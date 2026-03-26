Fußball Testspiel Brasilien gegen Frankreich – Rot für Upamecano: Mbappé und Ekitiké treffen gegen Selecao

Frankreich hat das Testspiel gegen Brasilien in Foxborough (Massachusetts) trotz einer 35-minütigen Unterzahl 2:1 gewonnen. Kylian Mbappé (32.) und der frühere Bundesliga-Angreifer Hugo Ekitiké (65.) sorgten für den WM-Zweiten, Rekordweltmeister Brasilien verkürzte durch Bremer zwölf Minuten vor dem Abpfiff. Entscheidender Einschnitt war die Rote Karte für Bayern Münchens Abwehr-Ass Dayot Upamecano, die zehn Minuten nach der Pause folgte. Die Begegnung war eine Neuauflage des WM-Endspiels von 1998 und diente beiden Teams als Formtest auf ihren US-Touren.

Spielverlauf und Ergebnis

Frankreich gewann in Foxborough 2:1 (1:0) und zeigte in weiten Phasen einen strukturierten Spielverlauf. Superstar Kylian Mbappé brachte die Equipe tricolore in der 32. Minute in Führung, danach gestaltete sich die Partie intensiver mit hohem Ballbesitzwechsel. Hugo Ekitiké erhöhte in der 65. Minute auf 2:0, ehe Brasilien durch Bremer zwölf Minuten vor dem Abpfiff noch verkürzen konnte. Dennoch hielt Frankreich das Ergebnis und setzte sich gegen den Rekordweltmeister durch.

Länderspiele 2026 | - 21:00 Frankreich S S U S S 1 : 2 Endergebnis Brasilien S S N N U Kylian Mbappé 32' Hugo Ekitike 65' Bremer 78' Tore Tor Kylian Mbappé Assist : Ousmane Dembélé) 32' Tor Hugo Ekitike Assist : Michael Olise) 65' 78' Tor Bremer Assist: Luiz Henrique) 23 Ederson 6 Douglas Santos 15 L. Pereira 14 Bremer 2 Wesley 5 Casemiro 8 Andrey Santos 22 Gabriel Martinelli 11 Raphinha 10 Vinicius Junior 7 Matheus Cunha 16 Mike Maignan 19 Theo Hernández 4 Dayot Upamecano 15 Ibrahima Konaté 2 Malo Gusto 14 Adrien Rabiot 8 Aurélien Tchouaméni 22 Hugo Ekitike 11 Michael Olise 7 Ousmane Dembélé 10 Kylian Mbappé

Platzverweis: Rot für Upamecano

Bayern Münchens Abwehr-Ass Dayot Upamecano musste zehn Minuten nach der Pause wegen groben Foulspiels vom Platz – der Unparteiische zeigte ihm die Rote Karte. Die Entscheidung führte zu einer 35-minütigen Unterzahl für die Franzosen, die das Match fortan defensiv organisiert über die Zeit brachten. Dennoch blieb die Equipe tricolore gefährlich bei eigenen Offensivaktionen. Upamecanos Ausschluss wurde zum prägenden Moment des Testspiels.

Aufstellungen und Personal

Upamecano gehörte wie sein Vereinskollege Michael Olise zur Anfangsformation Frankreichs und startete damit von Beginn an. Hugo Ekitiké, als früherer Bundesliga-Angreifer bezeichnet, kam ebenfalls zum Einsatz und erzielte das zweite Tor. Brasilien trat ohne ihren nicht nominierten Altstar Neymar an, was die personelle Schlagkraft der Selecao veränderte. Gleichzeitig bot das Aufgebot beiden Teams die Möglichkeit, Spieler und taktische Varianten für die WM zu testen.

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Brasiliens Antwort: Bremer trifft

Die Selecao, die ohne Neymar antrat, konnte zwölf Minuten vor dem Abpfiff durch Bremer lediglich verkürzen. Der Anschlusstreffer kam zu einem Zeitpunkt, als Frankreich in Unterzahl verteidigte und das Ergebnis sichern wollte. Bremer sorgte damit für Spannung in der Schlussphase, mehr als Ergebniskosmetik blieb es jedoch nicht. Brasilien blieb trotz des Treffers chancenreich, fand aber keinen Weg zum Ausgleich.

US-Touren: Weitere Testspiele vor der WM

Frankreich wie Brasilien testen auf ihren US-Touren noch jeweils einmal ihre Form für das WM-Turnier im Sommer. Frankreich tritt am Sonntag in Landover/Maryland gegen Kolumbien an, während Brasilien zwei Tage später in Orlando/Florida auf Kroatien trifft. Beide Partien dienen als letzte Gelegenheit, Systeme und Personal vor der WM zu prüfen. Die Reisen durch die USA bleiben damit fester Bestandteil der WM-Vorbereitung beider Nationen.

WM-Endrunde: Gruppen und Trainer

Bei der WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada bestreitet Frankreich seine Gruppenspiele gegen Norwegen, Senegal und einen noch nicht feststehenden Playoff-Teilnehmer. Brasilien geht unter der Regie seines italienischen Startrainers Carlo Ancelotti in die Vorrunde und muss sich dort gegen Haiti, Marokko und Schottland behaupten.