Fußball WM 2026: Zweite Vorverkaufsphase für Tickets gestartet – Wie funktioniert die Buchung?

WM 2026: Zweite Phase des Kartenvorverkaufs gestartet

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus – und der Run auf die begehrten Eintrittskarten geht in die nächste Runde. Seit Montag läuft die zweite Verkaufsphase, bei der sich Fans aus aller Welt erneut um Tickets bewerben können. Besonders spannend: Jetzt dürfen auch alle ran, nicht nur Visa-Kunden. Diese können nur auf der offizielle FIFA Webseite gebucht werden!

Eine Million Tickets in der zweiten Runde

Bis zum 31. Oktober um 16 Uhr MEZ können sich Fans für die sogenannte Frühticketziehung registrieren. In dieser Verlosung stehen eine Million Karten zur Verfügung – verteilt auf Begegnungen in allen drei Gastgeberländern. Die Ziehung startet am 12. November und beginnt mit einer nationalen Exklusivitätsphase: Zuerst dürfen Fans aus den USA, Kanada und Mexiko zugreifen, und zwar für Spiele in ihrem jeweiligen Land. Erst ab dem 17. November sind dann auch internationale Fans an der Reihe.

Nachfrage riesig – erste Phase schon mit Millionenbewerbung

Bereits die erste Verkaufsphase hatte eine enorme Resonanz ausgelöst. Damals war die Registrierung nur mit einer Visa-Karte möglich. Laut FIFA gingen Bewerbungen von über 4,5 Millionen Fans aus 216 Ländern ein. Mehr als eine Million Tickets wurden dabei bereits vergeben. Die meisten Karten gingen an US-Amerikaner, gefolgt von Kanada und Mexiko. Auch europäische Fans waren aktiv: Deutschland landete auf Platz fünf, hinter England, aber noch vor Brasilien, Spanien und Argentinien.

So geht’s weiter nach der Gruppen-Auslosung

Ein wichtiger Termin für alle Ticketjäger steht ebenfalls schon fest: Am 5. Dezember findet die WM-Auslosung statt. Direkt danach beginnt eine neue Verkaufsrunde, bei der sich Fans gezielt für Tickets bestimmter Spiele bewerben können – auch hier wieder im Losverfahren. Und wer dann noch leer ausgeht, bekommt kurz vor Turnierstart (11. Juni bis 19. Juli 2026) eine letzte Chance auf Restkarten.

Derzeitig ist das FIFA-Ticketportal überlastet

Wir können auf die FIFA Webseite nur per Counter zugreifen und müssen schon eine halbe Stunde warten!