Fußball WM 2030 mit Ronaldo? „Daran sollte niemand zweifeln“ – 7.WM für ihn?

Für Cristiano Ronaldo könnte es nicht bei sechs WM-Teilnahmen bleiben. Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez hält sogar einen siebten Auftritt bei einer Weltmeisterschaft für möglich und zeigt sich davon überzeugt, dass der 40 Jahre alte Superstar sich diese Perspektive verdient hat.

Martinez traut Ronaldo auch 2030 noch eine Rolle zu

Im Interview mit dem Radiosender Cadena Ser in seiner Heimat sagte der Spanier auf die Frage, ob eine weitere WM mit Ronaldo vorstellbar sei: „Daran sollte niemand zweifeln. Er hat es sich verdient.“ Bei Beginn der Weltmeisterschaft 2030 wäre der Stürmer von Al Nassr 45 Jahre alt. Portugal richtet das Turnier gemeinsam mit Spanien und Marokko aus, dazu kommt je ein Spiel in Uruguay, Argentinien und Paraguay.

Ob es nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli für Ronaldo überhaupt weitergeht, hat der Portugiese bislang offen gelassen. Auch Lionel Messi, der argentinische Weltmeister von 2022, steht im Sommer mit 38 Jahren vor seiner sechsten WM-Teilnahme.

Ronaldo als Sinnbild für Ehrgeiz

Martinez stellte im Gespräch vor allem Ronaldos außergewöhnliche Mentalität heraus. Der Angreifer des saudi-arabischen Meisters Al Nassr definiere sich „über seinen unbändigen Ehrgeiz. Was auch immer Cristiano gewinnt, am nächsten Tag ist sein Hunger nach Verbesserung ungebrochen“, erklärte der Nationalcoach. „Ich habe mit vielen Spielern gearbeitet, die die Champions League oder den Ballon d’Or gewonnen und am nächsten Tag ihren Ehrgeiz verloren haben. Ronaldo verkörpert eine ganz andere Mentalität.“

Für Portugal beginnt das WM-Turnier in Gruppe K mit den Duellen gegen DR Kongo, Usbekistan und Kolumbien.