Fußball Spielplan Champions League + Sportwetten: Kommt der FC Bayern heute ins Viertelfinale?

Der FC Bayern macht nach dem 6:1-Kantersieg bei Atalanta Bergamo im Achtelfinal-Hinspiel den Einzug ins Viertelfinale der Champions League scheinbar perfekt. Laut Sportwettenanbieter bwin ist Bayern der klare Favorit fürs Rückspiel und gilt als der einzige deutsche Klub mit realistischen Chancen, die Runde der letzten Acht zu erreichen. Bayer 04 Leverkusen muss sich trotz einer starken Vorstellung im Hinspiel gegen Arsenal mit einer Außenseiterrolle abfinden. Die Quotenlage von bwin zeichnet ein klares Bild: Bayern deutlich vorn, Leverkusen vor einem harten Rückspiel in London.

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FC Bayern: Dominantes Hinspiel und klare Favoritenrolle

Der 6:1-Auswärtssieg in Bergamo verschaffte dem FC Bayern eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel. Trainer Vincent Kompany kann mit einem deutlichen Polster in die Partie gehen; bwin bewertet einen Heimsieg als wahrscheinlich und notiert eine Sieg-Quote von 1,32. Damit steht Bayern nach dem deutlichen Ergebnis und der optimistischen Wettprognose kurz davor, das Viertelfinalticket zu lösen. Dennoch bleibt die Möglichkeit eines Comebacks von Atalanta vorhanden: Gewinnt Bergamo das Rückspiel, zahlt bwin bei einem Einsatz von 10 Euro 80 Euro zurück (Quote 8,00).

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Champions League Atalanta 0.72 xG 4.56 1 6 FC Bayern München Champions League FC Bayern München 3.61 xG 2.24 4 1 Atalanta

Liveticker Bayern gegen Atalanta

19:20 Uhr Urbig – Minjae, Tah, Goretzka, Kane, Luis Díaz, Bischof, Guerreiro, Karl, Stanišić, Pavlović.

19:20 Uhr Wer steht heute in der Startaufstellung der Bayern? Wir sind gespannt auf die Aufstellung: Torwart Jonas Urbig scheint dabei zu sein, Musiala nicht? Wird Trainer Company nur die 2.Garde ranlassen, da ein 6:1 Vorsprung ziemlich uneinholbar klingt? Um 19:45 Uhr wissen wir es!

Bwin-Prognose: Nur ein deutsches Team im Viertelfinale

Der Sportwettenanbieter sieht nur einen deutschen Vertreter unter den letzten acht Teams der Königsklasse. Bayern hat sich durch das klare Ergebnis in Bergamo eine fast schon vorentscheidende Position erspielt, während Bayer Leverkusen nach dem 1:1-Hinspiel gegen Arsenal im Rückspiel in der Außenseiterrolle verbleibt. Die Einschätzung basiert auf den Advance-Quoten: Für den Einzug der „Werkself“ führt bwin eine Quote von 5,75 auf, während ein Weiterkommen des Tabellenführers der Premier League mit Quote 1,12 deutlich wahrscheinlicher eingestuft wird. Damit bleibt die deutsche Bilanz in den Achtelfinals abhängig vom Ergebnis in London.

Bayer Leverkusen: Außenseiterrolle trotz Selbstvertrauen

Bayer 04 reist nach dem 1:1 im Hinspiel und einem starken Auftritt in der Bundesliga gegen den Rekordmeister mit breiter Brust zum Rückspiel beim FC Arsenal (Dienstag, 21:00 Uhr). Sportlich zeigte die „Werkself“ Durchschlagskraft, doch die Wettmärkte sehen Leverkusen klar im Nachteil. Für das Rückspiel notiert bwin Dreier-Wettquoten, die Arsenal als Favoriten auftreten lassen; die Chancen auf ein Weiterkommen werden deutlich geringer eingeschätzt. Leverkusen muss daher in London sowohl taktisch als auch in Sachen Effizienz eine Schippe drauflegen, um die Prognosen zu widerlegen.