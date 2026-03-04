Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo erleidet Oberschenkelverletzung – keine Gefahr für die WM 2026

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo erleidet eine Sehnenverletzung am linken hinteren Oberschenkel und muss wenige Monate vor der WM 2026 pausieren. Sein Klub Al‑Nassr bestätigte die Blessur am Dienstag, betonte aber zugleich, dass die Verletzung keine Gefahr für Ronaldos Einsatz bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada darstelle. Übereinstimmende Medienberichte sprechen von einer Ausfallzeit von rund zwei bis vier Wochen. Die Verletzung zog sich der 41‑Jährige Ende Februar in der Partie der Saudi Pro League bei Al‑Fayha (3:1) zu.

Al‑Nassr bestätigt Sehnenverletzung

Al‑Nassr teilte offiziell mit, dass Ronaldo eine Sehnenverletzung am linken hinteren Oberschenkel erlitten hat. Der Klub machte zugleich deutlich, dass diese Diagnose den geplanten Einsatz des Portugals in der WM 2026 nicht gefährde. Konkrete Angaben zu Behandlungsmaßnahmen oder einem Reha‑Zeitplan nannte der Verein bislang nicht.

Geplante Ausfallzeit und Medienberichte

Nach Angabe mehrerer Medien muss der Kapitän des Europameisters von 2016 voraussichtlich zwei bis vier Wochen pausieren. Die Berichte stützen sich auf erste Einschätzungen nach dem Vorfall Ende Februar in der Partie gegen Al‑Fayha, die Al‑Nassr mit 3:1 gewann. Offizielle Aussagen zur Rückkehr ins Mannschaftstraining oder zu weiteren medizinischen Untersuchungen stehen noch aus.

Auswirkungen auf die WM 2026

Trotz der Verletzung bleibt Ronaldos Teilnahme an der WM 2026 nach Klubangaben nicht gefährdet; Portugal plant weiterhin mit seinem Kapitän. Sollte Ronaldo im Sommer tatsächlich bei der Endrunde antreten, wäre er der erste Spieler mit sechs WM‑Teilnahmen. Das Turnier steigt in den USA, Mexiko und Kanada.