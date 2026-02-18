Fußball Live im TV? Wer überträgt heute die Champions League mit Bayer Leverkusen?

Für deutsche Fußballfans steht heute das Duell Olympiakos Piräus gegen Bayer 04 Leverkusen im Fokus der Play-offs. In der Zwischenrunden-Phase kämpfen Teams außerhalb der Top‑8 um eine zweite Chance auf das Achtelfinale. Bayer reist als offensivstarke Mannschaft an, während Olympiakos mit drei Siegen in Serie Selbstvertrauen tankt. Alle Play-off-Partien laufen live beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN – wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Leverkusen gegen Olympiakos – Champions League heute

Bayer 04 Leverkusen trifft auswärts auf Olympiakos Piräus; Anstoß ist um 21 Uhr. Auf dem Papier ergibt sich eine ausgeglichene Bilanz: Beim Aufeinandertreffen 2002/03 gewann jeweils das Heimteam, und im direkten Vergleich siegte Olympiakos in der Gruppenphase (7. Spieltag) dieses Jahres mit 2:0. Dennoch setzt die Werkself auf ihre Offensivqualitäten: Alejandro Grimaldo traf in drei der letzten vier Champions-League-Spiele und steht kurz vor einem Vereins-Meilenstein – dem möglichen 200. Tor von Leverkusen in diesem Wettbewerb.

Olympiakos reist mit Rückenwind an; drei Siege in Serie in der Königsklasse markieren die beste Phase des griechischen Meisters in diesem Wettbewerb. Zudem gibt es ein persönliches Wiedersehen mit Kapitän Panagiotis Retsos, der zwischen 2017 und 2022 insgesamt 44 Pflichtspiele für Leverkusen absolvierte. Diese Komponente erhöht die Brisanz des Play-off-Duells zusätzlich.

Weitere Play-off-Duelle und Spielverlauf im Blick

Parallel stehen mehrere Begegnungen auf dem Programm, die ebenfalls um 18.45 Uhr bzw. 21 Uhr angepfiffen werden. Qarabağ Ağdam empfängt Newcastle United (18.45 Uhr). Für Qarabağ ist es die erste Teilnahme an der K.-o.-Phase; die Gastgeber warten allerdings seit neun Spielen auf einen Sieg gegen englische Teams. Die Partie verspricht trotz klarer Außenseiterrolle taktische Disziplin und hohe Intensität.

Um 21 Uhr treffen zudem Bodø/Glimt und Inter Mailand aufeinander. Bodø/Glimt debütiert in dieser Runde; das bislang einzige historische Duell (1978/79) endete deutlich zugunsten der Italiener (7:1 Gesamt). Inter bringt internationale Final-Erfahrung mit und stand in den vergangenen drei Jahren zweimal im Finale. Ebenfalls um 21 Uhr empfängt Club Brügge Atlético Madrid. Die Belgier sind zu Hause gegen Atlético noch ungeschlagen und erzielten in fünf von sechs Europapokal-Heimspielen dieser Saison mindestens drei Treffer – ein Hinweis auf offensive Durchschlagskraft und Heimstärke.

Spielplan der Champions League am Mittwoch

Champions League Qarabag - - Newcastle Champions League Bodo/Glimt - - Inter Mailand Champions League Olympiakos Piraeus - - Bayer 04 Leverkusen Champions League Club Brugge KV - - Atlético Madrid

So sehen Sie die Play-off-Spiele live im TV

Alle Partien der Champions-League-Play-offs laufen live beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Zuschauer können Leverkusen wahlweise als Einzelspiel verfolgen oder in der Konferenz einschalten; die späten Begegnungen (21 Uhr) sind Teil der klassischen Mittwochskonferenz. DAZN bietet die Live-Übertragungen inklusive Kommentaren und Expertenanalysen an, was die Partieverfolgung im Einzelspiel oder als gebündelte Übersicht ermöglicht.