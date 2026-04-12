Fußball-WM 2026 – unverschämte FIFA Ticketpreise weiterhin großes Fanproblem – Front Kategorie 1?

Rund zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM 2026 hat die FIFA eine neue, noch teurere Ticket-Kategorie eingeführt. Der Verdacht vieler Fans liegt auf der Hand: Der Verband will aus dem Kartenverkauf noch einmal das Maximum herausholen.

Für das erste Gruppenspiel der USA gegen Paraguay im Juni werden nun Tickets in einer neuen „Front Kategorie 1“ für 4.105 Dollar (3.513 Euro) angeboten. Bislang hatte es im Verkauf eigentlich nur die Kategorien 1 bis 4 gegeben.

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Neue Kategorie sorgt für zusätzlichen Frust

Die Kategorie 1 war ursprünglich als teuerste Stufe vorgesehen, vor allem für Plätze in den unteren Stadionbereichen. Als in der vergangenen Woche die konkreten Sitzplätze zugeteilt wurden, fanden sich allerdings einige Käufer mit Karten dieser Kategorie ausgerechnet in den eher ungünstigen Eckbereichen wieder. Betroffene berichteten darüber dem US-Portal „The Athletic“, das nun auch über die neuen Preise berichtet.

Ticketpreise WM 2026 (Auswahl )

Kategorie Spiel / Kontext Preis (USD) Preis (EUR) Front Kategorie 1 USA vs. Paraguay (Gruppenspiel) 4.105 3.513 Kategorie 1 USA vs. Paraguay (Gruppenspiel) 2.735 2.341 Front Kategorie 2 Eröffnungsspiel USA (Los Angeles) 1.940 – 2.330 1.940 – 1.994 Kategorie 1 (Finale, neu) Finale (19. Juli, East Rutherford) 10.990 9.535 Kategorie 1 (Finale, vorher) Finale (vor Preisanstieg) 8.680 7.531 Basisrang Alle Spiele (begrenztes Kontingent) 60 51

Genau deshalb wächst der Ärger: Mit der neu geschaffenen „Front Kategorie 1“ sind plötzlich wieder Karten in den unteren Reihen mit bester Sicht verfügbar – allerdings zu deutlich höheren Preisen. Fans vermuten, dass einige der ursprünglichen Kategorie-1-Tickets bewusst zurückgehalten wurden, um sie später als teurere Variante erneut anzubieten. Laut „The Athletic“ soll diese neue Kategorie in mindestens 20 Spielen auftauchen. Eine Reaktion der FIFA blieb bislang aus.

Auch bei der Kategorie 1 selbst war das Preisschild für das erwähnte Spiel mit 2.735 Dollar (2.341 Euro) bereits hoch. Die neue „Front Kategorie“ wurde ohne öffentliche Erklärung des Verbandes eingeführt. Das gilt ebenso für eine neue „Front Kategorie“ in Kategorie 2, deren Preise für das Eröffnungsspiel der USA am 12. Juni in Los Angeles bei 1.940 bis 2.330 Dollar (1.940 bis 1.994 Euro) liegen.

Preise steigen weiter – auch fürs Finale

Bereits in der Vorwoche hatte der Verkaufsstart der aktuellen Ticketphase für Unmut gesorgt. Viele Fans beklagten lange Wartezeiten im Ticketportal, gleichzeitig gerieten die hohen Preise erneut in den Fokus. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP wurden einzelne Kategorien im Vergleich zum Verkauf nach der Auslosung im Dezember teilweise deutlich teurer.

Besonders drastisch fällt das beim Finale am 19. Juli in East Rutherford aus: Dort kosten Tickets der teuersten Kategorie inzwischen 10.990 Dollar (9.535 Euro). Zuvor lag der Preis bei 8.680 Dollar (7.531 Euro). Auch Karten der Kategorien 2 und 3 sind teurer geworden.

Die FIFA setzt bei der WM 2026 auf ein dynamisches Preismodell, bei dem sich die Ticketpreise mehrfach ändern können. Außerdem ist unklar, wie viele Eintrittskarten überhaupt noch verfügbar sind; immer wieder werden weitere Kontingente in den Verkauf gegeben. Die Fanorganisation „Football Supporters Europe“ setzt sich politisch dafür ein, diese dynamische Preisgestaltung zu verbieten.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte wiederholt erklärt, dass alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2026 ausverkauft sein werden. Nach den ersten Fanprotesten wegen der enormen Kosten führte die FIFA im Dezember zusätzlich eine Ticket-Kategorie namens „Basisrang“ ein. Für 60 US-Dollar (51 Euro) pro Karte und Spiel ist sie für alle 104 Partien erhältlich, das Kontingent ist jedoch sehr klein. Der DFB kann rund zehn Prozent seines Kontingents dafür bereitstellen und will damit die treuesten Fans belohnen. Die Bewerbungsfrist dafür lief allerdings bereits im Januar ab.