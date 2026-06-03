Fußball WM 2026: Die 11 verblüffendsten Fakten zu den 1.248 Stars und allen 48 Kadern

Die Fußball WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird die größte aller Zeiten: 48 Teams, 104 Spiele und 1.248 nominierte Spieler treten vom 11. Juni bis 19. Juli gegeneinander an. Wir haben uns alle offiziellen FIFA-Kaderlisten genauer angesehen und die elf spannendsten Fakten herausgesucht, vom 43-jährigen Oldie bis zum 17-jährigen Wunderkind.

Die 11 spannendsten Fakten zu den WM-Kadern 2026

1. Die größte WM aller Zeiten

Erstmals stehen 48 Nationen mit zusammen 1.248 Spielern im Turnier, 26 pro Kader. Bei 104 Partien an 16 Spielorten in drei Ländern ist die WM 2026 so groß wie nie zuvor. Alle Aufgebote findest du in unserer durchsuchbaren Kaderdatenbank.

2. 149 Spieler feiern während der WM Geburtstag

Fast jeder achte WM-Fahrer hat zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli Geburtstag, sieben davon sogar exakt am Spieltag ihrer Nationalmannschaft. Aus deutscher Sicht ist das Timing perfekt: Kai Havertz wird am 11. Juni, dem Eröffnungstag, 27 Jahre alt, Deniz Undav am 19. Juli, dem Tag des Finals, 30. Alle Termine in unserer Übersicht der WM-Geburtstage.

3. Das DFB-Team zwischen Rekord und Debüt

Im deutschen WM Kader von Julian Nagelsmann führt Rekordtorhüter Manuel Neuer mit 124 Länderspielen das Feld an, vor Joshua Kimmich (109), Antonio Rüdiger (82) und Leroy Sané (75). Am anderen Ende stehen die Youngster Lennart Karl und Alexander Nübel mit erst je drei Einsätzen. Treffsicherster Akteur im Kader ist Kai Havertz mit 21 Länderspieltoren. Deutschland startet in der Gruppe E am 14. Juni gegen Curaçao, danach geht es gegen die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

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4. Der Routinier: 43 Jahre alt

Schottlands Torhüter Craig Gordon ist mit 43 Jahren der älteste Spieler des Turniers. Auch Cristiano Ronaldo (41), der mit seiner sechsten WM-Teilnahme Geschichte schreiben kann, sowie Guillermo Ochoa, Luka Modrić und Edin Džeko (alle 40) gehören zu den großen Routiniers.

5. Die Jüngsten: ein 17-Jähriger sticht heraus

Mexikos Gilberto Mora ist der jüngste WM-Fahrer überhaupt: Beim mexikanischen Auftaktspiel am 11. Juni ist er genau 17 Jahre, 7 Monate und 28 Tage alt. Insgesamt sind 22 Spieler 19 Jahre oder jünger. Jüngster Deutscher ist Lennart Karl vom FC Bayern, der beim deutschen Auftakt am 14. Juni exakt 18 Jahre, 3 Monate und 23 Tage zählt.

6. Manchester City stellt die meisten Spieler

19 WM-Teilnehmer stehen bei Manchester City unter Vertrag, mehr als bei jedem anderen Klub. Dahinter folgen der FC Bayern München (18), der FC Arsenal und Paris Saint-Germain (je 16) sowie der FC Barcelona (15).

7. Vom Riesen zum Wirbelwind

Der größte Spieler des Turniers ist Österreichs Torhüter Florian Wiegele mit 2,05 Metern. Der kleinste WM-Fahrer ist Panamas Mittelfeldspieler César Yanis mit 1,60 Metern. Im Schnitt messen die Profis 1,83 Meter.

8. England ist das Liga-Schwergewicht

200 der 1.248 WM-Fahrer verdienen ihr Geld bei englischen Klubs, allen voran in der Premier League. Es folgen die Bundesliga (109 Spieler), Frankreich und Spanien (je 86) sowie Italien (71).

9. 71 Ligen aus aller Welt

Die WM-Fahrer kommen aus 71 verschiedenen Ligen. Bemerkenswert: Die saudische Pro League stellt mit 49 Spielern mehr WM-Teilnehmer als etwa die türkische Süper Lig (45) oder die nordamerikanische MLS (42).

10. Schnitt 27,4 Jahre

So alt ist der durchschnittliche WM-Fahrer 2026. 72 Spieler haben die Marke von 35 Jahren bereits überschritten. Erfahrung trifft also auf jede Menge Talent.

11. Bonus: die Panini-Panne

Kurios zum Schluss: Im neuen Panini-Sammelalbum zur WM 2026 stimmt ausgerechnet die deutsche Seite nicht. Fünf abgedruckte Profis fahren gar nicht mit zur WM, darunter die beiden Verletzten Serge Gnabry und Marc-André ter Stegen, während 14 echte Nominierte fehlen, unter anderem Stammtorwart Manuel Neuer und Nagelsmanns 18-jährige Überraschung Lennart Karl. Schuld ist der frühe Redaktionsschluss des weltweit produzierten Albums. Mehr dazu lest ihr in unserem Beitrag zur Panini-Panne.

Alle 1.248 WM-Fahrer im Überblick

Wer in welchem Kader steht, bei welchem Verein die Stars spielen und wie alt sie genau sind, zeigt unsere durchsuchbare Tabelle mit allen Nationalspielern der WM 2026. Den deutschen Kader gibt es im aktuellen DFB-Kader zur WM 2026.