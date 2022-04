Fußball WM ** Gruppen 2022 🇪🇸🇩🇪 Welche Nationalmannschaft spielt in welcher WM 2022 Gruppe?

Am letzten Freitag Abend wurden in Doha die WM Vorrundengruppen der FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgelost. Deutschland spielt in der WM Gruppe E gegen Spanien, Japan und Costa-Rica oder Neuseeland. Während es keine echte Hammergruppe gibt und die Gruppen eher ausgeglichen sind, gibt es doch einige spannende WM-Spiele schon in der Vorrunde. Wir sagen dir welche Nationalmannschaften gegen wen antreten!

Alle WM Gruppen 2022 in der Übersicht

Welche Nationalmannschaft spielt gegen wen in der WM Vorrunde? WM Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe A?

In der WM 2022 Gruppe A spielt der Gastgeber Katar im Eröffnungsspiel am 21.November 2022 gegen die Südamerikaner aus Ecuador. Großer Favorit ist Oranje, die nun zum dritten Mal von Louis van Gaal trainiert werden – 2014 kam man mit ihm als Bondstrainer ins WM-Halbfinale. Doch so leicht will es der amtierende Afrikameister Senegal den Holländern nicht machen – Star im Team ist Sadio Mané vom FC Liverpool, der auf seinen Vereinskollegen Virgial van Dijk in der Abwehr treffen wird.

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe B?

In der WM Gruppe B wurde Vize-Europameister England als Gruppenkopf gelost. Nun wartet man in einem brisanten Duell zunächst den Iran – noch nie spielte man gegen diese Nationalmannschaft. Spiele gegen den Iran sind immer brisant, vor allem wenn man USA heisst, die ebenfalls in der Gruppe B spielen. Der vierte Teilnehmer wird erst im Juni ermittelt, dann muß Schottland zunächst gegen die Ukraine antreten und der Gewinner dann gegen Wales. Für England könnte es also zu einem Brüderduell kommen, doch Probleme sollte es keine gebe, England ist hier der Favorit auf den Gruppensieg und das Erreichen des Achtelfinales.

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe C?

In der WM Gruppe C bekommt der große Lionel Messi aus Argentinien seine letzte Chance Fußball-Weltmeister zu werden. Im Auftaktspiel wartet der leichteste Gegner aus Saudi Arabien auf die Nummer 2 aus Südamerika. Polens Superstar Robert Lewandowski wartet auf seine erstes Tor bei einer WM-Endrunde, gegen Mexiko im 1.Gruppenspiel könnte es soweit sein. Eine enge Gruppe mit einem unbekannten Ausgang!

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe D?

In die WM Gruppe D wurde Frankreich als geroßer Titelfavorit als Gruppenkopf gelost. Trotz der Enttäuschung bei der EURO 2021 zählt die Nationalmannschaft von Didier Deschamps als das Team mit den besten Spielern. Brisant das Duell mit Tunesien, denn einige Nationalspieler spielen in Frankreich und haben sogar den Paß der Franzosen. Am 2.Spieltag kommt es zum Duell Frankreich gegen Dänemark, die mit einem genesenen Christian Eriksen erneut Klasse beweisen können. Das vierte Team wird erst noch bei den interkontinentalen Playoffs ermittelt, wenn zunächst die Vereinigten Arabischen Emirate gegen Australien antreten muss und der Gewinner dann gegen Peru. Die Südamerikaner aus Peru haben hier wohl die besten Chancen auf die WM-Endrunde.

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe E?

Die deutsche Fußballnationalmannschaft wird in der WM 2022 Gruppe E spielen. Gruppenkopf wurde der Weltmeister 2010 Spanien, ebenso ist Japan aus dem Lostopf 3 Gegner. Aus Lostopf 4 wurde der Gewinner aus dem interkontinentalen Playoff zwischen Costa Rica (4. der Nordamerika-Gruppe) und Neuseeland (Gewinner Ozeanien) gezogen. Der 4.Gegner wird erst im Juni ermittelt. Alles in allem eine machbare Gruppe – doch das war es bei der WM 2018 in Russland auch, als man gegen Mexiko, Südkorea und Schweden ausschied!

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe F?

In der WM Gruppe F wurde Belgien, die aktuelle Nummer 2 der Welt (Stand FIFA-Weltrangliste März 2022) als Gruppenkopf gelost. Damit ist auch schon der Favorit genannt, gelten die Belgier immer als Geheimfavorit auf den EM- oder WM Titel. Kroatien sollte auch gute Chance auf den Einzug ins WM-Achtelfinale haben, Kanada und Marokko gelten da eher als aussichtslos. Der Vize-Weltmeister 2018 Kroatien scheiterte bei der EURO 2021 schon im Achtelfinale, dieses Mal soll es wieder weiter gehen.

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe G?

In der WM Gruppe G wird Rekord-Weltmeister Brasilien versuchen nach 20 Jahren Titel Nummer 6 zu gewinnen. Mit dabei: der teuerste Fußballer aller Zeiten, Neymar. Doch der Sturm ist trotz der 45 Tore in 17 WM-Quali-Spielen nicht der Trumpf, sondern die Abwehr, die nur 5 Gegentore zuließ. Mit der Schweiz und Serbien spielte man schon in der Gruppenphase 2018 gegen Brasilien in einer Gruppe, damals kam Brasilien und die Schweiz weiter. Gegner Nummer 4 dieser Gruppe ist Kamerun, mit dabei Bayern-Spieler Eric Maxim Choupo-Moting.

Wer spielt in der Fußball WM Gruppe H?

In der Fußball WM 2022 Gruppe H spielt Portugal als Gruppenkopf mit dem dann 37jährigen Christiano Ronaldo und dem 39jährigen Pepe das letzte Mal um die Chance nach dem Europameistertitel 2016 auch Weltmeister zu werden, bevor diese große Ära enden wird. Gruppenfavorit Portugal wird gegen Ghana, Uruguay und Südkorea spielen müssen. Und auch für Urugugay geht es mehr: Edinson Cavani und Luis Suarez (beide 35 Jahre alt) wird es ebenfalls die letzte Chance sein einen großen Titel zu gewinnen. Ghana und Südkorea müssen auf Ausrutscher hoffen.