Fußball WM 2026 & das Wetter: „Grillhähnchen“, ein krächzender Bundestrainer & die WM Trinkpausen

Die WM 2026 in Nordamerika wird für die Teams nicht nur sportlich, sondern vor allem klimatisch zur Prüfung. Schon die Testspiele zeigen, wie stark Hitze, Kälte aus Klimaanlagen und Wetterumschwünge die Beteiligten belasten können. Julian Nagelsmann nahm seine heisere Stimme dabei mit Humor, machte aber auch klar, wie unangenehm die Bedingungen sind.

Hitze draußen, Frost drinnen

Beim 2:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA in Chicago wurde deutlich, worauf sich die Auswahl bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada einstellen muss. Nagelsmann sprach von „Jammern auf hohem Niveau“, wollte sich also nicht als Opfer der Umstände darstellen. Gleichzeitig verriet der Bundestrainer, dass ihn seit drei oder vier Tagen Halsschmerzen plagen. „Ich habe Halsschmerzen leider, seit drei, vier Tagen“, sagte er.

Schon die Anreise hatte für den DFB-Chef unangenehme Begleiterscheinungen. „In meiner zugegeben sehr schönen Flugkabine war’s arschkalt“, berichtete er im Soldier Field mit säuerlichem Lächeln. „Hier drinnen ist es eher frostig, draußen eher warm, das ist nicht immer super leicht.“ Dazu komme, dass das „Schonen der Stimme“ in seinem Beruf nun einmal „zu kurz“ komme.

Auch Thomas Tuchels Engländer hatten bei ihrem müden 1:0 gegen Neuseeland in Tampa in Florida mit den Bedingungen zu kämpfen. Für den früheren Bayern- und Chelsea-Coach durfte das Wetter aber keine „Ausrede“ sein. Die Übungsleiter haben im Vergleich zu Fans und vor allem Spielern immerhin den Vorteil, dass sie sich kaum bewegen müssen.

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Das Wetter wird bei dieser Weltmeisterschaft ein entscheidender Faktor sein. Zwischen angenehmen Küstentemperaturen im Norden und tropischer Hitze im Süden liegen Welten – zudem kommt in Mexiko City die extreme Höhenlage (2.250 Meter) als Belastung für die Spieler hinzu.

Hier ist die Übersicht der durchschnittlichen Bedingungen im Juni und Juli für alle 16 Austragungsorte. Die Info zum Stadion-Dach ist besonders für die heißen Regionen wichtig, da diese Arenen voll klimatisiert werden können.

Spielort (Land) Ø Tag / Nacht Klima im Juni & Juli Stadion-Dach Atlanta (USA) 31°C / 21°C Heiß, sehr schwül Verschließbar Boston (USA) 26°C / 16°C Warm, gelegentlich schwül Offen Dallas (USA) 35°C / 24°C Sehr heiß, oft drückend Verschließbar Guadalajara (MEX) 29°C / 16°C Warm, Beginn der Regenzeit (Gewitter) Offen Houston (USA) 33°C / 24°C Sehr heiß, extrem schwül Verschließbar Kansas City (USA) 31°C / 20°C Heiß, hohe Luftfeuchtigkeit Offen Los Angeles (USA) 25°C / 16°C Warm, trocken und sonnig Überdacht Mexico City (MEX) 24°C / 12°C Mild (Höhenlage), fast tägliche Schauer Offen Miami (USA) 32°C / 26°C Tropisch heiß, extrem schwül, viel Regen Offen Monterrey (MEX) 34°C / 22°C Sehr heiß, trocken bis schwül Offen New York / NJ (USA) 28°C / 19°C Warm bis heiß, teils hohe Luftfeuchtigkeit Offen Philadelphia (USA) 29°C / 19°C Warm bis heiß, oft schwül Offen San Francisco (USA) 26°C / 13°C Warm, trocken (Stadion liegt im wärmeren Santa Clara) Offen Seattle (USA) 23°C / 13°C Angenehm mild, wenig Regen Offen Toronto (CAN) 26°C / 16°C Warm, teils schwül Offen Vancouver (CAN) 22°C / 13°C Angenehm mild, eher trocken Verschließbar

Erinnerungen an frühere Turniere

DFB-Sportdirektor Rudi Völler dürfte noch immer wach werden, wenn er an die WM 1994 in den USA denkt. Besonders in Erinnerung geblieben ist zudem eine Aussage von Dortmunds Coach Niko Kovac, der seine Profis beim Klubturnier vor einem Jahr wegen der extremen Temperaturen mit „Grillhähnchen“ verglich.

Abhilfe sollen klimatisierte Stadien, Hotels und Teambusse schaffen. Doch genau diese Kältequellen können neue Probleme auslösen, wie das Beispiel Nagelsmann zeigt. Der Weltverband versucht außerdem mit Trinkpausen gegenzusteuern, was zugleich den TV-Sendern Werbeblöcke ermöglicht. Dass die FIFA den Fans zunächst sogar verbieten wollte, Wasserflaschen mit in die Stadien zu nehmen, löste angesichts der Belastung einen Aufschrei aus. Inzwischen lenkte sie ein. Zuschauer dürfen nun „eine weiche, werkseitig versiegelte Einweg-Plastikwasserflasche“ mit einem Fassungsvermögen von 590 Millilitern mitbringen.

Risiken auf dem Platz bleiben

Zusätzlich sind Sprühnebelanlagen, Trinkstationen, Kühlzelte und Ventilatoren vorgesehen. Ob das angesichts der Bedingungen ausreicht, bleibt offen. Die Forschungsgruppe „World Weather Attribution“ rechnet damit, dass die „Wet-bulb globe temperature“ bei 26 der 104 WM-Spiele über 26 Grad liegen wird. Ab diesem Wert gilt ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für Sportler.

Dazu kommen in manchen Regionen heftige Gewitter. Bei der Klub-WM kam es deshalb bereits zu mehreren Unterbrechungen. Der US-Test mit Anstoß um 13.30 Uhr Ortszeit, schwül-warmen Temperaturen und Regen war für Nagelsmann deshalb „ein guter Einstieg in die klimatischen Bedingungen“. Und was seine Stimme betrifft, blieb er am Ende gelassen. „So schlecht“, sagte er, „klingt’s ja gar nicht“.