WM Halbfinale wird nun mit Spannung erwartet: Am Dienstag und Mittwoch jeweils um 20 Uhr ist Anstoß in Katar!

“Wir spielen nicht den schönsten Fußball der Weltmeisterschaft, aber dafür mit umso mehr Herz. Wir haben das Tor gemacht und dann mit ganzem Herzen unser Tor verteidigt. Es ist sehr schwer, uns zu knacken. Die Heimat, die arabische Welt und Afrika geben uns Energie, so viele Menschen stehen hinter uns. Wir haben Geschichte geschrieben. Als erste afrikanische Mannschaft im Halbfinale zu stehen, ist außergewöhnlich. “ Marokkos Trainer Walid Regragui nach dem 1:0 Sieg gegen Cristiano Ronaldos Portugiesen

Am Mittwoch zunächst das 1.Halbfinale im großen Finalstadion Lusail zwischen Argentinien und Kroatien! Lionel Messi will es den Kroaten zeigen mit den Altstars Luca Modric und Ivan Perisic. Der Gewinner steht im großen WM Finale und darf träumen Fußball-Weltmeister 2022 zu werden! Das 2.Halbfinale dann der Titelverteidger Frankreich gegen den Außenseiter aus Marokko – doch eigentlich sind sie kein Außenseiter mehr – nur ein Gegentor im gesamten Turnier zugelassen, gegen Portugal ud Spanien gewonnen in der k.o.Phase, in der Gruppenphase gegen Belgien gewonnen! Die Welt drückt gefühlt die Daumen für diese Marokkaner!