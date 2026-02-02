Fußball Saudi Pro League heute: Cristiano Ronaldo trifft schon wieder – Tor Nr. 17!

Cristiano Ronaldo trifft schon wieder! Der 40-Jährige erzielte sein 17. Tor in der Saudi Pro League, während Al-Nassr mit einem 3:0-Sieg gegen Al-Kholood den vierten Sieg in Folge feierte. Dank seiner Leistung rückt das Team von Jorge Jesus auf nur drei Punkte an den Tabellenführer Al-Hilal heran. Joao Felix glänzte mit zwei Assists und war der entscheidende Mann auf dem Platz.

Ronaldo trifft und Al-Nassr dominiert

Al-Nassr begann das Spiel im King Abdullah Sport City Stadium fulminant. Schon in der zweiten Minute kombinierte Joao Felix mit Sadio Mane, doch der Kopfball des Senegalese ging am Tor vorbei. Felix zeigte sich erneut stark, als er einen langen Ball von Inigo Martinez verwertete, doch Ronaldos Schuss wurde auf der Linie von Mansour Camara geklärt. Die Gäste hatten die besseren Chancen, doch die erste Halbzeit endete torlos, auch dank einer starken Abwehrleistung von John Buckley, der einen Schuss von Ronaldo über die Latte lenkte.

Ronaldo bringt Al-Nassr in Führung

Die zweite Halbzeit begann mit einer schnellen Führung für Al-Nassr. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff spielte Felix Ronaldo im Strafraum frei, der das Leder unhaltbar ins Netz schob. Dies war nicht nur Ronaldos 17. Tor in dieser Saison, sondern auch sein insgesamt 961. Karriere-Treffer. Al-Nassr übernahm nun die Kontrolle und ließ Al-Kholood kaum zur Entfaltung kommen. Simakan erhöhte nach einem weiteren Assist von Felix auf 2:0, was die Partie praktisch entschied.

Schiedsrichter entscheidet über Platzverweis

Die Situation verschlechterte sich für Al-Kholood, als ihr Kapitän Hatan Bahbri wegen eines Ellenbogenschlags gegen Simakan vom Platz gestellt wurde, nachdem der Schiedsrichter die Entscheidung mit Hilfe des VAR überprüft hatte. Mit einem Mann weniger waren die Chancen für die Gastgeber, ins Spiel zurückzukommen, nahezu null.

Kingsley Coman macht den Deckel drauf

In der Schlussphase verwandelte Kingsley Coman einen Elfmeter sicher, nachdem er im Strafraum gefoult wurde. Mit diesem Treffer sicherte Al-Nassr den klaren 3:0-Sieg und festigte somit ihren Platz im Titelrennen der Saudi Pro League. Während Ronaldo einmal mehr glänzte, war Joao Felix der unangefochtene MVP des Spiels, der mit seinen zwei Assists und zahlreichen weiteren Chancen für Aufsehen sorgte.