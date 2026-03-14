Fußball Torjägerliste der Bundesliga am 26.Spieltag

Die Torjägerliste der Bundesliga führt aktuell Harry Kane an: Der Bayern‑Stürmer steht bei 30 Treffern und liegt damit deutlich vor der Konkurrenz. Auf dem zweiten Platz folgen Luis Díaz und Deniz Undav mit jeweils 15 Toren. Dahinter reihen sich Serhou Guirassy (12) und Haris Tabakovic (11) ein, bevor eine größere Gruppe mit je 10 Treffern folgt. Die Übersicht zeigt sowohl Einzelspitzen als auch zahlreiche Gleichstände in den mittleren Rängen der Torjägerliste der Bundesliga. Damit ist Kane auch die Nummer 1 in Europa.

Spitzenreiter: Harry Kane klar voran

An der Spitze der Torjägerliste steht Harry Kane (Bayern München) mit 30 Toren. Damit setzt sich Kane deutlich von den Verfolgern ab. Auf Platz zwei liegen Luis Díaz (Bayern München) und Deniz Undav (VfB Stuttgart) mit jeweils 15 Treffern, was die Verteilung der Treffer im vorderen Bereich der Liga verdeutlicht.

Die Torschützenliste der Bundesliga

Platz 4 und 5 sowie das Zehner‑Paket

Auf Rang vier folgt Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) mit 12 Toren, unmittelbar dahinter Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) mit 11 Treffern. Gleichzeitig bildet sich ein enges Feld auf Platz sechs: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Yan Diomande (RB Leipzig), Andrej Kramarić (TSG Hoffenheim) und Michael Olise (Bayern München) haben jeweils 10 Tore erzielt. Diese Gruppe zeigt, wie eng die Konkurrenz um die vorderen Plätze unter den Torjägern ist.

Ränge 11–17: Breite Tornteiler in Mittelfeld und Schluss

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) belegt Rang 11 mit 9 Treffern. Sechs Spieler teilen sich Platz 12 mit jeweils 8 Toren: Mohamed El Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) sowie Said El Mala (1. FC Köln). Auf Rang 17 folgen sieben Akteure mit je 7 Toren: Romulo (RB Leipzig), Vincenzo Grifo (SC Freiburg), Tim Lemperle (TSG Hoffenheim), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Grischa Prömel (TSG Hoffenheim), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) und Jens Stage (Werder Bremen).