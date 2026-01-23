FIFA WM 2026: Trump überreicht Pokal laut Infantino

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer wird US-Präsident Donald Trump eine herausragende Rolle zukommen. Gemäß FIFA-Präsident Gianni Infantino wird nur der Präsident und die Sieger den Pokal berühren dürfen. Diese Regelung wurde während einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos bekannt gegeben. Der Präsident des Co-Gastgebers wird zudem die Ehrung im Stadion in East Rutherford, nahe New York, durchführen.

Trump übergibt den WM-Pokal

Der US-Präsident wird am 19. Juli 2026, dem Tag des WM-Finales, die Trophäe an die siegrende Mannschaft überreichen. Infantino betonte, dass es eine besondere Ehre sei, Trump in dieser Funktion zu haben, und bezeichnete ihn als Freund des Fußballs. In der Vergangenheit hatte Lionel Messi den Pokal 2022 in Katar noch direkt aus den Händen des FIFA-Chefs entgegengenommen, doch in den USA, Mexiko und Kanada wird diese Aufgabe nun dem politischen Oberhaupt des US-amerikanischen Finalstandorts zuteil.

Verwirrung bei der Klub-WM

Bereits bei der Klub-Weltmeisterschaft im Sommer 2025 sorgte Trump für Aufsehen. Nach der Übergabe der Goldmedaillen an die siegreichen Spieler des FC Chelsea im MetLife Stadium blieb der 79-Jährige auf dem Podest stehen. Chelsea-Profi Cole Palmer äußerte sich nach dem Spiel irritiert über diese Situation und bestätigte, dass sie nicht mit dieser Handlung gerechnet hatten.

Infantino und die WM-Planungen

Infantino zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Vorbereitungen zur WM 2026 und hob die Bedeutung des Turniers hervor. Die Zusammenarbeit zwischen den drei Gastgebern USA, Mexiko und Kanada soll eine unvergessliche Veranstaltung garantieren. Die FIFA plant, die Feierlichkeiten rund um das Turnier mit verschiedenen Höhepunkten zu bereichern, wobei die Übergabe des Pokals durch Trump ein zentraler Bestandteil sein wird.