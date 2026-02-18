Fußball TV Übertragung: Wer zeigt Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart im Free-TV am Donnerstag?

RTL, NITRO und auf RTL+ Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart im Free-TV: Am 19. Februar überträgt RTL das Play-Off-Hinspiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart live aus dem Celtic Park. Um 20:15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Wolff Fuss und Experte Lothar Matthäus live zur Partie, die für die Schwaben eine richtungsweisende Aufgabe darstellt. Das Hinspiel in dem gefürchteten Hexenkessel von Glasgow entscheidet über die Ausgangsposition fürs Rückspiel. Gleichzeitig bietet RTL+ die komplette Spieltags-Berichterstattung der UEFA Europa League und Conference League als Einzelspiele oder in Konferenzschaltungen an.

RTL und NITRO übertragen Celtic Glasgow vs. VfB Stuttgart live

Das Play-Off-Hinspiel zwischen Celtic Glasgow und dem VfB Stuttgart läuft am 19.2. ab 20:15 Uhr live im Free-TV: RTL und NITRO senden die Live-Übertragung simultan aus dem Celtic Park. Für den VfB geht es in diesem Duell um den Verbleib im Wettbewerb und somit um die Chance, doch noch ins Achtelfinale der UEFA Europa League vorzudringen. Die Partie verspricht einen intensiven Spielverlauf in einem stimmungsgeladenen Stadion und stellt die Schwaben vor die Aufgabe, auswärts eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel zu erspielen.

Moderation, Kommentar und Experte aus Glasgow

Moderatorin Laura Papendick führt durch die Übertragung, während Wolff Fuss die Live-Kommentierung übernimmt und Lothar Matthäus als Experte und Co-Kommentator fungiert. Die Dreierbesetzung verbindet Moderationserfahrung mit fachlicher Analyse, sodass sowohl Taktikdetails als auch Spielsituationen wie Ballbesitz, Chancen und Standards pointiert erklärt werden können. Nach Abpfiff zeigt NITRO ab 23:15 Uhr die Highlights der übrigen Europapokal-Partien exklusiv im Free-TV.

Parallel zur Free-TV-Übertragung ergänzt RTL+ das Angebot für Fans mit Livestreams aller Top-Spiele des Abends – wahlweise als Einzelspiele oder in Konferenzformaten zu den Anstoßzeiten 18:45 Uhr und 21:00 Uhr. Außerdem startet auf dem Streamingdienst um 18:15 Uhr die Spieltagsshow „Matchday“ mit Jana Wosnitza, Ex-Profi Max Kruse und Community-Host Julius Fellermann, die Vorberichte, Analysen und Community-Elemente zum Spieltag liefert. Damit deckt RTL+ den kompletten Informationsbedarf rund um die UEFA Europa League und die UEFA Conference League ab und bietet Begleitformate zur taktischen Einordnung und Spieltagsdiskussion.