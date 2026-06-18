Fußball WM 2026 im TV: 36 Mi. User nutzen Telekom, positive WM-Zwischenbilanz

MagentaTV hat nach dem ersten Gruppenspieltag der XXL-WM eine starke Zwischenbilanz gezogen. Nach sieben Turniertagen verfolgten nach Angaben der Telekom insgesamt mehr als 36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele auf der Streamingplattform. Besonders gefragt waren dabei der 3:1-Erfolg Frankreichs gegen Senegal und der deutsche Auftakt.

Franzosen gegen Senegal setzt den Bestwert

Den größten Abruf verbuchte die Partie der Franzosen gegen Senegal, die nicht bei einem öffentlich-rechtlichen Sender lief. In der Spitze schauten 6,5 Millionen Fans zu. Auch das klare 7:1 der deutschen Mannschaft zum Start sorgte trotz paralleler Übertragung in der ARD für enormes Interesse. Bei MagentaTV sahen zeitweise 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Spiel des DFB-Teams.

Telekom spricht von der stärksten Woche überhaupt

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftakt des Turniers. „Das war unterm Strich die beste Woche, die wir bei MagentaTV jemals hatten. Die WM übertrifft unsere Erwartungen in jeglicher Hinsicht“, sagte er. Im Vergleich zur Heim-EM vor zwei Jahren habe das Unternehmen zudem „doppelt so viele Absätze erzielt“.

Alle 104 Spiele exklusiv bei MagentaTV

MagentaTV ist in Deutschland der einzige kostenpflichtige Streaminganbieter, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada alle 104 Partien live zeigt. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt dabei auch das prominent besetzte Expertenteam um Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels.

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