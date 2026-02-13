Fußball RTL live heute: Dortmund gegen Mainz im Free-TV

Bundesliga-Kracher: Dortmund trifft auf Mainz im Free-TV – am Freitagabend gibt es Bundesliga live und kostenlos bei RTL. Anstoß ist um 20.30 Uhr, dann zeigt der Kölner Sender das Duell Dortmund gegen Mainz im Rahmen des „Flutlicht Freitag“. Die Übertragung ist Teil einer Kooperation zwischen Sky und RTL, die es erlaubt, pro Halbserie eine Partie als „Schnupper‑Angebot“ frei empfangbar zu zeigen. Für Borussia Dortmund steht mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte: Der Klub liegt sechs Zähler hinter Bayern und braucht dringend einen Dreier, um das Titelrennen offen zu halten.

Dortmund gegen Mainz live im Free‑TV

Das Spiel Dortmund gegen Mainz läuft am Freitag um 20.30 Uhr live bei RTL und markiert den zweiten „Flutlicht Freitag“ des Senders nach der Partie Köln gegen Bayern Mitte Januar. Zuschauer ohne Pay‑TV können die Partie somit kostenfrei verfolgen, was besonders Fans erfreut, die sonst auf Sky angewiesen wären. Gleichzeitig erhöht die freie Übertragung kurzfristig die Reichweite der Bundesliga und bringt das Duell in zahlreiche Wohnzimmer.

Hintergrund: Kooperation von Sky und RTL

Hinter der Free‑TV‑Ausstrahlung steht eine Kooperation zwischen dem Pay‑TV‑Anbieter Sky und dem Kölner Sender RTL. Sky strebt laut Berichten den Kauf von Teilen der RTL‑Gruppe an, doch die endgültige Genehmigung durch die zuständigen Behörden steht noch aus. Zugleich erlaubt der Rechtevertrag zwischen Sky und der Deutschen Fußball Liga (DFL), je eine Partie der Hin‑ und Rückrunde als „Schnupper‑Angebot“ entweder bei Sky kostenfrei oder über eine Sublizenz bei einem freien Sender zu zeigen.

Sportliche Brisanz: Warum Dortmund den Sieg braucht

Borussia Dortmund liegt aktuell sechs Punkte hinter dem FC Bayern und kann das Titelrennen nur mit Siegen wieder spannend machen. Ein Erfolg gegen Mainz wäre ein wichtiger Dreier im Kampf um die Meisterschaft und würde Druck auf die Spitzenreiter ausüben. Darüber hinaus erinnert die Begegnung an das Unentschieden der Rheinhessen im Mai 2023 (2:2), das Dortmund damals die große Meister‑Sause verdarb und zusätzliche Brisanz in die Partie bringt.