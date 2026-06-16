Fußball WM 2026 Aufstellungen heute: 1:2 – Irak gegen Norwegen – Der doppelte Haaland & die Wikinger

Norwegen ist mit makelloser Bilanz durch die WM-Qualifikation marschiert und geht mit acht Siegen aus acht Spielen in das Turnier. Besonders die beiden klaren Erfolge gegen Italien haben Europas Fußball aufhorchen lassen. Der erste echte Prüfstein wartet heute in der Nacht zu Mittwoch um 0 Uhr MESZ in Boston gegen den Irak in Gruppe I.

Das Team von Stale Solbakken bringt dabei weit mehr als nur Erling Haaland und Martin Ödegaard mit. Die Norweger treten als eingespielte, stabile Einheit auf und haben ihren Gegnern schon vor dem Turnier mit einem spektakulären Auftritt im Wikinger-Look Aufmerksamkeit abverlangt.

Irak gegen Norwegen steigt in der Nacht auf Mittwoch um 0.00 Uhr, MagentaTV beginnt die exklusive Live-Übertragung bereits am 16. Juni, um 23.20 Uhr.

Weltmeisterschaften Irak - - Norwegen

Mit Wikinger-Bild und viel Selbstbewusstsein in die WM

Beim offiziellen Mannschaftsfoto für die WM in den USA, Kanada und Mexiko setzten die Norweger auf maximale Inszenierung. An einem Privatstrand nahe Oslo ließ sich das Team um Haaland vom schottischen Tierfotografen David Yarrow in martialischen Wikingerkostümen ablichten, mit finsteren Blicken, Speeren und weiterem wilden Zubehör. In den sozialen Netzwerken kam das Bild gewaltig an und sammelte massenhaft Likes.

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Ob diese Neuauflage der längst durch den Kindercomic-Helden Wickie verklärten Nordmänner-Ästhetik politisch korrekt ist, war dabei durchaus ein Thema. Lisa Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes, reagierte deshalb vorsorglich mit einer Erklärung. Sie sagte: „Wir haben früh erkannt, dass uns die Geschichte der Wikinger ohnehin begleiten würde. Deshalb haben wir uns entschieden, sie uns zu eigen zu machen und sie mit dem zu füllen, was uns unserer Meinung nach tatsächlich auszeichnet: Es ging dabei nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Werte wie Gemeinschaft, Teamgeist und Zusammenhalt.“

WM 2026 heute: Haaland vor WM-Premiere mit Norwegen

Sportlich brauchte es dieses Bild allerdings nicht, um Eindruck zu hinterlassen. Schon die beiden Spiele gegen Italien reichten als Beweis für die Qualität des norwegischen Kaders. Im Hinspiel am 6. Juni 2025 dominierten die Skandinavier die Squadra Azzurra nach Belieben und stellten mit Treffern von Alexander Sörloth, Antonio Nusa und Erling Haaland schon vor der Pause auf 3:0.

Auch im Rückspiel am 24. November in Mailand ließ Norwegen nichts anbrennen. Aus einem 0:1 zur Halbzeit machten Nusa, zweimal Haaland und Jörgen Strand Larsen zwischen der 63. und 93. Minute ein deutliches 4:1. Zusammen ergab das ein 7:1 gegen den Europameister von 2021.

WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 0:00 Irak N S S U N - : - Norwegen S N U S U 12 Jalal Hassan 23 Merchas Doski 5 Akam Hashim 4 Zaid Tahseen 3 Hussein Ali Haidar 17 A. Jasim 24 Z. Ismaeel 16 Amir Al Ammari 8 Ibraheem Bayesh 9 Ali Al Hamadi 18 Aymen Hussein 1 Ø. Nyland 5 David Möller Wolfe 17 Torbjørn Heggem 3 Kristoffer Ajer 26 J. Ryerson 14 Fredrik Aursnes 8 Sander Berge 10 Martin Ødegaard 20 Antonio Nusa 9 E. Haaland 7 A. Sørloth

Aufstellungen heute: Norwegen gegen Irak

Norwegen voraussichtliche Aufstellung

Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Berge – Aursnes, Ödegaard – Sörloth, Haaland, Nusa

Reservebank

Selvik, Tangvik, Björkan, Falchener, Langaas, Östigaard, Pedersen, Aasgaard, Berg, Thorsby, Thorstvedt, Bobb, Hauge, Schjelderup, Strand Larsen

Irak voraussichtliche Aufstellung

Hassan – Tahseen, H. Ali, Hashem, Doski – Amyn, Al-Ammari, Sher, Jasim – Al-Hamadi, Hussein

Mit dem Torrekord von 37 Treffern in der Europagruppe und nur fünf Gegentoren setzte Norwegen weitere Ausrufezeichen. Der 11:1-Erfolg gegen Moldau am 10. September unterstrich das noch einmal eindrucksvoll. Dort traf Thelo Aasgaard als Joker innerhalb von 24 Minuten viermal, Haaland legte sogar fünf Tore nach.

