Fußball Livestream Hammer – RTL kauft Sky: Mehr Live-Fußball im Free-TV?

Die Übernahme von Sky durch RTL könnte den Free-TV-Fußball in Deutschland deutlich aufwerten. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter kündigte an, dass künftig „so viele Spiele wie nie zuvor“ im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein sollen. Der Sender wolle die Möglichkeiten der Rechtepakete „für alle Zuschauer so gut es geht ausnutzen“.

RTL will mehr Bundesliga-Abende ins Free-TV holen

Für die Fans soll der Deal nach Schmitter spürbare Folgen haben: RTL und Sky sollen „den Fans sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga große Fußball-Abende bieten“. Sky bleibe zwar „die Heimat der Bundesliga“, zugleich wolle man aber „alle Deutschen wieder mehr an der Bundesliga teilhaben lassen“, sagte der CEO der Bild-Zeitung. Bisher hatte Sky pro Hin- und Rückrunde jeweils ein Bundesliga-Spiel an einen Free-TV-Sender unterlizenziert.

Mit dem Kauf erhält RTL nach dem grünen Licht der EU-Kommission vom Mittwochabend die Möglichkeit, die bereits bestehenden Übertragungsrechte breiter auszuspielen. Aktuell liegt das Angebot im Free-TV vor allem bei einzelnen Partien pro Saison, künftig sollen deutlich mehr Begegnungen frei empfangbar sein. Nach Schmitters Worten will der Konzern die Fans „sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga“ stärker einbinden.

So viel zahlt RTL für Sky

Die EU-Kommission in Brüssel hat die Übernahme inzwischen genehmigt. Damit verschmelzen RTL und Sky Deutschland zu einem neuen Streaming-Riesen mit 12,3 Millionen Abonnenten und greifen gemeinsam Amazon und Netflix an. Comcast, die US-Muttergesellschaft von Sky, bekommt laut Vereinbarung zunächst einen Festbetrag von 150 Millionen Euro. In den nächsten fünf Jahren können je nach Entwicklung des RTL-Aktienkurses weitere variable Zahlungen von bis zu 377 Millionen Euro hinzukommen.

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Schmitter erklärte zudem, man habe mit dem bestehenden Angebot „die einzigartige Möglichkeit, für jeden Geldbeutel etwas anzubieten – klar, einfach, übersichtlich und attraktiv.“ Er verwies dabei auf die Frustration vieler Menschen über den derzeitigen Abo-Dschungel.

Auch für RTL+-Kunden ändert sich einiges

Nach BILD-Informationen sollen pro Halbserie künftig bis zu fünf Spiele im Free-TV laufen. Insgesamt könnte RTL damit bis zu zehn Bundesliga-Partien pro Saison frei übertragen. Zusätzlich steht fest: Die 63 Partien des DFB-Pokals werden ab der kommenden Spielzeit komplett auch über ein RTL+-Abo zu sehen sein, das derzeit 9,99 Euro kostet.

Für Sky- und RTL-Kunden bleibt zunächst das bisherige Modell bestehen. Spätestens zum Start der neuen Bundesliga-Saison im August soll es jedoch neue Auswahlmöglichkeiten geben. Fest eingeplant ist außerdem das DFB-Pokalfinale 2027/28, das erstmals von RTL übertragen wird.