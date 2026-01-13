Fußball-WM 2026: Nur noch WM-Tickets mit 15% on top – die wichtigsten Fragen & Antworten

Die Fußball-WM 2026 steht vor der Tür und beginnt am 11. Juni in Mexiko, Kanada und den USA. Fans können nur noch bis heute, Dienstag 17 Uhr Tickets für eines der insgesamt 104 Spiele erwerben. Nach Ablauf der dritten Verkaufsphase wird ein Losverfahren durchgeführt, und die Ticketpreise könnten rapide steigen. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Ticketvergabe.

Ende der dritten Verkaufsphase naht

Die dritte Verkaufsphase für WM-Tickets endet am 13. Januar um 17 Uhr. Interessierte Fans müssen sich auf der Website der FIFA registrieren, um am Losverfahren teilnehmen zu können. Diese Phase bietet erstmals Einzeltickets für spezifische Spiele in der Gruppenphase. Bei den ersten beiden Verkaufsphasen war dies noch nicht möglich, da die Auslosung und der Spielplan zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststanden.

Wer im Losverfahren ausgewählt wird, erhält in den kommenden Wochen eine E-Mail mit einem Zeitfenster, in dem die Tickets gekauft werden können. Die Ticketpreise variieren je nach Kategorie und könnten bei gefragten Spielen im vierstelligen Bereich liegen.

Ticketverfügbarkeit und Fanblock für Deutschland

Nicht nur die dritte Verkaufsphase ist entscheidend. Die FIFA plant eine vierte Verkaufsphase, deren Zeitraum jedoch noch nicht bekannt gegeben wurde. Zudem steht ein Weiterverkaufs- und Tauschmarktplatz zur Verfügung, auf dem die FIFA erneut verdient – mit 15 Prozent Gebühren von Käufern und Verkäufern.

Für den deutschen Fanblock sind pro Spiel acht Prozent der Tickets reserviert. Zehn Prozent dieser Karten kosten im neu eingeführten Basisrang 60 Euro. Für die Gruppenspiele gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador stehen insgesamt 581, 395 und 632 Tickets zur Verfügung. Bei möglichen K.-o.-Spielen schwankt die Anzahl zwischen 450 und 600 Karten.

Die Kritik an der FIFA und hohe Ticketpreise

Trotz der Möglichkeit, Tickets für 60 US-Dollar zu erwerben, sind die verfügbaren Plätze in diesen Preisbereichen äußerst begrenzt. Auf dem Zweitmarkt steigen die Ticketpreise erheblich, was insbesondere von Fanorganisationen kritisiert wird. Fans mit Behinderungen fühlen sich besonders benachteiligt, da die Ticketpreise im Vergleich zur WM 2022 in Katar stark angestiegen sind.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Anwendung des Dynamic Pricing durch die FIFA. Insbesondere in der K.-o.-Phase sind astronomische Ticketpreise zu erwarten. So sollten die besten Tickets für das WM-Finale bereits zu Verkaufsstart fast 7000 US-Dollar kosten.

FIFA reagiert auf die Vorwürfe

Um auf die weltweiten Proteste gegen die hohen Ticketpreise zu reagieren, hat die FIFA eine neue Ticketpreiskategorie für „treue Fans“ eingeführt. Diese Basisrangtickets sind für alle 104 Spiele, einschließlich des Finales, zum Festpreis von 60 US-Dollar erhältlich. Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe begrüßt zwar die Einführung dieser Tickets, kritisiert jedoch deren geringe Anzahl.

FIFA-Präsident Gianni Infantino bleibt von den Vorwürfen unbeeindruckt und betont, dass die Einnahmen aus der WM dem Fußballsport weltweit zugutekommen. Er behauptet, dass ohne die FIFA der Fußball nicht in 150 Ländern existieren würde.

Hohe Nachfrage nach WM-Tickets

Trotz der hohen Preise bleibt die Nachfrage nach Tickets ungebrochen. In der dritten Verkaufsphase gab es laut FIFA über 150 Millionen Anfragen, was 30-mal mehr ist als die zur Verfügung stehenden Tickets. Dies verdeutlicht die enorme Attraktivität der WM, die mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen die größte ihrer Art in der Geschichte sein wird.