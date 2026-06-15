Fußball WM 2026 Liveticker & Liveblog – Spanien nur 0:0 gegen Kap Verde!

WM Liveticker & Liveblog am Montag, 15.6.

19:55 Uhr AUS! Spanien blamiert sich! La Roja hatte viele Chancen, nutzte aber keine! Kap Verde verdient sich einen wichtigen WM-Punkt! Hier unser Spielbericht.



Fußball heute Ergebnis: Erste WM-Sensation – Spanien patzt gegen Kap Verde

Offizielle Aufstellungen Spanien – Kap Verde ohne Yamal

17:00 Uhr Offizielle Aufstellungen Spanien offizielle Aufstellung

Unai Simon – M. Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian, Ferran Torres, Pedri, Gavi – Oyarzabal Kap Verde offizielle Aufstellung

Vozinha – Moreira, Sidny, Pico, Diney – Laros Duarte, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral – Dailon Livramento

Trainer Luis de la Fuente über Lamine Yamal

Der Trainer heute vor dem 1.Spanienspiel gegen Kap Verde.

16:02 Uhr Trainer Luis de la Fuente über Lamine Yamal „Die beste Nachricht ist, dass er in Topform ist. Wir sind genau nach dem Plan vorgegangen, den wir von Anfang an aufgestellt hatten, und er hat diese Phase genau zum gewünschten Zeitpunkt erreicht. Ich kann Ihnen versichern, dass morgen alle Spieler zur Verfügung stehen werden. Das bedeutet zwar nicht unbedingt, dass sie bereit sind, das gesamte Spiel zu bestreiten, aber das Wichtigste ist, dass sie alle körperlich in sehr guter Verfassung sind.“

07:40 Uhr Anpfiff Trainerstimmen zum 7:1 gegen Curacao Ich habe mich extrem für die Mannschaft gefreut. Wir waren heute sehr favorisiert, aber Curacao hat besser gespielt, als es alle erwartet haben. Sie haben auch anders gespielt, als in den ganzen Spielen zuvor. Wir bekommen aus der ersten Aktion den Ausgleich und mussten uns erstmal kurz sammeln. Es sind ja viele Newcomer dabei. Du musst dann erstmal sieben Tore machen. Es waren gute Dinge dabei, aber auch Dinge, die wir analysieren können. Bundestrainer Julian Nagelsmann Wir haben höher verloren, als wir es erwartet haben, aber wir wissen, wie gut die Deutschen sind. Heute war Deutschland zu stark. Nur mit Verteidigen verlierst du auf jeden Fall, also haben wir versucht etwas offensiver zu spielen, aber es hat nicht an allen Fronten geklappt. Deutschland hatte sechs Angreifer im Team, das war für uns zu viel. Für das Land war es ein unfassbarer Moment, wir sind ein kleines Nest im Vergleich mit Deutschland und den anderen Gegnern. Dick Advocaat (Nationaltrainer Curacao)

20:54 Uhr 7:1 Havertz mit dem 7:1! Ein Zeichen? Noch 5 Minuten Nachspielzeit gibt es, in einem Spiel das echt Spaß macht!



Wechsel und das 5:1

20:36 Uhr Deutschland wechselt Brown mit dem 5:1. Wechsel: Rüdiger, Raum und Goretzka kommen. Tah, Nmecha und Brown verlassen den Platz.

Musiala wuselt zum 4:1

20:10 Uhr Musiala mit dem 4:1 Toller Start in die 2.Hälfte! Musiala aus spitzem Winkle zum 4:1 – toll gemacht!



Havertz per Foulelfmeter zum 3:1

19:49 Uhr Elfmeter für Deutschland! Havertz schnappt sich den Ball! Und locker links unten rein! 3:1, letzte Aktion vor der Halbzeitpause!



Schlotterbeck per Kopf zum 2:1

19:40 Uhr 2:1 durch Schlotterbeck Brown per Ecke, Schlotterbeck nach 2 tollen Kopfbälle nun endlich das 2:1! Das war wichtig vor der Halbzeitpause!



Schneller Ausgleich 1:1 Spielstand – Schock!

