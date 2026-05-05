Fußball-WM 2026 im Free-TV: ARD & ZDF zeigen 60 WM-Spiele live – von WM-Eröffnung bis WM-Finale

ARD und ZDF teilen sich die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auf und zeigen zusammen 60 der 104 Spiele live. Beide Sender übertragen je 30 Partien, darunter alle Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft. Das WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika läuft ebenso im Zweiten wie das WM-Finale am 19. Juli 2026. Die restlichen 44 WM-Spiele zeigt exklusiv MagentaTV.

60 Live-Spiele und alle deutschen Partien

Das Turnier beginnt am 11. Juni 2026 und wird wegen seiner Größe zur logistischen Herausforderung. Für die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ist dennoch klar: Sämtliche Spiele der DFB-Auswahl sind live im Programm, dazu das offizielle Auftaktspiel und das Endspiel. Neben den TV-Übertragungen stehen alle Tore, Highlights sowie sämtliche wichtigen Informationen und Stimmen rund um die Weltmeisterschaft auch auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute.de bereit.

„Bei dieser herausfordernden WM steht in unseren Übertragungen der Sport im Mittelpunkt – mit all seinen Spannungsmomenten und mitreißenden Geschichten, die ein solches Turnier bereithält. Zugleich werden wir die politische und gesellschaftliche Situation rund um die WM genau beobachten.“ ZDF-Sportchef Yorck Polus

Große redaktionelle und technische Aufgabe

Im ZDF ist man dafür organisatorisch aufgestellt. Am Quartier der deutschen Nationalmannschaft in den USA berichtet ein kompaktes Team um Moderatorin Lili Engels über alles Wichtige zur DFB-Elf. Vor Ort in den Stadien fangen Reporterin Amelie Stiefvatter und Reporter Alexander Ruda die Atmosphäre ein. Zusätzlich entsteht an den ZDF-Übertragungstagen im Berliner Zollernhof eine eigene WM-Stimmung, wo das Studiopublikum Teil der Livesendungen wird und die Partien auf Videowänden verfolgen kann.

In Mainz laufen die Fäden zusammen. Dort koordiniert das ZDF die Herausforderung einer WM mit 16 unterschiedlichen Anstoßzeiten und 16 Spielorten in drei Ländern.

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Umfangreiches Online-Angebot und barrierefreie Ausstrahlung

Auch digital legt das ZDF nach. Im Mittelpunkt des Online-Angebots stehen ausführliche Zusammenfassungen aller 104 WM-Partien, die jeweils zeitnah nach dem Abpfiff auf allen Plattformen abrufbar sein sollen. Im Streaming-Portal, auf sportstudio.de und bei ZDFheute.de finden Nutzerinnen und Nutzer außerdem alles Wissenswerte zum Turnier.

Alle WM-Übertragungen sollen barrierefrei zugänglich sein. Die in ZDF ausgestrahlten Gruppenspiele erhalten Untertitel, zwölf Vorrundenspiele zusätzlich Audiodeskription. Ab dem Sechzehntelfinale werden sämtliche im ZDF gezeigten WM-Spiele mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten, auch das Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, um 21.00 Uhr live im ZDF.

WM-Countdown, Auftakt und weitere ZDF-Spieltage

Zum WM-Countdown begrüßen am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Mit dabei sind die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer, beide Weltmeister von 2014, außerdem Trainerin Friederike Kromp und Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Das Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika steigt ab 21.00 Uhr deutscher Zeit und wird von Oliver Schmidt kommentiert.

Der nächste ZDF-Tag bei der WM folgt am Samstag, 13. Juni 2026. Von 20.15 bis 2.30 Uhr deutscher Zeit stehen die Spiele Katar gegen Schweiz mit Anstoß um 21.00 Uhr und Kommentator Gari Paubandt sowie Brasilien gegen Marokko mit Anstoß um 0.00 Uhr und Kommentatorin Claudia Neumann auf dem Programm.

Am Mittwoch, 17. Juni 2026, überträgt das Zweite von 18.00 bis 0.30 Uhr die Begegnungen Portugal gegen DR Kongo, Anstoß 19.00 Uhr und Kommentatorin Claudia Neumann, sowie England gegen Kroatien, Anstoß 22.00 Uhr und Kommentator Oliver Schmidt. Am Samstag, 20. Juni 2026, zeigt das ZDF von 18.05 bis 0.55 Uhr zunächst Niederlande gegen Schweden, Anstoß 19.00 Uhr mit Claudia Neumann am Mikrofon, und anschließend das zweite Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste, Anstoß 22.00 Uhr und Kommentar von Oliver Schmidt.

Wie es für Deutschland weitergeht

Erreicht die deutsche Nationalmannschaft die K.o.-Phase, zeigt das ZDF das Sechzehntel- und das Viertelfinale mit deutscher Beteiligung live. Ein mögliches Achtel- und Halbfinale der DFB-Elf würde in der ARD laufen. Das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, um 21.00 Uhr ist live im ZDF zu sehen.