Fußball WM 2026 Playoffs im März 2026 – Das musst du wissen

Die WM Playoffs zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rücken näher und versprechen spannende Duelle im Kampf um die letzten vier europäischen Startplätze. In Zürich wurden die Paarungen ausgelost, bei denen namhafte Nationen wie Italien und aufstrebende Teams wie Dänemark und die Ukraine antreten. Die Partien finden im März 2026 statt und entscheiden über die Teilnahme an der WM in Nordamerika.

Modus der Fußball WM 2026 Playoffs – Spannung pur

Die UEFA Playoffs zur WM 2026 bestehen aus 16 Mannschaften: den zwölf Gruppenzweiten der regulären Qualifikation sowie vier starken Nationen aus der Nations League. Diese Teams wurden auf vier Pfade verteilt, wobei jeder Pfad zwei Halbfinalspiele (Hin- und Rückspiel) und ein Finale umfasst. Die Sieger der Finalspiele sichern sich ein Ticket für die WM. Die Halbfinals finden am 26. März 2026 statt, während die entscheidenden Finalspiele am 31. März ausgetragen werden. Die besten Teams haben im Hinspiel Heimrecht, wobei die Anstoßzeit auf 20:45 Uhr festgelegt ist.

Fußball WM 2026 Playoffs – der Spielplan

Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei - - Rumänien Weltmeisterschaften Quali Europa Dänemark - - Mazedonien Weltmeisterschaften Quali Europa Polen - - Albanien Weltmeisterschaften Quali Europa Wales - - Bosnien & Herzegovina Weltmeisterschaften Quali Europa Italien - - Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Irland Weltmeisterschaften Quali Europa Ukraine - - Schweden Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei - - Kosovo

Playoff Pfad A: Italien auf dem Weg zur WM

Im ersten Pfad der Playoffs trifft der Titelanwärter Italien auf Nordirland. Die Begegnung scheint klar zu sein, birgt jedoch auch das Potenzial für Überraschungen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Wales und Bosnien-Herzegowina gegenüber. Ein mögliches Finale zwischen Italien und Wales könnte an die spannenden Duelle der letzten europäischen Turniere erinnern. Der Sieger aus diesem Pfad wird in der WM-Gruppe B mit Kanada, Katar und der Schweiz auflaufen.

Playoff Pfad B: Ein spannendes Duell zwischen Schweden und Ukraine

Pfad B verspricht hochkarätige Duelle, wenn die Ukraine auf Schweden trifft und Polen gegen Albanien spielt. Besonders die Begegnung zwischen Polen und Albanien hat in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt. Der Gewinner dieser Route wird in der anspruchsvollen Gruppe F mit den Niederlanden, Japan und Tunesien spielen müssen.

Playoff Pfade C und D: Chancen für die Türkei und Dänemark

Die Türkei trifft im Pfad C auf Rumänien, während im Finale entweder die Slowakei oder der Kosovo wartet. In Pfad D kommt es zum skandinavischen Duell zwischen Dänemark und Nordmazedonien, während Tschechien auf Irland trifft. Ein mögliches Finale zwischen Dänemark und Tschechien könnte ein spannendes Nachbarschaftsduell bieten. Der Sieger aus Pfad C wird in der Gruppe D mit Gastgeber USA, Paraguay und Australien antreten, während der Gewinner aus Pfad D in Gruppe A mit Mexiko, Südafrika und Südkorea spielen wird.

Interkontinentale Playoffs – Weitere Chancen auf einen WM-Startplatz

Zusätzlich zu den europäischen Playoffs finden auch interkontinentale Playoffs statt, bei denen zwei weitere Startplätze vergeben werden. Die Spiele in Guadalajara und Monterrey werden mit Teams wie Neukaledonien, Jamaika und der DR Kongo sowie Bolivien, Suriname und dem Irak ausgetragen. Die Halbfinals finden am 26. März statt, gefolgt vom Finale am 31. März 2026.