Fußball TV Bundesliga Spielplan: Wer überträgt alle Fußball-Spiele im TV & Stream?

Seit der Saison 2025/26 bekommen Fußballfans in Deutschland eine klare Struktur für die TV-Übertragungen der Bundesliga. Die Rechte sind neu verteilt, die Anstoßzeiten weitgehend fixiert – und sowohl Pay-TV- als auch Free-TV-Zuschauer wissen nun genau, wann und wo sie einschalten müssen. Sky und DAZN teilen sich die Live-Rechte, während SAT.1, ARD, ZDF, RTL und Sport1 weiterhin für Highlights im frei empfangbaren Fernsehen sorgen. Auch die digitalen Angebote werden ausgebaut.

Freitag: Sky live, SAT.1 mit ausgewählten Spielen

Freitagsspiele laufen durchgängig um 20:30 Uhr bei Sky bzw. via WOW im Pay-TV. SAT.1 darf ausgewählte Spiele im Free-TV zeigen – darunter das Bundesliga-Eröffnungsspiel, das letzte Spiel vor und das erste nach der Winterpause, den Supercup sowie die Relegation. Für alle, die später einschalten, zeigt die ARD freitags ab 23:00 Uhr eine Highlight-Zusammenfassung. Damit ist der Start ins Bundesliga-Wochenende fest verankert.

Samstag: Einzelspiele bei Sky, Konferenz bei DAZN

Der klassische Bundesliga-Samstag bringt Veränderungen bei der Konferenz: Sky zeigt weiterhin die Einzelspiele um 15:30 Uhr, aber DAZN übernimmt ab 2025/26 erstmals die 15:30-Konferenz. Das Topspiel am Samstagabend um 18:30 Uhr bleibt bei Sky. Die Highlights der Nachmittagsspiele sind ab 18:30 Uhr in der ARD zu sehen, das ZDF liefert zusätzliche Zusammenfassungen ab 21:45 Uhr.

Sonntag: Drei Anstoßzeiten, DAZN mit allen Live-Rechten

DAZN ist sonntags der exklusive Anbieter für Live-Spiele. Die Partien starten um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und bei 15 ausgewählten Spielen zusätzlich um 19:30 Uhr. Ab 21:15 Uhr sendet die ARD die abendlichen Highlights. Wer lieber am Vormittag guckt: Sport1 darf zwischen 6 und 15 Uhr Zusammenfassungen der Freitag- und Samstagspiele zeigen.

Englische Wochen, Kurzclips und digitale Angebote

In Wochen mit Spielen unter der Woche behält Sky die Live-Rechte für alle Einzelspiele dienstags, mittwochs und donnerstags (Topspiel um 20:30 Uhr). DAZN zeigt die Konferenzen an diesen Spieltagen. Zusätzlich bauen RTL, ZDF und Axel Springer ihre Clip-Angebote aus. RTL bietet direkt nach Abpfiff kostenpflichtige Highlight-Videos an, ZDF und Springer liefern ab Montag digitale Kurzclips im Free-Bereich.

Die 2. Bundesliga bleibt größtenteils bei Sky: freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr. RTL überträgt die Samstagabendspiele (ggf. auf Nitro), während SAT.1 die Saisoneröffnung und die Relegationsspiele übernimmt. Die Highlights teilen sich ARD und ZDF am Samstagabend, Sport1 zeigt sonntags Zusammenfassungen der Spiele vom Freitag und Samstag.

Bundesliga 2025/26 – Wo läuft die Bundesliga im TV?