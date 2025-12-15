Fußball WM 2026: 9 Vorrundenspiele, auf die wir uns freuen können!

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht in knapp 6 Monaten vor der Tür, und die Vorfreude auf die Vorrundenspiele ist riesig! Neun spannende Begegnungen heben sich besonders hervor, darunter Klassiker und emotionale Rematches. Von Mexikos Auftaktspiel im legendären Estadio Azteca bis hin zu einem Duell zwischen Kylian Mbappé und Erling Haaland, diese Spiele versprechen ein Fußballfest der Extraklasse. Hier sind die neun Vorrundenspiele, auf die wir uns besonders freuen können!

Mexiko gegen Südafrika — 11. Juni, Estadio Azteca (21 Uhr MESZ)

Wir beginnen mit dem Eröffnungsspiel der WM 2026. Mexiko trifft auf Südafrika, ein Rematch des Auftaktspiels von 2010. Dabei steht vor allem El Tri unter immensem Druck, denn als Mitgastgeber möchte man einen starken Start hinlegen. Die Atmosphäre im Estadio Azteca wird einzigartig sein, und die Fans werden ein unvergessliches Spektakel erwarten. Trotz jüngster Schwächen in Freundschaftsspielen zeigt das Team um Javier Aguirre große Ambitionen.

Brasilien gegen Marokko — 13. Juni, MetLife Stadium (21 Uhr MESZ)

Das Duell zwischen Brasilien und Marokko lässt nicht nur die Herzen der Fans höherschlagen. Die Seleção mag zwar nicht mehr das unvergleichlich starke Team vergangener Tage sein, ist aber immer noch ein Titelanwärter. Marokko, das in Katar für Furore sorgte und als erste afrikanische Nation ins Halbfinale einzog, zeigt, dass sie bereit sind, auch gegen die großen Namen anzutreten. Hier wird ein spannendes Spiel erwartet!

Deutschland gegen Curaçao — 14. Juni, NRG Stadium (19 Uhr MESZ)

Ein weiteres Highlight ist das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und dem kleinen Karibikstaat Curaçao. Nach einer enttäuschenden WM 2022 hat die DFB-Elf etwas zu beweisen. Mit einem gut besetzten Kader und einem verhältnismäßig einfachen Gruppenzuschnitt wollen die Deutschen die erste Hürde überwinden. Ein Sieg gegen den Underdog ist Pflicht.

Frankreich gegen Senegal — 16. Juni, MetLife Stadium (21 Uhr MESZ)

Die Begegnung zwischen Frankreich und Senegal verspricht Nostalgie und Spannung. Erinnerungen werden wach an die sensationelle Niederlage der Franzosen im Jahr 2002. Didier Deschamps’ Team ist als Titelverteidiger heiß darauf, die Scharte auszuwetzen. Das Duell könnte auch einen weiteren spannenden Verlauf nehmen, denn Senegal hat bewiesen, dass sie auf dem höchsten Niveau konkurrieren können.

England gegen Kroatien — 17. Juni, AT&T Stadium (22 Uhr MESZ)

Ein Klassiker, der nicht fehlen darf, ist das Aufeinandertreffen zwischen England und Kroatien. Diese beiden Mannschaften trafen im Halbfinale der WM 2018 aufeinander, wo Kroatien als Sieger hervorging. England bringt großen Druck mit, nachdem sie seit 1966 keinen Titel mehr gewonnen haben. Beide Teams könnten sich einen heißen Kampf um den Einzug in die nächste Runde liefern.

Argentinien gegen Österreich — 22. Juni, AT&T Stadium (19 Uhr MESZ)

Der amtierende Weltmeister Argentinien trifft auf Österreich in einem Spiel, das vielversprechend aussieht. Trotz der Favoritenrolle wird Argentinien gewarnt sein, denn Überraschungen bleiben im Fußball nicht aus. Österreich wird alles daran setzen, den Argentiniern das Leben schwer zu machen, und könnte für eine unerwartete Wendung sorgen.

Norwegen gegen Frankreich — 26. Juni, Gillette Stadium (21 Uhr MESZ)

Die Begegnung zwischen Norwegen und Frankreich steht im Zeichen der Stürmerst stars Kylian Mbappé und Erling Haaland. Mbappé hat die Chance, zur Legende des Turniers zu werden und wird ohne Zweifel alles geben, während Haaland sein Debüt bei der WM gibt. Dieses Duell könnte bereits in der Gruppenphase ein Feuerwerk der Offensivkraft bieten.

Spanien gegen Uruguay — 26. Juni, Estadio Akron (20 Uhr MESZ)

Ein weiterer spannender Abschluss des Gruppenspiels bietet Spanien gegen Uruguay. Die Spanier gehen als Nummer eins ins Rennen, während Uruguay auf ihre Erfahrung aus dem ersten WM-Gewinn hoffen. Mit Stars wie Lamine Yamal und Federico Valverde wird dieses Spiel ein Höhepunkt des Turniers.

Kolumbien gegen Portugal — 27. Juni, Hard Rock Stadium (21:30 Uhr MESZ)

Zu guter Letzt sehen wir das Duell zwischen Kolumbien und Portugal. Cristiano Ronaldo in seiner sechsten Weltmeisterschaft wird alle Blicke auf sich ziehen. Während Kolumbien in der Gruppenphase ebenfalls hohe Ambitionen hat, könnte dieses Spiel die letzte Gelegenheit für Ronaldo sein, einen WM-Titel zu gewinnen.