19:24 Uhr 1:1 Ausgleich Schneller Konter und dann auf einmal: 1:1! Der Ball wird abgefälscht, Neuer machtlos. Erst mal nach 22 Minuten Trinkpause! Das gibt etwas Luft den Schock zu verdauen.



Deutschland führt durch Nmecha mit 1:0

19:09 Uhr 1:0 für Deutschland Felix Nmecha mit dem 1:0 – einfach mal abgezogen – Traumtor!



Offizielle Aufstellung Deutschlands

17:42 Uhr Offizielle Aufstellung Deutschlands So wird Deutschland heute anfangen: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown – F. Nmecha, Pavlovic – L. Sané, Musiala, Wirtz – Havertz

15:39 Uhr Anpfiff Jürgen Klopp hat sich am Eröffnungstag der WM mit Thomas Müller einen lockeren Schlagabtausch geliefert, doch die Pointe hatte für Julian Nagelsmann einen ernsten Beigeschmack. Der Bundestrainer musste in Houston bei seiner Abschlusspressekonferenz vor dem Auftakt gegen Curacao auf die öffentliche Spitze seines möglichen Nachfolgers reagieren. Nagelsmann blieb gelassen, machte aber keinen Hehl daraus, dass ihn die Debatte stört. Hier mehr lesen

07:03 Uhr Ablaufplan der DFB-Auswahl bis zum WM-Start Deniz Undav bezeichnet sich nach eigenen Angaben als „ein Morgenmuffel“. Nagelsmann hingegen kann der frühen Anstoßzeit beim WM-Auftakt viel abgewinnen. „Ich bin froh, dass es früher losgeht. Dann hat man nicht so lange Tage im Hotel“, sagte der 37-Jährige und ergänzte mit einem Schmunzeln: „Wir haben Jungs dabei, die haben vor nicht allzu langer Zeit um 11.00 Uhr in der A-Jugend-Bundesliga gespielt.“ Die Rahmenbedingungen in Houston sind zudem unproblematisch. Wegen der geschlossenen Arena spielt die Hitze keine Rolle, da die Spielstätte klimatisiert ist. Für die DFB-Auswahl ist der Tag damit exakt durchgetaktet. Der Ablaufplan bis zum Anpfiff ist festgelegt und eng getaktet. Das Frühstück ist bis 8.30 Uhr vorgesehen. Danach folgen im Hotel die Aktivierung sowie die Möglichkeit für einen kurzen Spaziergang. Später steht das Prematch-Meal auf dem Programm, bei dem auch Kohlenhydrate auf dem Speiseplan stehen. Um 9.55 Uhr gibt es dann noch eine kurze Besprechung, ehe die Mannschaft die Fahrt ins Stadion antritt. Um 12.00 Uhr Ortszeit rollt dann gegen Curacao in Houston der Ball.

18:40 Uhr 18:40 Uhr | Schiedsrichteransetzung: Marokkaner Jayed pfeift den DFB-Auftakt Die FIFA hat das Geheimnis um die Spielleitung für das deutsche Auftaktmatch gelüftet. Wenn die DFB-Auswahl am Sonntag in Houston auf den WM-Neuling Curacao trifft, wird der 39-jährige Jalal Jayed aus Marokko als Hauptschiedsrichter auf dem Platz stehen. Das gab der Weltverband am Donnerstag offiziell bekannt. Der erfahrene FIFA-Referee bringt dabei vertraute Unterstützung mit: An den Seitenlinien werden ihm seine beiden Landsleute Zakaria Brinsi und Mostafa Akarkad assistieren. Die Rolle des Vierten Offiziellen übernimmt der Südafrikaner Abongile Tom. Einzig beim Video-Beweis lässt sich die FIFA noch nicht in die Karten schauen – wer als VAR im Hintergrund agiert, wurde vorerst nicht kommuniziert. Die Fakten zum Spiel und den Unparteiischen: Das Schiri-Team auf dem Rasen: Jalal Jayed (Hauptschiedsrichter), Zakaria Brinsi & Mostafa Akarkad (Linienrichter), Abongile Tom (Vierter Offizieller).

Video-Assistent (VAR): Noch offen.

Wann und wo? Das Duell zwischen Deutschland und Curacao startet am Sonntag um 19:00 Uhr (MESZ) in Houston. Zu sehen ist die Partie live in der ARD und bei MagentaTV.

17:10 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr abschließendes Training für den morgigen WM-Auftakt gegen Curacao absolviert – und die wichtigste Nachricht vorweg: Rückkehrer Manuel Neuer ist voll einsatzbereit! Mit dem 40-jährigen Schlussmann und allen weiteren 25 Spielern des Kaders ging Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstagmorgen in Winston-Salem auf den Rasen. Die Bedingungen im DFB-Quartier forderten den Stars bei knapp 30 Grad und kaum Schatten noch einmal alles ab. Die Betreuer steuerten mit speziellen Wasserdampf-Ventilatoren und Kühlwesten dagegen, Taktik-Besprechungen wurden kurzerhand in einen schattenspendenden Pavillon verlegt. Im Anschluss an das Training an der Wake Forest University machte sich der Tross im FIFA-Charterflieger auf den Weg in die texanische Metropole Houston. Dort in der „Space City“ erhofft sich die deutsche Elf nach den bitteren Auftaktpleiten der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 endlich wieder einen Raketenstart ins Turnier. „Wir wollen uns die Sicherheit und das Vertrauen holen, dass in dem Turnier was möglich ist“, gab Nagelsmann die klare Marschroute für das Duell mit dem Außenseiter vor.

13:44 Uhr Xhaka und die Nati blasen zum WM-Angriff! Xhaka und Schweiz „bereit“ für „beste WM aller Zeiten“ Die Schweizer Nationalmannschaft geht mit breiter Brust in ihr heutiges WM-Auftaktspiel gegen Katar. Captain Granit Xhaka machte auf der Pressekonferenz in Santa Clara unmissverständlich klar, wohin die Reise gehen soll. Der 33-Jährige strotzt vor Selbstvertrauen und kündigt nichts Geringeres als die „beste WM aller Zeiten“ für die Eidgenossen an. „Wir haben Hunger wie nie zuvor. Klar, Reden ist einfacher als Tun. Aber wir sind bereit, mental wie physisch und wollen den ersten Schritt machen“, so der hochmotivierte Mittelfeld-Motor. Auch Nationaltrainer Murat Yakin blickt dem Duell optimistisch entgegen und zeigt sich von den psychologischen Spielchen des Gegners unbeeindruckt. Dass Katars Coach Julen Lopetegui die Schweiz im Vorfeld als eine der besten Mannschaften des Turniers adelte, quittierte Yakin mit einem Schmunzeln. Lopetegui sei „ein Fuchs“, so der 51-Jährige, der zwar um die enorme Qualität seiner eigenen Truppe weiß, das erste Spiel aber vor allem als „Willensspiel“ definiert.

12:00 Uhr Die afrikanischen Brasilianer: Marokko plant den nächsten Coup gegen die Seleção Die afrikanischen Brasilianer“: Marokko plant den nächsten Coup gegen die Seleção Nach dem märchenhaften Halbfinal-Einzug in Katar 2022 bläst Marokko bei dieser Weltmeisterschaft direkt wieder zum Angriff – und das gleich zum Auftakt gegen niemand Geringeres als Rekordweltmeister Brasilien! Geht es nach den Nordafrikanern, soll die Seleção mit ihren eigenen Waffen geschlagen werden. Starspieler Achraf Hakimi zeigt sich vor dem Kracher enorm selbstbewusst. Zwar wisse man um die immense Qualität der Brasilianer, doch das eigene Team müsse sich keinesfalls verstecken: „Man bezeichnet uns in Afrika auch als die afrikanischen Brasilianer“, feuerte der Außenverteidiger eine kleine, aber respektvolle Kampfansage in Richtung der Südamerikaner. Auch auf der Trainerbank herrscht großes Selbstvertrauen. Mohamed Ouahbi, der das Zepter erst vor drei Monaten vom zurückgetretenen Erfolgscoach Walid Regragui übernommen hat, sieht sein Team auf einem völlig neuen Level. Marokko habe international mittlerweile einen festen Platz eingenommen und sei „in eine andere Dimension“ vorgedrungen. „Wir werden viel mehr respektiert“, betonte Ouahbi. Die klare Marschroute lautet nun, diesen Status Quo anzunehmen und für die kommenden Jahre zu zementieren.