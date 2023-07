Fußball WM heute: Frauenfußball WM Eröffnung! ARD live mit 2 Spielen am 20.7. ab 8 Uhr – Spielplan & Tabellen

Am Donnerstag früh um 8:03 Uhr beginnt in der ARD die Frauen Fußball WM mit zwei Spielen der beiden Gastgeber. Die Frauen-Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstag mit dem Spiel der beiden Gastgeberländer. Neuseeland und Australien bekommen es mit hochkarätigen Gegnern zu tun, doch nur einer der beiden Gastgeber ist Favorit. Zunächst trifft Neuseeland in Auckland auf den ehemaligen Weltmeister Norwegen. Die “Ferns” sind der große Außenseiter. Danach empfangen Sam Kerr und Australien Irland in Sydney. Dies ist die erste Frauen-Weltmeisterschaft mit zwei Gastgebernationen. Beide werden versuchen, nicht das zweite Gastgeberland zu werden, das sein erstes Spiel verliert. Schweden verlor 1995 sein Auftaktspiel gegen Brasilien, schaffte aber den Sprung ins Viertelfinale. Die ARD startet um 8 Uhr in die TV-Übertragung.

Bisher hat jedes Gastgeberland mindestens das Viertelfinale erreicht, obwohl die Amerikaner das einzige Gastgeberland sind, das es über diese Runde hinaus geschafft hat. Die USA gewannen das Turnier 1999 auf heimischem Boden und erreichten 2003 das Halbfinale. Während die Wettquoten für Australien für das Erreichen des Viertelfinales gut aussehen, wäre dies ein überraschendes Ergebnis für Neuseeland, das eine sehr geringe Quote bei den Buchmachern für das Weiterkommen hat.

Zusammenfassung zur Fußball WM am Donnerstag, 20.7. Frauenfußball WM Eröffnung mit der Feier ab ca. 8:30 Uhr

Wer spielt heute bei der WM 2023?

Das Auftaktspiel ist für Neuseeland gegen Norwegen um 9 Uhr nicht einfach. Norwegen ist der Gruppenfavorit. Die Grasshoppers erreichten bei vier der ersten fünf Weltmeisterschaften das Halbfinale, darunter 1991 das Finale und 1995 den Sieg. Norwegen hat außerdem zwei Europameisterschaften und eine olympische Goldmedaille gewonnen.

Im Gegensatz zu Neuseeland gilt Australien als Geheimfavorit auf den Titel. Die “Matildas” haben mit Sam Kerr eine der besten Stürmerinnen der Welt und eine Erfolgsbilanz, in der sie die Gruppenphase überstanden haben. Bei den letzten vier Weltmeisterschaften hat Australien das Achtelfinale erreicht, nun geht es um 12 Uhr Deutscher Zeit gegen Irland.

Wer gewinnt heute die Fußball WM Spiele?

Bei den letzten drei Weltmeisterschaften hat Norwegen nur einen Sieg in der K.o.-Phase errungen. Auch bei der Europameisterschaft hat Norwegen in den letzten sechs Spielen nur einen Sieg und fünf Niederlagen errungen. Mit der ehemaligen Weltfußballerin des Jahres, Ada Hegerberg, an der Spitze bleibt Norwegen gefährlich.

Neuseeland gilt als großer Außenseiter, aber es wäre der erste Sieg des Landes bei einer Weltmeisterschaft. Die Ferns haben bisher drei Unentschieden und 12 Niederlagen bei Weltmeisterschaften erreicht.

Australien ist klarer Favorit in diesem Spiel, aber es wird spannend zu beobachten sein, wie die Matildas auf die mehr als 80.000 Zuschauer im Stadium Australia reagieren werden. Wird Australien wie ein Moloch wirken, der von einer lautstarken Menge angefeuert wird, oder wird das Team etwas nervös wirken?

Irland nimmt an seinem ersten großen Turnier teil. Die Iren haben noch nie an einer Europameisterschaft teilgenommen.WM Spielplan am Donnerstag, 20.7.

Datum Uhrzeit TV Team 1 Erg. Team 2 Gr. 20.07.2023 09:00 ARD 🇳🇿 Neuseeland -:- 🇳🇴 Norwegen Gruppe A 20.07.2023 12:00 ARD 🇦🇺 Australien -:- 🇮🇪 Irland Gruppe B

ARD oder ZDF? Wer überträgt die Fußball WM 2023 heute?

Die Spannung steigt, die Vorfreude wächst: Die ARD startet am Donnerstag, den 20. Juli 2023, mit einem umfangreichen Programm in die Übertragung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2023. Von morgens bis nachmittags werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Spielanalysen, Hintergrundinformationen und natürlich Live-Fußball bestens versorgt.

Die Sportschau beginnt um 8:03 Uhr und bietet bis 14:10 Uhr ein umfangreiches Programm rund um die Frauen-WM. Moderiert wird die Sendung von Claus Lufen. Als Expertin steht ihm Nia Künzer zur Seite, Weltmeisterin von 2003 und erfahrene Kommentatorin. Die Übertragung der Eröffnungsfeier findet live statt.

Im Anschluss daran richten sich alle Augen auf die ersten beiden Spiele der Vorrunde. Um 9:00 Uhr startet das erste Spiel zwischen Neuseeland und Norwegen. Die Übertragung erfolgt direkt aus Auckland und wird von Reporterin Christina Graf begleitet, die mit ihrem Fachwissen für spannende Spielanalysen sorgen wird.

Um 12:00 Uhr geht es dann weiter mit dem Spiel Australien gegen Irland. Auch hier dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine packende Partie freuen. Aus Sydney überträgt Bernd Schmelzer das Geschehen live ins heimische Wohnzimmer. Der erfahrene Reporter wird mit seinen pointierten Kommentaren und Analysen das Spielgeschehen bereichern.

Mit dieser umfassenden Berichterstattung bietet die ARD ein intensives Fußball-Erlebnis für alle Fans des Frauenfußballs. Es bleibt zu hoffen, dass die Frauen-WM 2023 mit ebenso viel Spannung und Emotion fortgesetzt wird, wie sie beginnt.