Fußball WM 2026 Playoffs – Traum lebt: Türkei will zur WM 2026

Der WM-Traum für die Türkei lebt weiter! Trainer Vincenzo Montella hat nach einer schwierigen Phase wieder Zuversicht in sein Team gebracht. Mit starken Leistungen in der Qualifikation zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist die Nationalmannschaft auf einem guten Weg. Die Türkei möchte sich für das große Turnier qualifizieren und hofft auf eine Rückkehr auf die weltgrößte Bühne. Dazu muss die Türkei allerdings im März zwei WM 2026 Playoff-Spiele gewinnen. Für den Sieger von Pfad C winkt dann ein Platz in WM Gruppe D mit Gastgeber USA, Paraguay und Australien.

Der Weg zur WM-Teilnahme

In den bevorstehenden Play-offs im März 2026 muss die Türkei zunächst gegen Rumänien antreten, bevor ein mögliches Finale gegen den Sieger aus dem Duell Slowakei gegen Kosovo wartet. Die Spieler, darunter der talentierte Arda Güler und erfahrene Akteure wie Hakan Çalhanoğlu und Salih Özcan, sind gefordert, Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft zum Ziel Weltmeisterschaft zu führen. „Wir vertrauen auf uns selbst“, so Özcan, der die Entschlossenheit des Teams unterstreicht.

Montella bringt neues Selbstvertrauen

Die Türkei startet mit Optimismus ins Jahr 2026, während der Countdown zu den Play-offs zur WM läuft. Nach einer ernüchternden 0:6-Niederlage gegen Spanien im September 2025, die für viel Aufregung sorgte, hat Trainer Vincenzo Montella sein Team neu formiert und eine positive Mentalität etabliert. „Wir werden bei der WM dabei sein“, äußerte Montella selbstbewusst.

Starker Auftritt bei der EURO 2024

Der Stimmungswandel innerhalb der türkischen Fußballwelt ist bemerkenswert. Nach überzeugenden Auftritten bei der EURO 2024, wo die Mannschaft den Fans das Gefühl gab, gegen große Nationen bestehen zu können, haben sich die Erwartungen an das Team erhöht. Trotz des Rückschlags gegen Spanien, der als „Debakel“ bezeichnet wurde, hat Montella seine Spieler motiviert und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet.

Erfolgreiche Qualifikation und große Spiele vor der Brust

Die Türkei bleibt in der laufenden Qualifikation ungeschlagen und feierte deutliche Siege gegen Georgien und Bulgarien. Der Höhepunkt kam mit einem 2:2 in Sevilla gegen Spanien, wo die Mannschaft trotz eines ungünstigen Torverhältnisses eine starke Leistung zeigte. „Die Einstellung meiner Mannschaft war heute wertvoller als das Resultat selbst“, lobte Montella seine Spieler nach dem Spiel.