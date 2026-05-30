Fußball live im ZDF – erst Champions League Finale & dann Deutschland Länderspiel im Free-TV

Das ZDF zeigt Ende Mai 2026 gleich zwei Fußball-Highlights im Free-TV. Zunächst läuft am Samstag, 30. Mai, das Finale der UEFA Champions League aus Budapest, ehe am Sonntagabend das deutsche Länderspiel gegen Finnland folgt.

Den Auftakt des Fußball-Wochenendes bildet am 30. Mai 2026 der Höhepunkt der europäischen Klub-Saison. In der Puskás Aréna in Budapest trifft Vorjahressieger Paris Saint-Germain auf den FC Arsenal aus London, der Anstoß erfolgt um 18.00 Uhr. Das ZDF meldet sich bereits ab 17.05 Uhr mit der „sportstudio live“-Übertragung aus der ungarischen Hauptstadt.

Durch die Sendung führt Moderator Jochen Breyer. Als Experten sind die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, dabei. Kommentieren wird Gari Paubandt, der schon das Finale der Frauen eine Woche zuvor live im ZDF und im Streaming-Portal des Senders begleitet hatte.

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Arsenal

Champions League 2025-2026 - Endspiel | | Puskás Aréna | - 18:00 Paris Saint Germain (PSG) U U S S N - : - FC Arsenal S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 Achraf Hakimi 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 1 David Raya 5 P. Hincapié 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 3 Cristhian Mosquera 49 M. Lewis-Skelly 41 Declan Rice 8 Martin Ødegaard 19 Leandro Trossard 29 Kai Havertz 7 Bukayo Saka

Liveticker heute

17:11 Uhr Die Aufstellungen im Überblick: Paris: Safonow – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kwarazchelia. – Trainer: Enrique Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ödegaard, Trossard – Havertz. – Trainer: Arteta

12:43 Uhr Anpfiff Die Spiele starten am Samstag um 18 Uhr, am Sonntag um 20:45 Uhr.

PSG gegen Arsenal als Krönung einer langen Saison

Sportlich verspricht das Endspiel in Budapest reichlich Stoff. Paris Saint-Germain hat sich den fünften französischen Meistertitel in Serie gesichert und insgesamt den zwölften Ligaerfolg in den vergangenen 14 Jahren gefeiert. Der FC Arsenal beendete dagegen eine 22-jährige Durststrecke und holte erstmals wieder die englische Meisterschaft.

Für das Team von Mikel Arteta stellt sich damit die Frage, ob die Euphorie aus London den nächsten Schritt befeuern kann. Auf der anderen Seite peilt Luis Enrique mit seinem Pariser Spitzenclub ein Kunststück an, das seit Einführung der Königsklasse vor 34 Jahren erst Real Madrid gelungen ist, nämlich den Titel in der Folgesaison zu verteidigen.

Am Sonntag folgt das Länderspiel der DFB-Elf

Am Sonntagabend steht dann ab 20.15 Uhr das deutsche Länderspiel gegen Finnland auf dem Programm. Die Vorberichterstattung übernimmt Katrin Müller-Hohenstein, als Experten sind Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp eingeplant. Kommentator der Partie ist Oliver Schmidt. Gespielt wird in der MEWA Arena, der Heimat des 1. FSV Mainz 05, die 33.305 Plätze fasst und bereits ausverkauft ist.

Länderspiele Deutschland - - Finnland Länderspiele USA - - Deutschland

Länderspiele 2026 | MEWA ARENA | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Finnland N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 13 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 25 Deniz Undav

Direkt nach dem Champions-League-Finale setzt das ZDF den Fußballabend fort. Ab 20.30 Uhr läuft dort zunächst die dreiteilige „sportstudio“-Produktion „Mission Sommermärchen“, die an die Fußball-WM 2006 in Deutschland erinnert. Die Doku zeichnet den langen Weg dorthin nach, von den turbulenten und wenig verheißungsvollen Jahren vor dem Turnier bis zum emotionalen Höhepunkt, als die junge Mannschaft von Jürgen Klinsmann mit mutigem Offensivfußball begeisterte und als „Weltmeister der Herzen“ gefeiert wurde. Der Film von Simone Schillinger und Florian Nöthe ist bereits rund um die Uhr im ZDF zu streamen.