Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug: Transfer zur Winterpause zum AC Mailand?

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug zum AC Mailand scheint immer wahrscheinlicher zu werden. Aktuellen Berichten zufolge befinden sich die Verhandlungen zwischen dem italienischen Traditionsklub und Füllkrugs derzeitigem Verein West Ham United in einer fortgeschrittenen Phase. Eine Leihe mit anschließender Kaufoption könnte schon bald Realität werden, da der Stürmer offen für einen Transfer zur Winterpause ist.

Füllkrugs Situation bei West Ham

Niclas Füllkrug hat in dieser Saison bei West Ham United Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. In 29 Pflichtspielen erzielte der 32-Jährige lediglich drei Tore. Zuletzt wurde er zudem durch einen Muskelbündelriss ausgebremst, was seine Einsatzzeiten weiter reduzierte. In Anbetracht der aktuellen Situation ist der deutsche Nationalspieler offenbar bereit, seine Zelte im Londoner Stadion abzubrechen und eine neue Herausforderung in Italien anzunehmen.

Premier League 2025/2026 8 5 3 409′ 6.1 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 8 - Per Game In Startaufstellung 5 0.6 Per Game Minuten 409 51.1 Per Game Tore 0 0 Per Game Assists 0 0 Per Game

Gespräche mit dem AC Mailand

Der Sportdirektor des AC Mailand, Igli Tare, führt die Gespräche im Hinblick auf einen möglichen Transfer. Laut der italienischen Tageszeitung Gazzetta dello Sport stehen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs bereits auf einem fortgeschrittenen Stand. Eine Leihe, die mit einer Kaufoption verbunden ist, könnte für beide Seiten von Vorteil sein. Milan ist auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive, während West Ham einen Spieler abgeben möchte, der momentan nicht die gewünschte Leistung bringt.

Milan im Meisterschaftsrennen

Sportlich läuft es für den AC Mailand derzeit gut. In der Serie A belegt der Klub mit 32 Punkten den zweiten Platz und hat nur einen Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen Inter Mailand, der die Tabelle anführt. Diese positive Ausgangslage könnte Füllkrug zusätzlich motivieren, sich den Rossoneri anzuschließen und seinen Beitrag zur Titelvergabe zu leisten.

West Ham in der Krise

Im Gegensatz dazu kämpft West Ham United in der Premier League gegen den Abstieg. Der Klub belegt momentan den 18. Platz und steht unter Druck, die Leistungen zu verbessern, um den Verbleib in der Liga zu sichern. Ein Transfer von Füllkrug könnte beiden Parteien helfen, ihren Weg zu finden – der Spieler zu neuer Form in einer stärkeren Mannschaft und West Ham, um Platz im Kader für neue Verpflichtungen zu schaffen.