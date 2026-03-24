Fußball WM 2026 Playoffs: Wer gewinnt & fährt zur WM 2026? Italien, Türkei & Dänemark die Favoriten?

Bevor in genau einer Woche die letzten sechs WM-Tickets vergeben werden, stehen am Donnerstag in Europa die WM 2026 Playoff-Halbfinals an. Sportwettenanbieter bwin erwartet beim vorletzten Schritt zum WM-Endturnier heiße Duelle, in denen vier weitere UEFA-Teilnehmer nach Kanada, Mexiko und in die USA reisen dürfen. Besonders Italien, die Türkei und Dänemark gehen laut Quoten als Favoriten in ihre Partien. Gleichzeitig bieten ausgeglichene Begegnungen wie Schweden gegen die Ukraine Wetten mit engen Wettmärkten. Es wird spannend, am 26.3. gibt es die Hinspiele, am Montag dann die Rückspiele.

Playoff-Halbfinals: Vier UEFA-Startplätze noch zu vergeben

Insgesamt vier Teilnehmer dürfen aus dem Topf der UEFA-Mitglieder in diesem Sommer noch nach Kanada, Mexiko und in die USA reisen. bwin erwartet beim vorletzten Schritt zum Endturnier heiße Duelle. Die Playoff-Halbfinals sind der letzte K.-o.-Schritt ohne Rückspiel, deshalb zählt jedes Tor unmittelbar für die Qualifikation. Ein Rückspiel gibt es in den Playoffs nicht.

Fußball WM 2026 Playoffs – der Spielplan

Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei - - Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark - - Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Polen - - Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales - - Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien - - Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine - - Schweden Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei - - Kosovo

Türkei gegen Rumänien: Güler, Yildiz und die Quote

Am Donnerstag um 18:00 Uhr (DAZN) will die Türkei vor heimischem Publikum gegen Rumänien ins Finale der Playoffs einziehen, so wann die Slowakei oder der Kosovo wartet. Angeführt wird die Auswahl von ihren jungen Shootingstars Arda Güler und Kenan Yildiz, die als kreative Impulsgeber gelten.

Gelingt das mit einem Sieg über Rumänien (Quote 6.75) in regulärer Spielzeit, winkt für die Türkei die Quote 1.42. bwin nennt diese 3‑Weg‑Quoten als Basis für Sportwetten auf dieses Duell.

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Italien gegen Nordirland: Bergamo, Azzurri und ein spezielles Wettangebot

Der größte noch zitternde Fußball-Gigant Italien empfängt am Donnerstagabend (20:45 Uhr / DAZN) in Bergamo Nordirland. Die „Squadra Azzurra“ geht mit Quote 1.31 als klarer Favorit in die Partie mit Deutschlands Quali-Gruppengegner.

Sorgen die Nordiren auch ohne ihren Star, Conor Bradley vom FC Liverpool, nach 90 Minuten für die große Überraschung, gibt es für 10,- Euro Einsatz 100,- Euro zurück. Das spezielle Angebot unterstreicht die Rolle der Azzurri als Favorit, während ein Auswärtscoup Nordirlands hohe Auszahlungen bringen würde.

Dänemark gegen Nordmazedonien: Wolfsburger Trio und Chancen

Mit ähnlich guten Aussichten geht Dänemark bei Sieg-Quote 1.31 in die Partie mit Nordmazedonien. Die Dänen treten mit dem Wolfsburger Trio Eriksen, Mæhle und Lindström an, das als Schlüsselreihe für Kreativität und Abschlüsse gilt.

Beenden die Balkan-Kicker die WM-Hoffnungen der Dänen, wartet eine 9.50er-Quote. Die Wettquoten spiegeln eine klare Favoritenrolle für Dänemark wider, zugleich bieten Außenseiterwetten starke Value-Chancen.

Schweden gegen Ukraine: Das ausgeglichenste Duell laut bwin

Im für bwin ausgeglichensten Duell trifft Schweden in Valencia auf die Ukraine. Die Skandinavier sind mit Quote 2.55 minimal im Vorteil, während es für einen Sieg der Osteuropäer das 2.85-Fache des Einsatzes zurückgibt.

Ein Remis ist mit Quote 3.20 notiert, was auf ein offenes Spiel schließen lässt. Die engen Quoten deuten auf ein Duell mit möglichem lange andauerndem Ballbesitzkampf und engen Chancenverteilungen hin.

Polen gegen Albanien: Lewandowski träumt weiter

Dass auch Polens Rekordtorjäger Robert Lewandowski nach dem Spiel gegen Albanien (Quote 5.50) weiter von seiner dritten WM-Teilnahme träumen darf, halten die Buchmacher mit Quote 1.68 für aussichtsreich. Lewandowski bleibt damit zentrale Figur im polnischen Offensivspiel.

Die Quoten deuten darauf hin, dass Polen als Favorit in die Partie geht, während Albanien mit der Außenseiterrolle und der 5.50er-Quote auf einen Überraschungserfolg hoffen muss.

Weitere Playoff-Paarungen und technische Hinweise

Die weiteren beiden Startplätze werden zwischen der Demokratischen Republik Kongo und dem Sieger der Partie Neukaledonien–Jamaika sowie dem Irak und Bolivien/Suriname ausgespielt. Diese interkontinentalen Entscheidungen schließen die zuletzt verbleibenden Tickets für die WM 2026.

Aktuelle Quoten gibt es auf bwin.de und in der App für iPhone und Android. bwin stellt die 3‑Weg‑Quoten für die WM‑Qualifikation in der UEFA‑Zone, Playoffs, 1. Runde – 26. März, bereit.

3-Weg-Quoten – WM-Qualifikation – UEFA-Zone – Playoffs, 1. Runde – 26. März

Türkei (1.42) X (5.00) Rumänien (6.75)

Italien (1.31) X (5.25) Nordirland (10.00)

Polen (1.68) X (3.55) Albanien (5.50)

Slowakei (2.10) X (3.25) Kosovo (3.70)

Tschechien (1.98) X (3.40) Irland (3.90)

Wales (1.88) X (3.40) Bosnien & Herzegowina (4.33)

Ukraine (2.85) X (3.20) Schweden (2.55)

Dänemark (1.31) X (5.25) Nordmazedonien (9.50)