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Fußball Torjägerliste der Bundesliga am 26.Spieltag

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Die Torjägerliste der Bundesliga führt aktuell Harry Kane an: Der Bayern‑Stürmer steht bei 30 Treffern und liegt damit deutlich vor der Konkurrenz. Auf dem zweiten Platz folgen Luis Díaz und Deniz Undav mit jeweils 15 Toren. Dahinter reihen sich Serhou Guirassy (12) und Haris Tabakovic (11) ein, bevor eine größere Gruppe mit je 10 Treffern folgt. Die Übersicht zeigt sowohl Einzelspitzen als auch zahlreiche Gleichstände in den mittleren Rängen der Torjägerliste der Bundesliga. Damit ist Kane auch die Nummer 1 in Europa.

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Bayern Münchens englischer Stürmer Harry Kane (Nr. 09) feiert am 12. Februar 2025 während des UEFA Champions League-Playoff-Hinspiels zwischen Celtic Glasgow und Bayern München im Celtic Park Stadion in Glasgow (Schottland) das zweite Tor seiner Mannschaft (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP).
Bayern Münchens englischer Stürmer Harry Kane (Nr. 09) feiert am 12. Februar 2025 während des UEFA Champions League-Playoff-Hinspiels zwischen Celtic Glasgow und Bayern München im Celtic Park Stadion in Glasgow (Schottland) das zweite Tor seiner Mannschaft (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP).

Spitzenreiter: Harry Kane klar voran

An der Spitze der Torjägerliste steht Harry Kane (Bayern München) mit 30 Toren. Damit setzt sich Kane deutlich von den Verfolgern ab. Auf Platz zwei liegen Luis Díaz (Bayern München) und Deniz Undav (VfB Stuttgart) mit jeweils 15 Treffern, was die Verteilung der Treffer im vorderen Bereich der Liga verdeutlicht.

Die Torschützenliste der Bundesliga

Platz#
Spieler
Team
Nationalität
Gespielt
Tore
1
Harry Kane
FC Bayern München
FC Bayern München
25
30 (10)
2
Luis Díaz
FC Bayern München
FC Bayern München
25
16
3
Deniz Undav
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
21
15
4
S. Guirassy
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
25
12 (1)
5
H. Tabaković
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
25
11
6
Nadiem Amiri
1. FSV Mainz 05
1. FSV Mainz 05
20
10 (7)
C. Baumgartner
RB Leipzig
RB Leipzig
24
10
A. Kramarić
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
26
10 (3)
Michael Olise
FC Bayern München
FC Bayern München
24
10
Yan Diomande
RB Leipzig
RB Leipzig
24
10
11
Jonathan Burkardt
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
14
9 (2)
12
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
8
Ermedin Demirović
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
16
8 (1)
F. Asllani
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
25
8
M. Amoura
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
21
8 (1)
Said El Mala
1.FC Köln
1.FC Köln
25
8
17
J. Stage
SV Werder Bremen
SV Werder Bremen
23
7
G. Prömel
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
26
7
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
7
Patrik Schick
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
20
7 (2)
T. Lemperle
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
21
7 (1)
Rômulo
RB Leipzig
RB Leipzig
21
7
23
Karim Adeyemi
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
24
6
Julian Brandt
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
21
6
Álex Grimaldo
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
21
6 (2)
J. Kamiński
1.FC Köln
1.FC Köln
25
6
V. Grifo
SC Freiburg
SC Freiburg
25
6 (3)
Serge Gnabry
FC Bayern München
FC Bayern München
19
6
C. Uzun
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
14
6 (1)
I. Matanović
SC Freiburg
SC Freiburg
21
6 (1)
31
D. Doekhi
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
25
5
S. Schimmer
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
21
5
D. Pejčinović
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
22
5
R. Khedira
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
24
5
Ragnar Ache
1.FC Köln
1.FC Köln
24
5
R. Philippe
Hamburger SV
Hamburger SV
22
5
I. Ansah
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
25
5
E. Poku
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
24
5
L. Vušković
Hamburger SV
Hamburger SV
22
5 (1)
Christian Kofane
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
23
5
41
O. Burke
1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin
22
4
J. Njinmah
SV Werder Bremen
SV Werder Bremen
24
4
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
20
4
E. Tapsoba
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
22
4
A. Knauff
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
20
4
O. Kabak
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
17
4
R. Dōan
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
26
4
Chris Führich
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
24
4
Maximilian Mittelstädt
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
23
4 (3)
R. Königsdörffer
Hamburger SV
Hamburger SV
25
4
D. Scherhant
SC Freiburg
SC Freiburg
21
4
D. Sinani
FC St. Pauli
FC St. Pauli
23
4 (3)
Nicolas Jackson
FC Bayern München
FC Bayern München
17
4
M. Tillman
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
21
4
Andreas Hountondji
FC St. Pauli
FC St. Pauli
13
4
A. Lokonga
Hamburger SV
Hamburger SV
19
4
Fábio Vieira
Hamburger SV
Hamburger SV
20
4 (1)
A. Kalimuendo
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
11
4
A. Claude-Maurice
FC Augsburg
FC Augsburg
22
4 (1)
M. Terrier
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
17
4
K. Diks
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
23
4 (4)
W. Burger
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 Hoffenheim
23
4
Yuito Suzuki
SC Freiburg
SC Freiburg
19
4
Lennart Karl
FC Bayern München
FC Bayern München
22
4

Platz 4 und 5 sowie das Zehner‑Paket

Auf Rang vier folgt Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) mit 12 Toren, unmittelbar dahinter Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) mit 11 Treffern. Gleichzeitig bildet sich ein enges Feld auf Platz sechs: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Yan Diomande (RB Leipzig), Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim) und Michael Olise (Bayern München) haben jeweils 10 Tore erzielt. Diese Gruppe zeigt, wie eng die Konkurrenz um die vorderen Plätze unter den Torjägern ist.

Ränge 11–17: Breite Tornteiler in Mittelfeld und Schluss

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) belegt Rang 11 mit 9 Treffern. Sechs Spieler teilen sich Platz 12 mit jeweils 8 Toren: Mohamed El Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) sowie Said El Mala (1. FC Köln). Auf Rang 17 folgen sieben Akteure mit je 7 Toren: Romulo (RB Leipzig), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Tim Lemperle (TSG Hoffenheim), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Grischa Prömel (TSG Hoffenheim), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) und Jens Stage (Werder Bremen).

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