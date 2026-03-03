Fußball WM 2026: Doch nicht alle WM-Spiele ausverkauft?

Entgegen offiziellen Aussagen sind offenbar doch nicht alle WM‑Spiele der Fußball WM 2026 ausverkauft. Berichten von The Athletic und der New York Times zufolge sind seit vergangenem Mittwoch für mindestens 64 der 104 Partien in den Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada noch oder wieder Eintrittskarten erhältlich. FIFA‑Präsident Gianni Infantino hatte zuvor erklärt, es seien 508 Millionen Kartenanfragen eingegangen und demnach „jedes“ Spiel „bereits ausverkauft“. Marketingexperten führen die widersprüchlichen Signale auf eine starke Nachfragekonzentration bei Topspielen und auf hohe Preise in bestimmten Preiskategorien zurück.

Verkaufssituation: Nicht alle WM‑Spiele ausverkauft

Die Recherchen von The Athletic und der New York Times zeigen, dass für mindestens 64 Begegnungen Tickets verfügbar bleiben, obwohl die FIFA zunächst vollständige Ausverkäufe vermeldet hatte. Betroffen sind demnach vor allem Partien ohne Beteiligung von Spitzenmannschaften, was die Nachfrage und damit den Ticketverkauf deutlich schwächt. Die Angaben beziehen sich auf die komplette Turnierplanung in den drei Gastgeberländern und betreffen verschiedene Verkaufskanäle und Sitzplatzkategorien.

Infantino: 508 Millionen Kartenanfragen

FIFA‑Präsident Gianni Infantino nannte vor einer Woche die Zahl von 508 Millionen Anfragen und betonte, „jedes“ Spiel sei „bereits ausverkauft“. Diese Zahl unterstreicht das generelle Interesse an der WM 2026 und die enorme Nachfrage nach Tickets. Dennoch legen die Recherchen nahe, dass die 508 Millionen Anfragen ungleich verteilt waren und sich viele Fans vornehmlich auf einzelne Topspiele konzentrierten.

Warum noch Tickets verfügbar sind: Nachfragekonzentration und Preiswirkung

Marketingexperten erklären den scheinbaren Widerspruch damit, dass sich die Nachfrage stark auf Spitzenspiele bündelte, während Begegnungen ohne Stars oder große traditionelle Fußballnationen weniger Interesse weckten. Gleichzeitig spielten hohe Preise in bestimmten Preiskategorien eine Rolle: Teurere Sitzplatzklassen minderten die Kaufbereitschaft vieler Fans, sodass Veranstalter und Plattformen einzelne Kontingente erneut freigeben oder weiter anbieten. Diese Kombination aus Nachfragekonzentration und Preiswirkung beeinflusst die Verteilung der verfügbaren Tickets über das Turnier.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Kartenverfügbarkeit in den Gastgeberländern

Die verbliebenen Angebote betreffen Spiele in den USA, Mexiko und Kanada gleichermaßen und spiegeln die regionale Varianz der Nachfrage wider. Gleichwohl bleibt offen, wie FIFA und lokale Veranstalter auf die verbleibenden Kontingente reagieren und ob sie Preisstrategien oder zusätzliche Verkaufsaktionen planen.