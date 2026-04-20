Fußball Transferfenster – Wann ist der Deadline Day 2026? Immer live bei Sky

Der Deadline Day 2026 rückt näher: Das Sommer-Transferfenster im europäischen Fußball ist vom 15. Juni bis zum 31. August 2026 geöffnet. Für die Klubs bedeutet das die letzte Chance, ihren Kader vor dem Schließen des Markts noch einmal zu verstärken – der Transferschlusstag fällt auf Montag, den 31. August 2026.

Was der Deadline Day bedeutet

Als Deadline Day gilt der letzte Tag der Transferperiode, an dem Profifußballer innerhalb einer Saison den Verein noch wechseln dürfen, bevor das Fenster offiziell dicht macht. Danach sind Transfers nur noch unter besonderen Bedingungen möglich.

Bundesliga, 34. Spieltag: 16.05.2026

2. Bundesliga, 34. Spieltag: 17.05.2026

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Sky Sport begleitet das Transferfinale in gewohnter Breite: auf skysport.de, in der Sky Sport App und auf YouTube werden alle Entwicklungen, Gerüchte und Einordnungen gebündelt. Mit dabei sind die Transferexperten Florian Plettenberg, Philipp Hinze und Patrick Berger, die den Tag über rund um die Uhr informieren.

Sky Sport News berichtet den ganzen Tag live

Auch Sky Sport News steht am Deadline Day ab morgens live auf Sendung und verfolgt den Transfer-Endspurt bis in den Abend hinein. Der Sender ist mit Reportern vor Ort, kommt wie jedes Jahr in Gelb daher und liefert zusätzlich Exklusivinterviews.

Am Abend läuft dann die Sendung „Transfer Update – die Deadline Day Show“, in der die wichtigsten Wechsel, Entwicklungen und Hintergründe des Tages zusammenlaufen. Den ganzen Tag über bündeln sich im Studio von Sky Sport News die Fäden, immer wieder gibt es Schalten zu den Sky Reportern und Gespräche mit zahlreichen Gästen.

Für die laufende Spielzeit 2025/2026 sind die Eckdaten ebenfalls klar definiert: Die Bundesliga startet am 22.08.2025 in ihre Saison und beendet die Runde am 16.05.2026 mit dem 34. Spieltag. In der 2. Bundesliga rollt der Ball ab dem 01.08.2025, das Saisonende ist am 17.05.2026 angesetzt. Das DFB-Pokalfinale findet am 23.05.2026 statt.

Für die Bundesliga ist die Sommer-Transferperiode ab dem 1. Juli 2026 bis einschließlich Montag, den 31. August, geöffnet. Bundesliga-Profis können nach dem 31. August nur noch ins Ausland wechseln, sofern dort das Transferfenster später schließt.