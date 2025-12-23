Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug mit AC Mailand einig – Hoffnung auf WM 2026?

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug steht vor einem Wechsel zum AC Mailand, vorbehaltlich eines erfolgreichen Medizinchecks. Der 32-jährige Torjäger wird von West Ham United bis zum Saisonende ausgeliehen, mit einer Kaufoption für die Rossoneri. Füllkrug, der in der Premier League zuletzt kaum zum Einsatz kam, möchte mit diesem Schritt seine WM 2026-Chancen erhöhen. Sein Berater räumt ein, dass der Transfer nach Dortmund nicht wie gewünscht verlief.

Wechsel zum AC Mailand: Füllkrug auf dem Weg in die Serie A

Niclas Füllkrug, der in der letzten Saison für Borussia Dortmund spielte, hat die Möglichkeit, seine Karriere beim italienischen Traditionsklub AC Mailand neu zu beleben. Nach übereinstimmenden Medienberichten leiht Milan den Stürmer zunächst bis zum Ende der aktuellen Saison aus. Nach Abschluss des Medizinchecks wird Füllkrug voraussichtlich am Montagabend oder Dienstag seinen Vertrag unterschreiben.

Medizincheck und Vertragsdetails

Wie die Berichterstattung andeutet, hat Milan sich eine Kaufoption für den 32-Jährigen gesichert. Füllkrug kam in der laufenden Premier-League-Saison nur sporadisch zum Einsatz und hatte zudem mit Verletzungen zu kämpfen. Sein Wechsel könnte sowohl für den Spieler als auch für den Klub eine willkommene Lösung darstellen. Die medizinischen Untersuchungen sind der letzte Schritt vor der endgültigen Unterschrift.

Füllkrugs Situation bei West Ham

Seit seinem Wechsel für 27 Millionen Euro im Sommer 2024 von Dortmund nach West Ham hat Füllkrug nicht die erhoffte Spielzeit erhalten. Sein Berater Thorsten Wirth äußerte sich kürzlich kritisch über den Transfer und erklärte: „Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden.“ Diese ehrlichen Worte reflektieren die schwierige Zeit des Stürmers in der Premier League.

Zukunftsperspektiven und WM-Chancen

Mit einem Wechsel zu Milan erhofft sich Füllkrug auch, seine Chancen auf eine Nominierung für die kommende Weltmeisterschaft zu verbessern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuvor betont, dass der Stürmer „mehr Spielpraxis“ benötige, um im internationalen Wettbewerb Bestand zu haben. Milan, derzeit auf Platz zwei in der Serie A, könnte ihm die nötige Spielzeit bieten, um sich für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen.