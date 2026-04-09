Fußball live bei RTL im TV jetzt: Wer zeigt die Europa League mit SC Freiburg & Mainz 05 heute Abend?

Am heutigen Donnerstagabend rückt der europäische Fußball bei RTL in den Mittelpunkt: Der SC Freiburg empfängt im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League Celta Vigo, während der 1. FSV Mainz 05 in der UEFA Conference League auf Racing Strasbourg trifft. Für beide Bundesligisten ist es ein historischer Auftritt – Freiburg steht erstmals in einem europäischen Viertelfinale, Mainz ebenfalls.

Liveticker heute Abend

Europa League SC Freiburg 1.56 xG 0.58 3 0 Celta Vigo UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 1.52 xG 1.00 2 0 Strasbourg

22:38 Uhr Ginter mit dem 3:0! Weltmeister Matthias Ginter per kopf zum 3:0! Noch knapp 10 Minuten sind zu spielen!

21:45 Uhr Halbzeit! 2:0 für Freiburg Ein tolles Tor von Grifo sowie das 2:0 durch Beste – sehr verdienter Spielverlauf – Freiburg feiert schon jetzt.

21:35 Uhr 2:0 für Freiburg 32 Minuten gespielt und es steht 2:0 für den Gastgeber! Grifo mit dem 1:0 und Jan-Niklas Beste mit dem 2:0! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

20:15 Uhr RTL beginnt seine TV-Berichterstattung RTL meldet sich dafür bereits um 20:15 Uhr live aus Freiburg, Moderatorin Laura Papendick führt durch den Abend, Marco Hagemann kommentiert, Lothar Matthäus ordnet als Experte ein. Das Topspiel läuft im Free-TV exklusiv bei RTL; ab 22:40 Uhr übernimmt NITRO und zeigt nach dem Abpfiff exklusiv die Highlights der übrigen Europacup-Partien im Free-TV.

19:15 Uhr Anstoß um 21 Uhr Im Halbfinale müsste Freiburg gegen Braga oder Betis spielen, Mainz müsste gegen Rayo oder AK spielen.

10:00 Uhr Die deutschen Teams in Europa Heute spielen der SC Freiburg in der Europa League und Maniz 05 in der Europa Conference League. Wichtig sind diese Spiele, um weitere Punkte für die UEFA Wertung zu sammeln – Deutschland hat zumindest noch eine kleine Chance einen 5.Champions League Platz zu erkämpfen.

Freiburg jagt gegen Vigo das nächste Kapitel

Im Europa-Park-Stadion geht es für den SC Freiburg gegen einen Gegner, der im Achtelfinale bereits für ein Ausrufezeichen sorgte: Celta Vigo schaltete mit Olympique Lyon den Tabellenführer der Ligaphase aus und kommt als Sechster der spanischen LaLiga in den Breisgau. Freiburg wiederum ist international zuhause bislang makellos und kann auf eine perfekte Heimbilanz bauen. Ob die Serie auch gegen die Nordspanier hält und der Sprung unter die letzten vier möglich wird, entscheidet sich am 9. April ab 21:00 Uhr.

RTL meldet sich dafür bereits um 20:15 Uhr live aus Freiburg, Moderatorin Laura Papendick führt durch den Abend, Marco Hagemann kommentiert, Lothar Matthäus ordnet als Experte ein. Das Topspiel läuft im Free-TV exklusiv bei RTL; ab 22:40 Uhr übernimmt NITRO und zeigt nach dem Abpfiff exklusiv die Highlights der übrigen Europacup-Partien im Free-TV.

Mainz 05 setzt auf die nächste Überraschung

Auch der 1. FSV Mainz 05 erlebt in dieser Europacup-Saison ein Kapitel für die Vereinsgeschichte. Der Karnevalsverein hat auf internationaler Bühne in zehn Partien nur einmal verloren und steht erstmals in einem europäischen Viertelfinale. Gegen Racing Strasbourg will das Team von Urs Fischer den nächsten Erfolg landen – die Partie läuft um 21 Uhr exklusiv auf RTL+.

Für die Mainzer ist der Donnerstagabend damit der nächste Härtetest auf internationalem Parkett. Während Freiburg im Free-TV im Fokus steht, können sich die Fans bei Mainz auf eine weitere Chance auf eine Überraschung freuen.

RTL+ zeigt den kompletten Europapokal-Abend

Auf RTL+ sind wie gewohnt alle Topspiele des Spieltags als Einzelspiele oder in Konferenzen zu den Anstoßzeiten 18:45 Uhr und 21:00 Uhr zu sehen. Der Streamingdienst begleitet an jedem Spieltag internationalen Spitzenfußball aus UEFA Europa League und UEFA Conference League, unter anderem mit FC Porto, Aston Villa und Nottingham Forest. Ausnahmsweise startet die Spieltagsshow „Matchday“ mit Jana Wosnitza, Max Kruse und Community-Host Julius Fellermann erst um 20:30 Uhr.

Die UEFA Europa League und UEFA Conference League im Überblick (Anstoß – Kommentatoren):

9. April – Sendebeginn 20:15 Uhr bei RTL, 22:40 Uhr bei NITRO und 18:15 Uhr auf RTL+:

RTL & NITRO

SC Freiburg – Celta Vigo (21:00 Uhr – Marco Hagemann & Lothar Matthäus live aus Freiburg)

Superflash-Interviews: Jonas Gerdes

Flash-Interviews: Vivian Bahlmann

RTL+

1. FSV Mainz 05 – Racing Strasbourg (UCL, 21:00 Uhr – E: Robby Hunke / K: Michael Born)

Interviews: Marcel Klein

Rayo Vallecano – AEK Athen (18:45 Uhr – E: Julian Engelhard)

SC Freiburg – Celta Vigo (21:00 Uhr – E: Cornelius Küpper / K: Christian Straßburger)

FC Porto – Nottingham Forest (21:00 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Klaus Veltman)

FC Bologna – Aston Villa (21:00 Uhr – Jan Wochner / K: Christina Rann)

Schachtar Donezk – AZ Alkmaar (UCL, 21:00 Uhr – Tim Hemmrich / K: Rene Langhoff)

Crystal Palace – AC Florenz (21:00 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Peter Reichert)