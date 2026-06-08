Fußball WM 2026 im TV & Stream: Wo läuft die WM 2026 live im TV?

Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür: In drei Tagen vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 spielen erstmals 48 Nationen den Weltmeister aus, verteilt auf zwölf Gruppen, 104 Spiele und 16 Stadien in den USA, Kanada und Mexiko. Eröffnet wird das Turnier am 11. Juni im legendären Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, das Finale steigt am 19. Juli im MetLife Stadium nahe New York. Für deutsche Fans stellt sich vor allem eine Frage: Wo läuft die WM 2026 im TV und Stream, und welche Spiele gibt es kostenlos zu sehen? Wir geben den Überblick über Free-TV, Pay-Angebote und das Streaming.

Wer hat die Übertragungsrechte an der WM 2026?

Die deutschen Übertragungsrechte an der Fußball-WM 2026 sind zweigeteilt. Die Deutsche Telekom hat sich die Rechte an allen 104 Spielen gesichert und überträgt das komplette Turnier über ihren Sender MagentaTV. ARD und ZDF haben von der Telekom ein Sublizenz-Paket erworben und dürfen eine Auswahl der Partien im frei empfangbaren Fernsehen zeigen. Damit gilt: Wer wirklich jedes einzelne Spiel sehen will, kommt um MagentaTV nicht herum. Wer sich auf die wichtigsten Begegnungen beschränkt, kommt mit dem Free-TV von ARD und ZDF aus.

Welche WM-Spiele laufen frei im TV?

ARD und ZDF zeigen nach derzeitigem Stand insgesamt 60 der 104 Spiele live im Free-TV und in ihren Mediatheken. Zu diesem Paket gehören die sportlich und für deutsche Zuschauer besonders relevanten Begegnungen. Das umfasst alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Endspiel. Damit ist sichergestellt, dass die Höhepunkte des Turniers für jeden Fan ohne Zusatzkosten zu sehen sind. Die übrigen rund 44 Partien, vor allem zahlreiche Begegnungen der Gruppenphase sowie einzelne Spiele der K.o.-Runde, laufen exklusiv bei MagentaTV.

Sender Spiele gesamt Davon exklusiv Kosten Zugang MagentaTV 104 (alle) 44 ab 10 Euro/Monat App, Smart TV, Web, Fussball.TV 1-3 ARD 30 keine kostenlos Das Erste, ARD Mediathek, sportschau.de ZDF 30 keine kostenlos ZDF, ZDF Mediathek, zdf.de YouTube/FIFA bis zu 30 (geplant) keine kostenlos YouTube

MagentaTV: Pay-Angebot für das komplette Turnier

MagentaTV ist die einzige Plattform, die alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft live zeigt, viele davon in besonders hoher Bildauflösung. Das Angebot ist kostenpflichtig und an ein Abonnement gebunden, allerdings ist der Empfang nicht an einen Telekom-Internetanschluss gekoppelt. Wer also über die Free-TV-Auswahl von ARD und ZDF hinaus jede Partie sehen möchte, etwa Spiele kleinerer Nationen oder parallel laufende Gruppenbegegnungen, ist bei MagentaTV richtig. Für den Großteil der Fans, dem es vor allem um die DFB-Elf und die großen Spiele geht, reicht das kostenlose Free-TV jedoch völlig aus.

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Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde in die WM-2026-Gruppe E gelost. Den Auftakt macht Deutschland am 14. Juni in Houston gegen Curaçao, es folgen die Partien gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni und gegen Ecuador am 25. Juni. Die gute Nachricht für alle Anhänger: Sämtliche Deutschland-Spiele der WM 2026 laufen frei empfangbar bei ARD oder ZDF. Für die Spiele der DFB-Auswahl ist also kein kostenpflichtiges Abo nötig. Eine vollständige Übersicht aller Begegnungen samt Terminen bietet unser WM-2026-Spielplan.

Wann sind die WM-Spiele? WM-Anstoßzeiten und Zeitverschiebung

Weil die WM 2026 in Nordamerika stattfindet, müssen deutsche Fans die Zeitverschiebung beachten. Mexiko liegt rund sieben Stunden hinter der deutschen Zeit, die US-Ostküste rund sechs Stunden, die Westküste rund neun Stunden. In der Praxis bedeutet das: Die Anstoßzeiten reichen aus deutscher Sicht vom frühen Abend bis tief in die Nacht. Ein großer Teil der Spiele beginnt erst nach Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit. Für die deutschen Vorrundenspiele ergeben sich vergleichsweise zuschauerfreundliche Zeiten am Abend. Das Eröffnungsspiel am 11. Juni in Mexiko-Stadt wird in Deutschland am frühen Abend angepfiffen, ebenso das Finale am 19. Juli. Wer flexibel bleiben will, kann verpasste Partien anschließend in den Mediatheken nachholen.

WM 2026 im Stream verfolgen

Neben dem klassischen Fernsehen lässt sich die Weltmeisterschaft auch im Internet verfolgen. ARD und ZDF stellen die von ihnen übertragenen Spiele zusätzlich kostenlos in ihren Online-Mediatheken bereit, sowohl als Livestream als auch zum späteren Abruf. Das ist gerade bei den nächtlichen Anstoßzeiten praktisch. MagentaTV bietet seine Übertragungen ebenfalls als Stream auf verschiedenen Geräten an. Damit ist die WM 2026 auf dem Fernseher, am Computer, auf dem Tablet und auf dem Smartphone abrufbar. FAQ zur WM 2026 im TV und Stream

Wo läuft die Fußball-WM 2026 im Free-TV?

ARD und ZDF zeigen nach aktuellem Stand insgesamt 60 der 104 Spiele der WM 2026 kostenlos im Free-TV und in ihren Mediatheken, darunter alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale.

Werden alle WM-Spiele 2026 übertragen?

Ja. MagentaTV von der Telekom überträgt alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2026 live. Ein Teil davon läuft exklusiv bei MagentaTV, die wichtigsten WM-Spiele 2026 zeigen ARD und ZDF kostenlos.

Sind die Deutschland-Spiele der WM 2026 kostenlos zu sehen?

Ja. Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-WM 2026 laufen frei empfangbar bei ARD oder ZDF, ein kostenpflichtiges Abo ist dafür nicht nötig.

Kann ich die WM 2026 im Stream schauen?

Ja. Die WM-Übertragung 2026 ist auch im Stream verfügbar: ARD und ZDF bieten ihre Spiele kostenlos in den Mediatheken an, MagentaTV streamt das komplette Turnier auf verschiedenen Geräten.