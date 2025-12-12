Fußball-WM 2026: Das ist der WM Spielplan PDF für USA, Mexiko & Kanada (Aktuell)

Deutsche WM-Spiele sind für viele Fans Pflichttermine. Ab dem 11. Juni 2026 wird die 23. Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet. Erstmals nehmen 48 Nationen an einer Weltmeisterschaft teil, was sage und schreibe 104 WM-Spiele bedeutet. Deutschland bekommt es in der WM Gruppe E mit der Elfenbeinküste, Ecuador und Curaçao zu tun. Nach insgesamt 104 Partien steht der neue Weltmeister am 19. Juli fest. Eine Übersicht über alle WM-Begegnungen der Gruppenphase finden Sie hier.

Deutschland in der WM Gruppe E gefordert

Erstmalig ind er Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaften gibt es ein Sechzehntelfinale, wo 32 Mannschaften gegeneinander spielen. Die beiden Gruppenersten und die besten acht Dritten kommen weiter in die k.o.phase. Doch vorher gilt es in den 12 WM-Gruppen jeweils drei Vorrundenspiele zu absolvieren. Bei der WM 2018 in Russland sowie der WM 2022 in Katar schied die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde aus, dieses Mal soll es besser werden. Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador heißen die Gegner in der Vorrunde.

Wo spielt Deutschland bei der WM in den USA?

Die Stadien und Orte der WM Gruppe D wird gespielt in: 🇺🇸 Houston Stadium, 🇨🇦 Toronto Stadium, 🇺🇸 New York/New Jersey Stadium.

Der WM 2026 Spielplan – täglich bis zu 6 WM-Spiele in der Vorrunde

Die WM-Vorrunde dauert vom 11.6. bis zum 27.6.2025. Dabei geht es an drei Spieltagen mit teilweise vier bis sechs Spielen heiß her. In der Runde der letzten 32 geht es vom 28.6. bis zum 04.Juli weiter, dann gibt es jeden Tag zwei WM-Spiele. Für viele Fußballfans geht es erst im Achtelfinale richtig los. Das WM Endspiel in New York wird am 19.Juli um 21 Uhr Deutscher Zeit gespielt – Wer wird Fußball Weltmeister 2026? Offizieller WM 2026 Spielplan als PDF zum Download