Fußball WM 2026 – FIFA bestätigt: Deutschland bei WM-Auslosung in Lostopf 1 – Alle möglichen Gegner!

DFB-Team in Lostopf 1: Doch starke Gegner drohen bei der WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft ist bei der WM-Auslosung 2026 in Lostopf 1 gesetzt – ein Vorteil, der trügerisch sein kann. Denn trotz dieser privilegierten Ausgangslage könnte die DFB-Elf in der Vorrunde auf einige unangenehme Gegner treffen. Die FIFA hat am Dienstagabend Details zum Auslosungsmodus veröffentlicht, die genauere Einblicke geben, welche Szenarien für Deutschland denkbar sind. Gibt es eine mögliche Todesgruppe, also mit äußerst schwierigen Gegnern? Am 5.12. wissen wir es, live im ZDF.

Topf 1 garantiert keine leichte Gruppe

Deutschland gehört bei der Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. zu den gesetzten Teams. Neben den drei Gastgebern USA, Kanada und Mexiko sind auch die Schwergewichte Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Belgien und die Niederlande im ersten Lostopf vertreten. Diese Teams kann das DFB-Team in der Vorrunde also nicht als Gegner bekommen. Klingt erstmal beruhigend – doch ein einfacher Weg durch die Gruppenphase ist trotzdem nicht garantiert.

Das sind die 4 Lostöpfe

Österreich und Co.: Brisante Duelle aus Topf 2 möglich

In Topf 2 tummeln sich Mannschaften, die Deutschland das Leben schwer machen könnten. Dazu zählen etwa Österreich, die Schweiz oder Kroatien – allesamt mit internationaler Erfahrung und stabilem Spielsystem. Auch Außenseiter wie Senegal, Marokko oder Japan haben bei vergangenen Turnieren gezeigt, dass sie für Überraschungen gut sind. Ein deutsch-österreichisches Duell in der Gruppenphase wäre dabei nicht nur sportlich reizvoll, sondern auch emotional aufgeladen.

Play-off-Gewinner als Wundertüte in Topf 4

Noch offener wird die Lage mit Blick auf Lostopf 4. Dort befinden sich neben Teams wie Jordanien, Ghana oder Neuseeland auch sechs Platzhalter – für die noch auszuspielenden Play-off-Gewinner. Besonders gefährlich: Italien oder Dänemark könnten sich noch qualifizieren und dann ausgerechnet in der deutschen Gruppe landen. Für das DFB-Team könnte das ein echtes Nervenspiel werden, wenn ein solcher Gegner als Underdog in der Vorrunde aufläuft.

Ein Turnier mit vielen Variablen

Die Setzliste zeigt: Zwar hat sich Deutschland eine gute Ausgangslage erarbeitet, aber in einem Turnier mit 48 Teilnehmern, zahlreichen Play-off-Kandidaten und vielen starken Nationen in Lostopf 2 ist eine Hammergruppe jederzeit möglich. Der neue WM-Modus mit Vierergruppen macht den Spielplan zwar etwas klarer – die sportlichen Herausforderungen bleiben aber komplex. Der 5. Dezember wird erste Antworten liefern, wie schwer der deutsche Weg zur K.o.-Phase wirklich wird.

5 Titelvorschläge für Google Discover:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

WM-Auslosung 2026: Deutschland in Topf 1 – droht ein Duell mit Italien? DFB-Elf bei der WM: Warum selbst Topf 1 keine Sicherheit gibt WM-Gruppen 2026: Diese Gegner könnten Deutschland richtig gefährlich werden Lostöpfe veröffentlicht: So kompliziert kann Deutschlands WM-Gruppe werden Topf 1, aber keine Garantie: Deutschlands mögliche Vorrunden-Gegner bei der WM

Meta Description (SEO):

Deutschland ist bei der WM 2026 in Lostopf 1 gesetzt – doch starke Gegner wie Italien oder Österreich sind dennoch möglich. Alle Infos zur Auslosung.