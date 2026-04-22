Fußball TV-Übertragung heute – Wo läuft welches Halbfinale des FC Bayern München & VfB Stuttgart im Free-TV?

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In den beiden DFB-Pokal-Halbfinals steigt in dieser Woche das große Duell um das Finalticket für Berlin: Heute am Mittwoch empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern München, am Donnerstag trifft der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg. Beide Partien laufen im Free-TV auf ZDF und ARD, dazu gibt es passende Livestreams.
Halbfinals im Free-TV: ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen
Wer die beide DFB Pokal Spiele verfolgen möchte, ist bei den öffentlich-rechtlichen Sendern richtig: ZDF und ARD übertragen jeweils eine Begegnung live. Das Zweite zeigt das Halbfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München, während das Erste am Donnerstag das Duell des VfB Stuttgart mit dem SC Freiburg begleitet.
Auch online sind die Partien frei zugänglich: Für die Übertragung aus Leverkusen ist zdf.de die richtige Adresse, das Spiel in Stuttgart läuft im Stream unter sportschau.de.
Sky zeigt beide Partien komplett
Im Pay-TV bleibt Sky die zentrale Anlaufstelle, denn der Bezahlsender hält die Rechte an allen Pokalspielen und hat damit auch beide Halbfinals live im Programm. Wer unterwegs oder mobil zusehen will, kann zudem über SkyGo oder WOW per Livestream dabei sein.
Die wichtigsten Infos zu den Halbfinals
Begegnung: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München
Wettbewerb: DFB-Pokal
Spielrunde: Halbfinale
Datum: 22. April 2026
Uhrzeit: 20.45 Uhr
Ort: BayArena, Leverkusen
TV: Sky, ZDF
Livestream: SkyGo, WOW, zdf.de
Begegnung: VfB Stuttgart vs. SC Freiburg
Wettbewerb: DFB-Pokal
Spielrunde: Halbfinale
Datum: 23. April 2026
Uhrzeit: 20.45 Uhr
Ort: MHP-Arena, Stuttgart
TV: Sky, ARD
Livestream: SkyGo, WOW, sportschau.de