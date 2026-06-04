Fußball Testspiel vor der WM 2026 – Iran feiert Sieg im letzten WM-Test

Der Iran hat sich kurz vor der WM in Nordamerika mit einem Erfolgserlebnis verabschiedet. Im türkischen Antalya setzte sich die Mannschaft von Nationaltrainer Amir Ghalenoei im Test gegen Mali mit 2:0 durch, die Tore erzielten Saeid Ezatolahi in der 12. Minute und Ramin Rezaeian nach der Pause in der 55. Minute.

Erfolg im Geisterspiel in Antalya

Die Partie wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen, dennoch brachte der iranische Fußball-Nationalmannschaft der Sieg gegen den afrikanischen Gegner wertvolle Zuversicht vor dem Turnier. Der Erfolg kam in einer Phase, in der die Vorbereitungen der Iraner nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch von Unsicherheit geprägt sind.

Weiterreise nach Spanien und Mexiko

Am Samstag soll das Team zunächst nach Spanien fliegen, ehe es von dort aus ins WM-Quartier nach Tijuana in Mexiko weitergeht. Die Ankunft dort wird für Sonntagmorgen erwartet. Ursprünglich hatte die iranische Auswahl ihr Camp in Tucson im US-Bundesstaat Arizona geplant, ehe die Unterkunft nach Mexiko verlegt wurde.

Die drei Vorrundenspiele finden zwar in den USA statt, doch die Iraner warten weiterhin auf Visa für die Einreise in die Vereinigten Staaten. Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand, seit die USA und Israel Ende Februar mit den Bombardierungen des Iran begonnen haben.

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Auftakt gegen Neuseeland in Los Angeles

Das erste WM-Spiel bestreitet der Iran am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland. In Gruppe G warten auf das Team Melli außerdem Belgien am 21. Juni ebenfalls in Los Angeles sowie Ägypten am 27. Juni in Seattle.