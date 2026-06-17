Fußball WM 2026 heute: Wann kommt Kanada gegen Katar? Vorschau, Tabelle & Aufstellungen

Am zweiten Spieltag der WM-Gruppe B trifft Gastgeber Kanada auf Katar. Die Partie wird in der Nacht zum Freitag, am 19. Juni 2026, um 0.00 Uhr MESZ im BC Place in Vancouver angepfiffen und live im ZDF sowie bei MagentaTV übertragen. Nach den Remis zum Auftakt steht für beide Mannschaften bereits viel auf dem Spiel. Die Tabelle in WM 2026 Gruppe B mit Schweiz und Bosnien-Herzegowina ist nach dem 1. Spieltag komplett ausgeglichen, sodass für beide Kanada und Katar heute einiges möglich ist.

Alphonso Davies vor emotionaler Rückkehr

Vor allem eine Personalie bestimmt die Schlagzeilen vor dem Spiel: Alphonso Davies. Der Kapitän der Kanadier verpasste das 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina wegen einer Oberschenkelverletzung und kämpft weiter um sein Comeback.

Ausgerechnet Vancouver wäre für den Star des FC Bayern ein ganz besonderer Ort für seine Rückkehr. Bei den Vancouver Whitecaps begann Davies einst seine Profikarriere, bevor er den Sprung nach Europa schaffte. Ob es für einen Einsatz gegen Katar reicht, ist jedoch weiterhin offen.

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WM 2026 Gruppe B komplett ausgeglichen

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein. Nach dem ersten Spieltag stehen alle vier Mannschaften der Gruppe B punktgleich da. Kanada trennte sich 1:1 von Bosnien und Herzegowina, Katar erreichte gegen die Schweiz ebenfalls ein 1:1.

Damit könnte der Sieger des direkten Duells einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Der Verlierer würde dagegen vor dem letzten Gruppenspieltag unter erheblichen Druck geraten.

WM 2026 Gruppe B Tabelle

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Bosnien & Herzegovina U > 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Kanada U > 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Qatar U > 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Schweiz U > 1 0 1 0 1 1 0 1

Kanada & Katar jagen den ersten WM-Sieg der Geschichte

Das Duell bietet zudem eine besondere historische Note. Sowohl Kanada als auch Katar warten noch auf ihren ersten Sieg bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Während die Kanadier bei ihren bisherigen Turnierteilnahmen vergeblich auf einen Dreier hoffen, gelang auch Katar bei seiner Heim-WM 2022 kein Erfolg. Einer der beiden Außenseiter könnte diese Serie nun beenden.

Für Kanada geht es um einen historischen Erfolg bei der Heim-WM. Die Nordamerikaner warten noch immer auf ihren ersten Sieg bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Bei den bisherigen WM-Teilnahmen 1986 und 2022 blieb „Les Rouges“ ein Erfolgserlebnis verwehrt.

WM 2026 Kader von Kanada mit verletztem Davies zur Heim-WM

Als Co-Gastgeber der WM 2026 sind die Erwartungen entsprechend hoch. Vor heimischer Kulisse in Vancouver gilt die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch als Favorit und will ihre Chance auf den erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde nutzen.

Voraussichtliche Aufstellungen: Kanada gegen Katar

Kanada Voraussichtliche Aufstellung

Crepeau – Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Koné, Eustaquio, Millar – J. David, Larin

Katar Voraussichtliche Aufstellung

Abunada – Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed – Laye, Gaber – Fathi – Abdurisag, Afif, Edmilson Junior

Wer gewinnt Kanada gegen Katar?

Auf dem Papier spricht vieles für Kanada. Die Gastgeber sind seit neun Länderspielen ungeschlagen und verfügen mit Jonathan David, Cyle Larin und möglicherweise Alphonso Davies über deutlich mehr individuelle Qualität.

Katar bewies beim späten 1:1 gegen die Schweiz zwar Moral, wartet aber seit sieben Spielen auf einen Sieg. Gelingt Davies die Rückkehr, dürften die Chancen der Kanadier auf den ersten WM-Erfolg ihrer Geschichte weiter steigen.

FAQ zu Kanada gegen Katar bei der WM 2026

Wann findet Kanada gegen Katar statt?

Die Partie des 2. Spieltags in Gruppe B wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Juni) um 0.00 Uhr MESZ angepfiffen.

Wo wird Kanada gegen Katar gespielt?

Austragungsort ist der BC Place in Vancouver. Das Stadion gehört zu den kanadischen Spielorten der WM 2026 und ist die Heimat der Vancouver Whitecaps.

Wo läuft Kanada gegen Katar live im TV und Stream?

Das Spiel wird live im ZDF sowie beim Streamingdienst MagentaTV übertragen.

Wer kommentiert Kanada gegen Katar?

Bei MagentaTV kommentiert Jan Platte die Begegnung. Die endgültige Besetzung des ZDF sollte kurz vor dem Spiel noch einmal überprüft werden.

Warum ist das Spiel so wichtig?

Nach dem ersten Spieltag haben alle vier Mannschaften der Gruppe B einen Punkt auf dem Konto. Kanada spielte 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina, Katar erreichte gegen die Schweiz ebenfalls ein 1:1. Der Sieger verschafft sich damit eine hervorragende Ausgangslage im Kampf um den Achtelfinaleinzug.

Spielt Alphonso Davies gegen Katar?

Der Kapitän der kanadischen Nationalmannschaft arbeitet nach seiner Oberschenkelverletzung an seinem Comeback. Ob der Bayern-Star ausgerechnet bei seiner Rückkehr nach Vancouver wieder auf dem Platz stehen kann, war vor dem Spiel noch offen.

Wer feiert den ersten WM-Sieg der Geschichte?

Sowohl Kanada als auch Katar warten noch auf ihren ersten Sieg bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Kanada kommt bislang auf zwei Unentschieden und vier Niederlagen, Katar steht nach seiner Heim-WM 2022 und dem Remis gegen die Schweiz bei einem Unentschieden und drei Niederlagen. In Vancouver könnte daher erstmals eines der beiden Teams einen WM-Dreier feiern.

Wie lautet die Bilanz zwischen Kanada und Katar?

Die beiden Nationalmannschaften trafen bislang nur einmal aufeinander. Kanada gewann das Freundschaftsspiel im September 2022 in Österreich mit 2:0.