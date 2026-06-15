Fußball heute Vorschau & Aufstellungen – WM Spiel Saudi-Arabien – Uruguay 1:0

Saudi-Arabien gegen Uruguay eröffnen ihr Duell am Dienstag, 16.06.2026 um 00:00 Uhr deutscher Zeit im Dolphin Stadium in Miami. In Deutschland läuft die Partie frei im Fernsehen bei ZDF, parallel sind Übertragungen über MagentaTV und Joyn angekündigt. Der Favorit steht fest, der Underdog auch – doch läuft das Spiel tatsächlich so, erinnern wir uns an Saudi-Arabien bei der WM 2022 in Katar, als man in der Vorrunde den späteren Weltmeister Argentinien rasiert?

Welchen Einfluss das Wetter auf das Turnier nehmen kann, erlebte die Auswahl Saudi-Arabiens bereits beim Testspiel am vorigen Wochenende in Austin/Texas: Wegen eines Gewitters wurde die Partie gegen Puerto Rico (3:0) für fast zwei Stunden unterbrochen. Auch Miami, wo das Team gegen Uruguay klarer Außenseiter ist, gilt als anfällig für heftige Sommergewitter.

Aufstellungen Saudi-Arabien – Uruguay

Voraussichtliche Aufstellung Saudi-Arabien

Al-Aqidi – Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Kadesh – Abdullah Al-Khaibari, Kanno, Al-Juwayr – Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Voraussichtliche Aufstellung Uruguay

Muslera – Varela, S. Caceres, M. Olivera, Vina – Fede Valverde, Bentancur, Ugarte, Maxi Araujo – Vinas, Darwin

Formcheck vor dem Gruppenstart

Beide Nationalteams gehen mit einer Reihe von Länderspielen aus dem Jahr 2026 in die Gruppenphase, die als letzter Härtetest vor dem Turnier dient. Saudi-Arabien hielt sich zuletzt gegen Senegal mit einem 0:0 schadlos und gewann wenig später mit 3:0 gegen Puerto Rico. Davor gab es eine 1:2-Niederlage in Ecuador sowie im März ein 1:2 gegen Serbien. Das Bild ist klar: Die Mannschaft steht defensiv meist stabil, im Angriff fehlt aber noch die nötige Konstanz.

Weltmeisterschaften Saudi Arabien - - Uruguay

Uruguay brachte sich ebenfalls über Testspiele auf Betriebstemperatur. Gegen Algerien sprang ein 0:0 heraus, gegen England ein 1:1. Deutlich schmerzhafter verlief das Duell mit den USA, das mit 1:5 verloren ging. Dazu kamen torlose Partien gegen Mexiko und ein knapper Sieg gegen Usbekistan. Damit präsentiert sich Uruguay als erfahrener Gegner, dessen Hintermannschaft nicht immer sattelfest wirkte und dessen Offensive ebenfalls Schwankungen zeigte.

Für die Einordnung der Gruppe lohnt sich auch ein Blick in die Gruppenübersicht zur WM 2026, die alle Konstellationen bündelt und Orientierung für die nächsten Spiele bietet.

Direkter Vergleich mit klarer Tendenz

Die Bilanz der bisherigen Duelle ist überschaubar, aber aussagekräftig. Das letzte direkte Aufeinandertreffen gab es bei der WM 2018, als Uruguay sich mit 1:0 gegen Saudi-Arabien durchsetzte. Hinzu kommen Freundschaftsspiele wie das 1:1 im Oktober 2014 sowie ein älteres Treffen aus dem Jahr 2002, das Saudi-Arabien mit 3:2 für sich entschied. In den jüngeren Vergleichen liegt Uruguay damit vorne, vor allem wegen des Erfolgs bei der Weltmeisterschaft 2018.

Quotenlage und Wettideen

Auch die Buchmacher sehen Uruguay klar in der Favoritenrolle. Die Prognosen deuten auf einen Sieg der Südamerikaner hin, die besten Quoten für den Uruguay-Erfolg liegen derzeit bei rund 1,50 bei Betano. Tipico bietet im 1X2-Markt deutlich höhere Werte für einen Überraschungscoup Saudi-Arabiens, was für Spekulanten interessante Value-Ansätze eröffnen kann.

Tipp 1 im 1X2-Markt lautet daher: Sieg Uruguay. Dafür spricht die größere internationale Erfahrung, die individuelle Qualität und der insgesamt reifere Eindruck, den das Team in den Tests hinterlassen hat. Bei diesem Tipp zählen Anbieter wie Betano zu den attraktivsten Adressen.

Tipp 2: Beide Teams treffen Nein. Die Grundlage dafür ist die bislang stabile Uruguayer Defensive zusammen mit der zuletzt eher wechselhaften Torproduktion Saudi-Arabiens.

