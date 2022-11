Fußball WM Eröffnung heute * 0:2 Katar gegen Ecuador * TV-Übertragung: Wer überträgt Katar – Ecuador?

Heute um 17 Uhr beginnt die 22. Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber Katar und Ecuador. Die sportlichen Erwartungen an das Spiel dürften nicht die Höchsten sein, da beide Mannschaften wohl kaum zum engen Favoritenkreis gehören und auch nicht in der WM Gruppe A. Dennoch wird das Eröffnungsspiel für Fußballfans aus der ganzen Welt ein spannendes Ereignis sein. Der Gastgeber Katar nimmt zum ersten Mal in der Fußballgeschichte an einer Weltmeisterschaft teil und hat sich jahrelang – sowohl sportlich als auch als Gastgeber – auf die WM vorbereitet. Wie konkurrenzfähig die katarische Nationalmannschaft ist, bleibt abzuwarten und auch Ecuador gehört nicht zu den Top 40 der FIFA Weltrangliste. Erste Erkenntnisse scheinen schon heute Abend möglich. Wo man das Eröffnungsspiel live im TV schauen kann und wer in der Startelf der Mannschaften stehen wird, erfahren Sie hier.

Gastgeber Katar gilt als Wundertüte. Nach dem überraschenden Titelgewinn beim Asien-Cup möchte man vor heimischem Publikum ansprechende Leistungen zeigen. Die Übertragung des Eröffnungsspiels beginnt mit den Vorberichten um 15 Uhr, um 17 Uhr rollt dann der Ball im al-Bayt-Stadion.

Wer überträgt Katar gegen Ecuador live in TV und Stream?

Die komplette Übertragung gibt es heute, am 20. November ab 15:00 Uhr im ZDF live. Dann beginnen die Vorberichte, ab 17 Uhr wird dann der Ball in Katar rollen. Auch im Live-Stream wird das Eröffnungsspiel bei ZDF gezeigt. Den Live-Stream finden Fußballfans entweder auf „zdf.de“ oder in der ZDF-Mediathek. Als Experten werden Per Mertesacker und Christoph Kramer zu Gast sein, während Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer die Vorberichte moderieren. Das Spiel wird dann Bela Rethy begleiten. Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar beträgt zwei Stunden, sodass es in Katar beim Anpfiff 19:00 Uhr ist.

Wer spielt heute & jetzt bei der Fußball WM 2022? 20.11. 17:00, ZDF live 0:2 🇶🇦 Katar 🇪🇨 Ecuador Al-Bayt Stadium A

Liveticker zum WM Eröffnungsspiel 17:45 Uhr – Katar hatte noch eine groß0e Torchance, doch ansonsten geht das 2:0 für Ecuador nach 45 Minuten völlig in Ordnung. 17:32 Uhr -31.Spielminute und ein tolles Kopfballtor von Enner Valencia erhöht auf 2:0. 17:17 Uhr – Foulelfmeter für Ecuador – Valencia trifft, es steht 1:0 für Ecuador! Der erste WM Schütze in Katar kommt aus Ecuador und spielt in der Türkei! 17:05 Uhr – Es dauert nur drei Minuten und es steht 1:0 für Ecuador! Und es wird zurückgenommen wegen einer Abseitsstellung. Enner Valencia trifft, doch das Tor zählt nicht. 16:50 Uhr – Die Nationalhymnen sind gelaufen, gleich geht es los! Liveticker zum WM Eröffnungsspiel 16 Uhr – Pünktlich geht die WM-Eröffnungsfeier los! VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN der WM-Eröffnung: Katar: 1 Saad – 16 Khoukhi, 15 Bassam, 3 Abdelkarim – 2 Pedro, 6 A. Aziz, 10 Alhaydos, 12 Karim, 7 Alaadin – 11 Afif, 19 Almoez. – Trainer: Felix Sanchez Ecuador: 22 Dominguez – 4 Arboleda, 2 Torres, 3 Hincapie, 7 Estupinan – 20 Mendez, 23 Caicedo, 5 Cifuentes – 19 Plata, 13 Valencia, 10 Ibarra. – Trainer: Gustavo Alfaro Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien) Sa., 19 Uhr – Keine 24 Stunden mehr und die WM 2022 hat ihr 1.Spiel hinter sich! In Katar läuft alles auf Hochtouren. Die Liveacts morgen werden bei der Eröffnungsfeier die südkoreanische Band BTS sein und der us-amerikanische Rapper Lil Baby sein. Sa., 12 Uhr – Der Schiedsrichter – Wer ist Schiedsrichter beim WM-Eröffnungsspiel? Der 47jährige Italiener Daniele Orsato pfeifft das Auftaktspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Er pfeifft seit 2010 für die FIFA und wurde 2020 als Weltschiedsrichter des Jahres gewählt. Dieses Jahr leitete er das Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig.

