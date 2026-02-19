Fußball TV-Übertragung heute live * 1:4 * Wer überträgt Celtic Glasgow gegen VfB Stuttgart im Free-TV ?

RTL, NITRO und auf RTL+ Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart im Free-TV: Am heutigen Donnerstag, 19. Februar, überträgt RTL das Play-Off-Hinspiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart live aus dem Celtic Park. Um 20:15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus live zur Partie, die für die Schwaben eine richtungsweisende Aufgabe darstellt. Das Hinspiel in dem gefürchteten Hexenkessel von Glasgow entscheidet über die Ausgangsposition fürs Rückspiel. Gleichzeitig bietet RTL+ die komplette Spieltags-Berichterstattung der UEFA Europa League und Conference League als Einzelspiele oder in Konferenzschaltungen an.

RTL und NITRO übertragen Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart live

Das Play-Off-Hinspiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart läuft am 19.2. ab 20:15 Uhr live im Free-TV: RTL und NITRO senden die Live-Übertragung simultan aus dem Celtic Park. Für den VfB geht es in diesem Duell um den Verbleib im Wettbewerb und somit um die Chance, doch noch ins Achtelfinale der UEFA Europa League vorzudringen. Die Partie verspricht einen intensiven Spielverlauf in einem stimmungsgeladenen Stadion und stellt die Schwaben vor die Aufgabe, auswärts eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erspielen.

Moderation, Kommentar und Experte aus Glasgow

Moderatorin Laura Papendick führt durch die Übertragung, während Wolff Fuss die Live-Kommentierung übernimmt und Lothar Matthäus als Experte und Co-Kommentator fungiert. Die Dreierbesetzung verbindet Moderationserfahrung mit fachlicher Analyse, sodass sowohl Taktikdetails als auch Spielsituationen wie Ballbesitz, Chancen und Standards pointiert erklärt werden können. Nach Abpfiff zeigt NITRO ab 23:15 Uhr die Highlights der übrigen Europapokal-Partien exklusiv im Free-TV.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Parallel zur Free-TV-Übertragung ergänzt RTL+ das Angebot für Fans mit Livestreams aller Top-Spiele des Abends – wahlweise als Einzelspiele oder in Konferenzformaten zu den Anstoßzeiten 18:45 Uhr und 21:00 Uhr. Außerdem startet auf dem Streamingdienst um 18:15 Uhr die Spieltagsshow „Matchday“ mit Jana Wosnitza, Ex-Profi Max Kruse und Community-Host Julius Fellermann, die Vorberichte, Analysen und Community-Elemente zum Spieltag liefert. Damit deckt RTL+ den kompletten Informationsbedarf rund um die UEFA Europa League und die UEFA Conference League ab und bietet Begleitformate zur taktischen Einordnung und Spieltagsdiskussion.

Liveticker Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart

22:50 Uhr Stuttgart mit dem 4:1 Das war es hier! 4:1 siegt der VfB, in einer Woche gibt es dann zu Hause das Rückspiel!

22:25 Uhr 2.Halbzeit läuft Weiter gehts! 3:1 durch Demirovic!

21:45 Uhr Halbzeitstand Der VfB führt 2:1 zur Halbzeit und das verdient!

21:00 Uhr Die offizielle Aufstellung ist da Der Celtic Park ist ausverkauft, das Gästekontingent vergriffen. Die Atmosphäre gilt als eine der intensivsten Europas. Sechs Anläufe benötigte der VfB für seinen ersten Sieg in Schottland, der 2009/2010 bei den Rangers gelang. Insgesamt ist die Auswärtsbilanz gegen schottische Teams ausbaufähig – nun bietet sich die nächste Chance, Geschichte zu schreiben.

20:00 Uhr Die offizielle Aufstellung ist da Hier ist die VfB Startaufstellung für das Hinspiel der UEFA Europa League-Playoffs gegen den Celtic FC: 33 Nübel – 3 Hendriks, 4 Vagnoman, 6 Stiller, 9 Demirovic, 11 El Khannouss, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 29 Jeltsch

19:00 Uhr Auf den anderen Plätzen geht es schon los Auf 4 Plätzen rollt der Ball, auf den anderen Plätzen um 21 Uhr!

17:00 Uhr Aufstellungen und Verletzungen Verzichten muss das Team mit dem roten Brustring auf die verletzt fehlenden Akteure Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl und Lazar Jovanovic.

17:00 Uhr Trainer Hoeneß im Pressetalk „In den K.o.-Phasen ist es notwendig, kaltschnäuzig unterwegs zu sein – wir werden eine gute Effizienz in unserem Spiel brauchen“, sagt der 43-Jährige.

13:30 Uhr Trainer Hoeneß im Pressetalk „Der Celtic Park ist ein besonderes Stadion, die Fans können richtig laut sein“, sagt Sebastian Hoeneß und ordnet ein: „Es ist ein sehr reizvolles und zugleich ein schweres Los – wir werden eine Top-Leistung brauchen.“ In die Aufstellung ließ sich der Chefcoach – verständlicherweise – noch nicht konkret blicken. Ein Detail gab er bekannt: Ermedin Demirovic wird beginnen – der Stürmer präsentiert sich derzeit in starker Verfassung.

13:00 Uhr Der VfB ist heiss! Alle Spieler freuen sich auf das Spiel heute Abend im legendären Celtic Park! Das Warten hat ein Ende. Insgesamt 13 Jahre musste der VfB ausharren, bis er wieder eine K.o.-Runde in einem europäischen Clubwettbewerb spielt.