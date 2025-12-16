Fußball RTL live: UEFA Conference-League live am 18.12.

Der Europapokal-Abend am 18. Dezember wird live und exklusiv im Free-TV bei RTL sowie auf RTL+ übertragen. Fans können sich auf mitreißenden UEFA Conference-League-Fußball freuen, wenn der 1. FSV Mainz 05 gegen FC Samsunspor (Türkei) aufläuft. Anpfiff ist um 21:00 Uhr, mit umfangreicher Berichterstattung aus der MEWA Arena. Moderatorin Laura Papendick und Fußballlegende Lothar Matthäus übernehmen die Live-Übertragung.

Mainz will im Europapokal punkten

Der 1. FSV Mainz 05 ist momentan im Tabellenkeller der Bundesliga zu finden, überraschte jedoch zuletzt mit einem unerwarteten 2:2 gegen den FC Bayern. Dieser “Erfolg” hat dem Team von Neu-Trainer Urs Fischer neuen Mut gegeben, wenn es im Rahmen der UEFA Conference League gegen den türkischen Vertreter Samsunspor auftritt. Das Ziel ist klar: Ein Sieg soll den Rheinhessen einen entscheidenden Schritt in Richtung K.o.-Phase sichern.

Live-Übertragung bei RTL und RTL+

Die Übertragungen beginnen um 20:35 Uhr bei RTL, während RTL+ bereits ab 20:30 Uhr mit der Spieltagsshow „Matchday“ aufwartet. Die Zuschauer dürfen sich auf interessante Analysen und renommierte Experten freuen, während die Spannung vor dem Anpfiff steigt.

Spielübersicht: Anpfiff und Kommentatoren

Das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und FC Samsunspor findet um 21:00 Uhr statt. Kommentatoren des Spiels sind Wolff-Christoph Fuss und Lothar Matthäus, die die Zuschauer durch die Begegnung begleiten werden. Parallel dazu sind auf RTL+ auch andere spannende Spiele zu sehen.

Weitere Partien in der UEFA Conference League

Neben dem Spiel der Rheinhessen kommen auch bei RTL+ zahlreiche andere hochkarätige Begegnungen live auf die Bildschirme. Beispielsweise spielt AZ Alkmaar gegen Jagiellonia Bialistok, während Crystal Palace KuPS Kuopio empfängt. Alle Partien beginnen zur gleichen Zeit und bieten den Fans ein europäisches Fußballfest.