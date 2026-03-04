Fußball-Nationalspieler Robin Koch im Aufschwung: „WM 2026 wäre absoluter Traum“

Fußball-Nationalspieler Robin Koch ist im Aufschwung und setzt bei Eintracht Frankfurt als Kapitän sichtbare Zeichen. Der 29-Jährige spricht offen über seine WM-Ambitionen für 2026: „Die WM ist ein riesiges Ziel“, sagte Koch dem SID, „wenn es am Ende reicht, wäre das natürlich ein absoluter Traum.“ Nach seiner letzten Partie im Nationaltrikot im September will er mit starken Leistungen und klaren Statistiken seine Chancen untermauern. Am 19. März wird Bundestrainer Julian Nagelsmann den ersten Kader im Turnierjahr bekanntgeben — ein Termin, dem Koch mit Spannung entgegenblickt.

Kochs Formkurve bei Eintracht Frankfurt

Kochs jüngste Leistungen bei Eintracht Frankfurt zeigen eine klare Aufwärtstendenz. Daten zu Zweikampf-, Kopfball- und Passquoten sowie zu zugelassenen Großchancen und Balleroberungen belegen, dass seine Statistiken wieder ansteigen. Gleichzeitig betont Koch, dass er über seine Club-Leistungen argumentieren und sich so für höhere Aufgaben empfehlen will. Diese Formsteigerung spiegelt sich nicht nur in Zahlen, sondern auch in seiner Wirkung als stabilisierende Kraft in der Defensive wider.

Nationalmannschaft: WM-Ambitionen und Kaderperspektive

Die Nationalmannschaft bleibt für Koch ein zentrales Ziel. Sein bislang letzter Einsatz für Deutschland datiert aus dem September in der WM-Qualifikation gegen Nordirland (3:1). Für die November-Maßnahme wurde er nicht nominiert, weshalb er umso gespannter auf Nagelsmanns Kaderbekanntgabe am 19. März blickt. „Natürlich ist das ein Thema, das einen beschäftigt. Es wäre gelogen, wenn nicht“, sagte Koch und stellte zugleich klar: „Für mich ist aber klar: Ich kann nur über meine Leistungen bei Eintracht Frankfurt argumentieren.“

Rolle als Kapitän und Einfluss von Trainer Albert Riera

Als Kapitän hat Koch den Anspruch, der Mannschaft Stabilität zu geben – in der Kommunikation, im Zweikampfverhalten und im Spielaufbau. Er betont, dass Führung für ihn nicht nur Worte, sondern vor allem Leistung bedeutet: „Ich versuche, voranzugehen – nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit Leistung.“ Den jüngsten Aufschwung führt Koch auch auf den neuen Trainer Albert Riera zurück. „Er ist ein sehr klarer, sehr strukturierter Typ. Er hat mir von Anfang an ein klares Vertrauen gegeben und sehr klar kommuniziert, was er von mir erwartet. Das hilft enorm.“