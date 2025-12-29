Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller wechselt vom FC Bayern zu ManUnited

Die Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller verlässt den FC Bayern München und wechselt zu Manchester United. Der Vertrag der 28-Jährigen läuft ab Januar 2024 bis 2029. Schüller, die für ihre beeindruckende Torquote bekannt ist, sieht in Manchester den idealen Verein, um ihre Karriere weiter voranzutreiben.

Schüllers Wechsel nach Manchester

Lea Schüller hat sich entschieden, den Double-Gewinner FC Bayern zu verlassen und zu Manchester United zu wechseln. Der englische Erstligist bestätigte am Montag den Abschluss des Transfers, der mit einer niedrigen sechsstelligen Ablösesumme verbunden ist. „Ich habe noch so viel, was ich in meiner Karriere erreichen möchte, und ich weiß, dass Manchester United der perfekte Verein für mich ist“, äußerte Schüller. Ihr Vertrag bei den Bayern wäre ursprünglich noch bis zum Sommer 2024 gelaufen.

Erfolgreiche Zeit in München

Seit ihrem Wechsel von der SGS Essen im Jahr 2020 hat Schüller in 181 Einsätzen für die Bayern 103 Tore erzielt. Ihre Zeit in München war von großem sportlichem Erfolg geprägt, einschließlich vier Meisterschaften und dem DFB-Pokal in diesem Jahr. „Lea hat die bislang erfolgreichsten Jahre unserer Mannschaft mitgestaltet und geprägt“, sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech. Trotz ihrer Erfolge verlor sie zuletzt ihren Stammplatz im Verein und in der Nationalmannschaft.

Emotionale Verabschiedung

Der Abschied von Bayern München fiel Schüller sichtlich schwer. Nach dem letzten Saisonspiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) umarmte sie unter Tränen ihre Mitspielerinnen und verabschiedete sich von den Fans. „München ist für mich wirklich zu meiner Heimat geworden. Die Mannschaft und der Verein waren immer wie eine zweite Familie für mich“, reflektierte die Stürmerin über ihre „wundervolle Zeit“ in der bayerischen Landeshauptstadt.

Aussichten mit Manchester United

Manchester United steht derzeit auf dem vierten Platz der Women’s Super League und hat auch in der Champions League noch Chancen auf einen Titel. Schüller könnte bereits im Viertelfinale Ende März auf ihren ehemaligen Verein Bayern München treffen, falls Manchester sich in den Play-offs gegen Atletico Madrid durchsetzt. Die Vorfreude auf diese Möglichkeit ist bei der Spielerin groß, da sie in der vergangenen Saison bedeutende Erfolge mit den Bayern feierte.