Mehr als Haaland und Ödegaard

Die norwegische Auswahl verfügt inzwischen über mehrere Waffen im Angriff. Neben Haaland und Aasgaard sorgen auch Sörloth und Jörgen Strand Larsen für enorme Torgefahr. Dazu kommt Antonio Nusa, der mit seinem Tempo immer gefährlicher wirkt und zuletzt deutlich zielstrebiger auftrat.

Im Zentrum bleibt Ödegaard der kreative Taktgeber, erhält aber inzwischen starke Entlastung durch Jens Hauge. Der technisch brillante Offensivmann spielte schon als Teenager beim AC Mailand, konnte sich später bei Eintracht Frankfurt nicht richtig durchsetzen und prägte zuletzt dennoch das Champions-League-Märchen von Bodö Glimt entscheidend mit.

Im Tor setzt Solbakken auf den erfahrenen Orjan Nyland vom FC Sevilla. Davor hat sich eine Viererkette etabliert, die sehr zuverlässig funktioniert. Kristoffer Ajer vom FC Brentford und Torbjörn Heggem vom FC Bologna räumen in der Innenverteidigung ab, während Julian Ryerson von Borussia Dortmund und David Moller Wolfe aus Wolverhampton auf den Außenbahnen für eine gute Balance zwischen Absicherung und Vorwärtsdrang sorgen.

Haaland und Ödegaard mit offenen Fragen zur Belastung

Ein Fragezeichen bleibt vor allem bei der körperlichen Frische der beiden Schlüsselspieler. Haaland und Ödegaard wirkten zum Saisonende müde, beim Arsenal-Regisseur dürfte auch das verlorene Champions-League-Finale gegen Paris noch nachhallen. Die Premier League und im Fall von Ödegaard auch der enorme Druck der Europapokal-Endphase haben Spuren hinterlassen.

Norwegen ist dennoch längst nicht mehr nur von den beiden Frontmännern abhängig. Das Team hat sich im Laufe der Qualifikation eine Breite erarbeitet, die Gegnern kaum Luft zum Atmen lässt. Wenn Haaland und Ödegaard ihr absolutes Topniveau erreichen, kann diese WM für die Wikinger sehr weit gehen.

Live Ticker Irak gegen Norwegen

00:53 Uhr 15 Minuten Halbzeit Nach der 3-Minuten-Pause war’s ein richtig gutes Spiel. Der Irak erzielte fast noch das 2:2.



00:44 Uhr Haaland zu schnell für die Irakis Braut Haaland mit der Rückennummer 9 zum Zweiten! Der Stürmer erläuft einen schwachen Rückpass und schießt einfach ins Tor.



00:40 Uhr Der Ausgleich für den Irak! Der 1,89-Stürmer Ayman Hussein trifft nach einer Flanke von links über Ali Jasim und Ali Al-Hamadi. Super Tor!



00:30 Uhr Haaland bricht den Bann Die Produktinformationen sind gerade erst vorbei, da knipst Haaland zum 1:0 für die Wikinger!



00:20 Uhr Irak hält Haaland und Norwegen bislang in Schach Der Irak verteidigt bislang aggressiv und diszipliniert gegen den Ball, wodurch Norwegen kaum zu klaren Offensivaktionen kommt. Haaland wird gut abgeschirmt und musste sich bisher mit wenigen Ballaktionen begnügen. WM 2026 Schikane: Irak-Star bei Einreise sieben Stunden verhört

00:09 Uhr Anfangsphase Norwegen kontrolliert die Anfangsphase, doch auch der Irak versteckt sich nicht und sucht mutig den Weg nach vorne.

00:01 Uhr Anpfiff Der Coutdown ist vorbei und Schiri Atcho pfeift die Party an. Irak hat den ersten Ballbesitz.



23:30 Uhr Haaland vorm 1. WM-Spiel WM 2026 heute: Haaland vor WM-Premiere mit Norwegen