Fußball Transferfenster: Wann ist das Ende in Deutschland, England, Türkei & Co.?

Das Transferfenster schließt in Deutschland und vielen weiteren Ländern am heutigen Montag. Wie gewohnt gibt es verschiedene Fristen, die es zu beachten gilt. Hier der umfassende Überblick über die Deadlines im Winter-Transferfenster 2026, einschließlich der wichtigsten Ligen in Europa und darüber hinaus.

Transferfristen in den europäischen Top-Ligen

In Deutschland, England und Frankreich begann das Winter-Transferfenster am 1. Januar und endet am 2. Februar um 20 Uhr, also heute Abend. Diese Fristen gelten auch für Dänemark und Schottland. In Spanien und Italien öffnete das Fenster am 2. Januar, schließt jedoch ebenfalls am 2. Februar. Abgänge sind in diesen Ländern auch nach der Deadline möglich, sofern die Transferfenster in anderen Ligen noch geöffnet sind.

Besondere Fristen in anderen Ländern

Österreich erlaubt Transfers bis zum 6. Februar, während in der Schweiz das Fenster bis zum 16. Februar geöffnet bleibt. In Portugal begann die Wechselperiode am 2. Januar, endet jedoch am 3. Februar. In den Niederlanden gelten die gleichen Fristen wie in Spanien und Italien. Klubs aus Kroatien und Polen haben bis zum 17. bzw. 25. Februar Zeit, Neuzugänge zu verpflichten.

Internationale Transferfenster

Teams aus der Türkei können vom 2. Januar bis zum 6. Februar Transfers tätigen. In Brasilien und Argentinien sind die Fristen länger, sodass dort bis zum 3. März beziehungsweise 10. März Spieler verpflichtet werden können. Norwegen und Finnland starten ihre Transferperioden noch später, mit Zeiträumen bis Ende März und Anfang April.

Fristen in den Ligen des Nahen Ostens

Klubs aus der saudischen Pro League und der Qatar Stars League hatten bis zum 2. Februar beziehungsweise 31. Januar Zeit, neue Spieler zu verpflichten. Nach dem europäischen Transferschluss sind kurzfristige Angebote in Millionenhöhe aus diesen Ligen nicht mehr möglich, was die strategische Planung der Vereine beeinflusst.

Winter-Transferfenster 2026 im Überblick

Vom 1.1. bis 2.2.: Deutschland, England, Frankreich, Dänemark, Schottland, Albanien

Vom 1.1. bis 6.2.: Österreich

Vom 2.1. bis 2.2.: Spanien, Italien, Niederlande

Vom 2.1. bis 3.2.: Portugal

Vom 6.1. bis 2.2.: Belgien

Weitere Transferfenster: Katar (1.1. bis 31.1.), Mexiko (1.1. bis 9.2.), Griechenland (2.1. bis 6.2.), Türkei (2.1. bis 6.2.), Saudi-Arabien (5.1. bis 2.2.), Brasilien (5.1. bis 3.3.), Kroatien (10.1. bis 17.2.), Australien (14.1. bis 10.2.), Argentinien (14.1. bis 10.3.), Ungarn (15.1. bis 14.2.), Schweiz (15.1. bis 16.2.), Tschechien (16.1. bis 12.2.), Bulgarien (20.1. bis 24.2.), Polen (26.1. bis 25.2.), Norwegen (30.1. bis 27.3.), Finnland (5.2. bis 1.4.)