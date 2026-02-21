Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hofft auf schnelle DFB-Rückkehr

Jamal Musiala hofft trotz seiner schweren Verletzung auf eine Berufung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Länderspiele im März gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März). Der 22‑Jährige betont zugleich, dass er sich nicht unter Druck setzen will und Spiel für Spiel zurückkehre. Musiala bestritt am Samstag beim 3:2 gegen Frankfurt sein erstes Bundesligaspiel seit dem 4. April 2025 von Beginn an und sieht in jeder Woche Fortschritte. Sein Comeback nach Reha und langer Ausfallzeit läuft schrittweise, Geduld und Rhythmus stehen jetzt im Vordergrund.

Musiala hofft auf Berufung

Musiala nennt die Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana als konkrete Ziele und sagt dazu offen: „Ich glaube schon daran.“ Gleichzeitig relativiert er die Erwartungshaltung und betont, dass er erst „wieder in diesen Rhythmus reinkommen“ müsse. Sein Mindset lautet, „einfach Spiel für Spiel“ zu nehmen — eine klare Vorgabe, um sich weder selbst noch das DFB-Team zu sehr zu belasten.

Aktuelle Statistiken von Musiala in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 6 1 5 182′ 1 2 6.4 DFB Pokal 2025/2026 1 0 1 21′ 6.3 Champions League 2025-2026 1 1 62′ 1 (0) 7.3 Gesamt: 8 2 6 265′ 1 0 0 1 (0) 2 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 8 - Per Game In Startaufstellung 2 0.3 Per Game Minuten 265 33.1 Per Game Tore 1 0.1 Per Game Assists 2 0.3 Per Game

Comeback nach Wadenbeinfraktur und Sprunggelenksluxation

Die Diagnose aus dem Sommer war schwer: Wadenbeinfraktur und Sprunggelenksluxation, erlitten im Juli bei der Klub-WM. Die daraus resultierende Ausfallzeit erforderte eine lange Reha-Phase und vorsichtigen Aufbau im Mannschaftstraining. Musiala betont, dass er über die Verletzung nicht mehr „groß nachdenken“ wolle, auch wenn sie im Unterbewusstsein manchmal noch zu Schonhaltungen führt. Sein Comeback datiert auf den 17. Januar; seitdem steigt sein Vertrauen in den belasteten Fuß von Spiel zu Spiel.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Reha, Muskulatur und Trainingsrhythmus

Nach monatelanger Reha konzentrierte sich Musiala auf Stabilität und Belastungsaufbau, um Muskulatur und Sprunggelenk wieder belastbar zu machen. Er beschreibt die Entwicklung als schrittweise: „Ich sehe von Woche zu Woche die Schritte nach vorne, die ich mache.“ Dennoch bleibt Geduld ein wichtiger Faktor, um Rückfälle zu vermeiden und langfristig Spielminuten dauerhaft zu verkraften.

Bundesliga-Form und Perspektive Richtung WM

Beim 3:2 gegen Frankfurt gab Musiala sein erstes Ligastartelfeature seit dem 4. April 2025 und zeigte, dass er wieder Energie in die Mannschaft bringen kann. Der „Münchner Jungstar“ spricht offen über seine Erwartungen zur Weltmeisterschaft: Er hoffe, „dass ich am Ende der Saison besser bin als andersherum.“ An der Säbener Straße und im Klubtraining arbeiten Spieler und medizinisches Team weiter am Belastungsaufbau, damit Musiala Schritt für Schritt seine Form ausbauen kann.