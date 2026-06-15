Fußball WM 2026 heute: Irak gegen Norwegen – Prognose, Team-News und Aufstellungen

Irak und Norwegen eröffnen am Dienstagabend ihre WM-2026-Missionen im Boston Stadium, Anpfiff ist am Mittwoch, den 17. Juni um 0:00 Uhr. Für beide Teams ist der Auftakt in Gruppe I brisant, weil Frankreich und Senegal bereits einen Tag zuvor gegeneinander antreten und ein frühes Hinterherlaufen in der Staffel schnell schwer wiegen könnte. Irak gegen Norwegen steigt in der Nacht auf Mittwoch um 0.00 Uhr, MagentaTV beginnt die exklusive Live-Übertragung bereits am 16. Juni, um 23.20 Uhr.

WM 2026 | Spieltag 1 | Gillette Stadium | - 0:00 Irak N S S U N - : - Norwegen S N U S U Tage Stunden Minuten Sekunden

Irak mit historischer Rückkehr auf die WM-Bühne

Der Irak musste sich den Weg zur Endrunde hart erarbeiten. Nach der Niederlage gegen Palästina im März 2025 zog der Verband die Reißleine und entließ Jesus Casas. Zwei Monate später übernahm der Australier Graham Arnold ein Team, das in den AFC-Qualifikationsrunden noch um das Weiterkommen bangte, führte die Auswahl aber durch die dritte, vierte und fünfte Runde sowie in die interkontinentalen Play-offs.

Dort setzte sich der Irak im März mit 2:1 gegen Bolivien durch und schaffte damit die Rückkehr zur Weltmeisterschaft. Es ist die erste Teilnahme seit 1986 und insgesamt erst die zweite WM-Endrunde der Vereinsgeschichte.

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Bei der ersten und bislang einzigen WM-Teilnahme 1986 blieb die Mannschaft in der Gruppenphase punktlos. Gegen Paraguay, Belgien und Mexiko setzte es drei Niederlagen, hinzu kam nur ein Treffer.

Seit dem Erfolg gegen Bolivien hat der Irak drei Testspiele bestritten. Gegen Andorra gab es im Mai ein 1:0, am 4. Juni folgte ein 1:1 gegen Spanien, ehe vier Tage später eine 0:2-Niederlage gegen Venezuela stand. Auffällig ist zudem, dass die Iraker seit November 2022 nur achtmal gegen Teams außerhalb ihrer Konföderation gespielt haben. In diesem Zeitraum gelangen ihnen lediglich zwei Siege, vier Partien gingen verloren.

Norwegen reist mit perfekter Qualifikation an

Norwegen musste sich auf dem Weg über den Atlantik deutlich weniger quälen. In einer Qualifikationsgruppe mit Italien holte das Team von Stale Solbakken alle 24 möglichen Punkte und marschierte ohne Fehltritt durch die Runde. Dabei erzielten die Skandinavier 37 Tore und kassierten nur fünf Gegentreffer.

Die jüngsten Freundschaftsspiele verliefen gemischt. Nach einem 1:2 gegen die Niederlande trennte sich Norwegen von Marokko und der Schweiz jeweils unentschieden, ehe es zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen Schweden gab.

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Für die Norweger ist es die erste WM-Teilnahme seit 1998 in Frankreich. Damals überstand das Team die Vorrunde, scheiterte aber im Achtelfinale nach einer 0:1-Niederlage gegen Italien.

Das Duell mit dem Irak ist zudem eine Premiere, denn beide Nationen treffen zum ersten Mal aufeinander. Dennoch spricht die Weltrangliste klar für Norwegen, das auf Platz 31 liegt und damit 26 Ränge vor dem Gegner rangiert. Das letzte Spiel gegen ein Team aus dem AFC-Verband datiert aus September 2023, als Norwegen Jordanien mühelos mit 6:0 bezwang.

Personal, Rollen und mögliche Aufstellungen

Beim Irak ist Torhüter Jalal Hassan nicht nur Rückhalt, sondern auch Kapitän. Der 35-Jährige dürfte auf seinen 103. Länderspieleinsatz kommen. Vor ihm sollen Zaid Tahseen und Rebin Sulaka die Innenverteidigung stabilisieren, während Amir Al-Ammari und Zidane Iqbal im Mittelfeld als zusätzliche Schutzschicht vor der Abwehr gefragt sind.

Im Angriff spricht vieles dafür, dass Aymen Hussein von Ibrahim Bayesh, Ali Jasim und Ali Al-Hamadi unterstützt wird. Auf norwegischer Seite steht Erling Haaland im Mittelpunkt, dürfte aber nicht allein für Torgefahr sorgen. Gut möglich, dass ihn Antonio Nusa und Alexander Sorloth im vorderen Drittel ergänzen.

Arsenal-Profi Martin Odegaard trägt als Kapitän die Verantwortung, an seiner Seite werden Sander Berge und Fredrik Aursnes erwartet. Solbakken dürfte auf eine Viererkette setzen, in der der erfahrene Kristoffer Ajer gesetzt ist und wohl neben Torbjorn Heggem aufläuft.

Mögliche Startelf Irak: Hassan: Ali, Tahseen, Sulaka, Doski: Al-Ammari, Iqbal: Bayesh, Jasim, Al-Hamadi: Hussein

Mögliche Startelf Norwegen: Nyland: Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe: Odegaard, Berge, Aursnes: Sorloth, Haaland, Nusa

Wer gewinnt die WM 2026 Partie Irak gegen Norwegen?

Der Irak muss am Dienstag enorm kompakt verteidigen, wenn er Erling Haaland und die norwegische Offensive in den Griff bekommen will. Angesichts der Durchschlagskraft der Skandinavier ist es jedoch schwer, an den Europäern vorbeizudenken.

Norwegen zeigte in der Qualifikation enorme Qualität im letzten Drittel, weshalb für den Irak wohl schon ein Punktgewinn das Maximum wäre. Die aktuell besten WM-Wettseiten liefern dazu die neuesten Quoten.

Wer überträgt Irak gegen Norwegen heute im TV?

MagentaTV zeigt das WM-Gruppenspiel zwischen Irak und Norwegen in der Nacht auf Mittwoch live. Die Übertragung beginnt bereits am Dienstag um 23.20 Uhr. Jan Platte kommentiert die Partie, die um Mitternacht angepfiffen wird. Durch die Sendung führt Anna Kraft aus dem Studio in München, als Experte ist Jonas Hofmann im Einsatz. Kamila Benschop berichtet vom Spielfeldrand, während Jan Henkel die Taktikanalysen übernimmt. Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich ordnet zudem die strittigen Szenen der Partie ein.