WM-Premiere: Gastgeber Katar eröffnet gegen Ecuador die WM 2022

Der Start der diesjährigen WM wird mit dem Spiel zwischen Katar und Ecuador in Gruppe A eingeleitet. Das Spiel wird um 17:00 Uhr deutsche Zeit angepfiffen. Die beiden Mannschaften treten im al-Bayt-Stadion in al-Chaur gegeneinander an. Im Stadion werden heute rund 60.000 Zuschauern erwartet. Als Gastgeber musste sich Katar gar nicht erst für die WM 2022 qualifizieren. In der Gruppe A treffen Katar und Ecuador später noch auf die Niederlande und Senegal.

WM Spielplan der Gruppe A

Wie sind Katars Chancen bei der ersten Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte?

Gastgeber Katar nimmt zum ersten Mal an einer WM teil. 2019 hat Katar überraschenderweise den Asien-Cup gewonnen. Im Finale setzte sich die katarische Nationalmannschaft gegen Japan mit 3:1 durch. Der umstrittene Gastgeber Katar konnte sich somit bei seiner ersten Teilnahme an einem Finale direkt den Titel sichern. Der Asienmeister absolvierte zwar keine eigene Qualifikation, aber bereitete sich dennoch intensiv vor. Bisher waren die Ergebnisse allerdings eher ernüchternd und auch katarische Fans gehen wohl nicht von einem Weiterkommen aus. Allerdings gilt Katars Nationalmannschaft als Wundertüte und hat einen beträchtlichen Vorteil. Während viele Teams kaum eine Woche Vorbereitung hatten, bereitete sich Katar seit Monaten auf die WM im eigenen Land vor.

Wie schlägt sich Ecuador beim Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar?

Die ecuadorianische Nationalmannschaft ist ebenso wie Katar eher ein Außenseiter. Derzeit liegt Ecuador auf Platz 44 der FIFA-Weltrangliste. Ecuador nimmt dieses Jahr zum vierten Mal in der Fußballgeschichte an einer Weltmeisterschaft teil. 2002 schafften sie es bis in die Vorrunde, 2006 schaffte es die ecuadorianische Nationalmannschaft in Deutschland sogar bis ins Achtelfinale. 2014 schied Ecuador dann in der Vorrunde in Brasilien aus und für die letzte WM 2018 in Russland konnte sich die Nationalmannschaft gar nicht erst qualifizieren. Dennoch hat Ecuador durchaus Chancen, in der Gruppe A ins Achtelfinale zu kommen. Man darf gespannt sein, wie das Team die Diskussionen rund um eine mögliche Disqualifikation im Vorfeld verkraftet.

Die möglichen Aufstellungen

Katar wird wahrscheinlich mit einer 5-2-1-2-Formation beginnen.

Torwart: Al-Sheeb

Abwehr: Ahmed, Hassan, Salman, Al-Rawi, Koder

Mittelfeld: Boudiaf, Hatem, Aziz

Sturm: Almoez Ali, Alaaeldin

Im letzten Spiel setzte Ecuador auf eine 4-3-2-1-Formation gegen Japan – erneut könnten die Südamerikaner so beginnen.

Torwart: Galindez

Abwehr: Preciado, Prozo, Hincape, Estupinán

Mittelfeld: Cifuentes, Gruezo, Caicedo

Sturm: Mena, Valencia, Ibarra