Wer sich tiefer mit den Möglichkeiten beschäftigen möchte, kann bei uns die Wettanbieter vergleichen und die besten Konditionen samt Bonusangebote prüfen. Falls noch kein Konto bei einem der genannten Buchmacher besteht, lässt sich die Registrierung mit einem Sportwetten Bonus ergänzen.

Die wichtigsten Fragen zum Spiel

Wer hat bei Saudi-Arabien gegen Uruguay die besseren Karten?

Uruguay geht als klarer Favorit in die Partie, das zeigen sowohl die Kaderstärke als auch die Wettquoten. Die Mannschaft bringt mehr Turnier- und Erfahrungsvorteile mit, was sie in engen Spielen tendenziell belastbarer macht.

Wo läuft Saudi-Arabien gegen Uruguay live im TV?

Die Partie läuft in Deutschland live im Free-TV bei ZDF; zusätzlich gibt es Übertragungsmöglichkeiten über MagentaTV und Joyn. Wer die Begegnung bei Tipico verfolgen möchte, findet dort alle Spiele der Weltmeisterschaft mit Top-Quoten.

Liveticker Saudi-Arabien gegen Uruguay

01:26 Uhr Uruguay drückt auf den Ausgleich Pfostenkracher durch Ugarte! Uruguay hat nach der Pause deutlich angezogen und drängt mit mittlerweile 5:0 Abschlüssen im zweiten Durchgang auf den Ausgleich. Saudi-Arabien verteidigt die Führung bislang aber mit etwas Glück und einem starken Al-Owais.



01:05 Uhr Halbzeit Saudi-Arabien führt zur Pause überraschend, aber verdient mit 1:0 gegen Uruguay. Nach zähem Beginn wurden die Saudis vor allem bei Standards gefährlich und belohnten sich durch Al-Amri, während Uruguay seine Chancen ungenutzt ließ. Abseits des Rasens sorgt das Wetter für Aufmerksamkeit: Rund um das Stadion war Donner zu hören. Noch ist das Gewitter weit genug entfernt, doch die strengen WM-Regeln sehen bei nahen Blitzen eine sofortige Spielunterbrechung vor.

00:44 Uhr 1:0 Saudi-Arabien Saudi-Arabien wird abermals nach einer Ecke gefährlich. Uruguays Keeper Muslera kann retten, aber Saudi-Arabiens Al-Amri verwandelt den Abpraller.



00:25 Uhr Erst mal was trinken In Miami ist noch wenig los: Uruguay hatte die beste Chance der Anfangsphase, insgesamt prägen aber hohe Temperaturen und wenige Torraumszenen das Spiel.



00:00 Uhr Anpfiff Das Spiel läuft vor einem nicht ganz ausverkauften Haus in Miami. Der 6. Tag der WM 2026 startet mit dem zweimaligen Weltmeister Uruguay gegen Saudi-Arabien, die bei der WM 2022 den späteren Weltmeister am 1. Spieltag düpierten.



23:43 Uhr Jetzt einschalten Lanz ist endlich vorbei, WM kann weitergehen! Im ZDF übernimmt gleich Kommentator Oliver Schmidt mit der Live-Berichterstattung. Bei MagentaTV kommentiert Benni Zander!



22:26 Uhr Für Néstor Muslera wird es ein ganz besonderer Moment: Uruguays Torhüter feiert rund um diese Partie, zum 16. Juni, seinen 40. Geburtstag. Ein runder Geburtstag auf der größten Bühne des Fußballs, das gelingt nur wenigen. Welche WM-Fahrer sonst noch während des Turniers Geburtstag haben, zeigt unsere Übersicht: Welche WM-Fahrer haben während der Fußball WM 2026 Geburtstag?

22:21 Uhr Voraussichtliche Aufstellungen Voraussichtliche Aufstellung Saudi-Arabien Al-Aqidi – Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Kadesh – Abdullah Al-Khaibari, Kanno, Al-Juwayr – Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari Voraussichtliche Aufstellung Uruguay Muslera – Varela, S. Caceres, M. Olivera, Vina – Fede Valverde, Bentancur, Ugarte, Maxi Araujo – Vinas, Darwin

17:25 Uhr Hitzewarnung Vor dem ersten WM-Spiel in Miami zwischen Saudi-Arabien und Uruguay (0.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) hat der örtliche Wetterdienst eine Hitzewarnung herausgegeben. Die hohen Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit könnten zu „hitzebedingten Erkrankungen“ führen, wie es hieß. Die Einwohner von Miami als auch die WM-Fans sind angehalten, „viel Flüssigkeit“ zu trinken: „Halten Sie sich in klimatisierten Räumen auf, meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung“. Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit. Zudem bestehe die Gefahr für hitzebedingte Gewitter rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet.