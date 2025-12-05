Fußball WM 2026: Wer zeigt die deutschen WM-Spiele im TV? ARD, ZDF & MagentaTV?

ARD und ZDF zeigen 60 Spiele der WM 2026 – inklusive aller deutschen Partien

Die Fußball-WM 2026 wird zum Mammutturnier: 48 Teams, 104 Spiele und erstmals gleich drei Gastgeberländer – USA, Kanada und Mexiko. In Deutschland übernehmen ARD und ZDF einen großen Teil der Übertragung und sorgen dafür, dass die Fans zumindest bei den wichtigsten Spielen live dabei sein können. Die Gruppenauslosung zur Weltmeisterschaft 2026 ist gelaufen – und für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier gegen einen Neuling. Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador heißen die Gegner in der Vorrunde. Was auf dem Papier machbar klingt, könnte sich in den K.o.-Runden schnell in eine Herausforderung auf höchstem Niveau verwandeln. Deutschland spielt am 14., 20. und 25. Juni, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF werden die Spiele auf jeden Fall im Free-TV zeigen. MagentaTV wird mit Hummels, Müller und Klopp alle 104 WM-Spiele zeigen.

WM-Ausbau bringt neue Dimension – öffentlich-rechtliche Sender sichern sich Großteil der Spiele

Das Turnier in Nordamerika markiert einen historischen Einschnitt: Mit der Aufstockung auf 48 Teams und 104 Spielen wird die WM 2026 die größte aller Zeiten. ARD und ZDF übertragen davon 60 Spiele, darunter alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung. Die öffentlich-rechtlichen Sender einigten sich mit Rechteinhaber Telekom auf ein entsprechendes Paket. Möglich wurde die Einigung über die gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA.

Auch das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale gehören zum übertragenen Portfolio – Pflichtprogramm laut Medienstaatsvertrag, da sie als Ereignisse von „erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“ gelten. Parallel zeigt die Telekom über MagentaTV alle 104 Partien des Turniers exklusiv.

Welche WM-Spiele zeigt ARD und ZDF bei der WM 2026?

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Das Eröffnungsspiel

Beide Halbfinals

Das Finale

Insgesamt 60 von 104 WM-Spielen

Gesellschaftliches Ereignis auf allen Kanälen – Fokus auf gemeinsames Erleben

ARD und ZDF setzen bei der Berichterstattung auf ein breites Angebot: Neben den Live-Übertragungen gibt es eine umfassende Nachberichterstattung auf allen Plattformen – Fernsehen, Online, Radio und Mediatheken. Ziel sei es, ein „gemeinschaftliches Fußballerlebnis“ zu ermöglichen, wie ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau betont. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei eine solche Kooperation mit der Telekom wichtig, so auch ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler.

Mit der Vereinbarung bleiben zentrale Spiele der Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen – eine Vorgabe, die der gesellschaftlichen Relevanz des Turniers gerecht werden soll.

Gegenseitige Rechtevergabe: ARD und ZDF geben EM-Rechte an Telekom weiter

Im Gegenzug zur WM-Vereinbarung haben ARD und ZDF der Telekom Subrechte an der UEFA EURO 2028 übertragen. Die EM in Großbritannien und Nordirland wird ebenfalls teilweise im Pay-TV zu sehen sein. Insgesamt 34 Spiele – darunter die deutschen Partien sowie Eröffnungsspiel, Halbfinals und Finale – bleiben im Programm der Öffentlich-Rechtlichen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Der Rechteaustausch verdeutlicht das neue Modell der Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Anbietern im Sportbereich – ein Weg, um auch künftig möglichst viele Spiele für ein breites Publikum zugänglich zu halten.